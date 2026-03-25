ChatGPT كمستشار تغذية؟ موظفة سابقة تهاجم ريال مدريد مجدداً بعد "العار" الذي لحق بكليان مبابي

وكما تسربت المعلومات إلى الرأي العام يوم الثلاثاء، فقد ارتكب أسلاف ميهيتش بعض الأخطاء الجسيمة. وأسوأ ما في الأمر: وفقًا لموقع «ذا أثلتيك»، تم في نهاية المطاف فحص الركبة الخاطئة لمبابي خلال فحص بالرنين المغناطيسي، مما دفعه في النهاية إلى اتخاذ زمام المبادرة واستشارة أخصائي الركبة برتراند سونيري-كوت في باريس للحصول على رأي ثانٍ. وفي غضون ذلك، خاض العديد من المباريات - معتقداً خطأً أن إصابته (التي تم تشخيصها بشكل خاطئ) ستشفى من تلقاء نفسها بمرور الوقت.

اختار مراسل RMC دانيال ريولو كلمات قاسية في برنامج "L'After Foot" قائلاً: "ما حدث هو عار مطلق على ريال مدريد. (...) كان من الممكن أن يكون هذا الخطأ في التشخيص أكثر خطورة، لأن مبابي استغرق وقتًا طويلاً لمعرفة ما يعاني منه. كان نشطًا في مجالات أخرى، بل وخاض بعض المباريات دون أن يعرف بالضبط ما الذي يحدث له. كان من الممكن أن يدمر ركبته."

اعتمد مبابي، بعد لقائه مع سونيري-كوتيه، على برنامج خاص لبناء العضلات، والذي خفف عنه آلامه التي استمرت لأسابيع. في الوقت الحالي، يقول المهاجم إنه لا يشعر بأي ألم، وقد عاد بالفعل إلى الملعب في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

"ركبتي بخير. إنها تتحسن. الأمور تسير على ما يرام، وأعلم أنه كانت هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع وقيلت أشياء خاطئة"، قال يوم الاثنين، مضيفًا بشكل معبر: "هذه هي حياة الرياضي المحترف. نحن معتادون على أن يقول الناس أشياء دون التحقق منها ودون أي أساس".