قد يحاول بوروسيا دورتموند مرة أخرى في الصيف التعاقد مع نيكولو تريسولدي. وفقًا لقناة Sky، فإن عدة أندية كبرى من الدوري الألماني قد أبدت اهتمامها بالنجم الصاعد من نادي بروج، ومن بينها بوروسيا دورتموند الذي كان قد أبدى اهتمامه باللاعب البالغ من العمر 21 عامًا منذ عامين.

في ذلك الوقت، كان المهاجم لا يزال يلعب في صفوف هانوفر 96، وكان الانتقال إلى نادٍ مثل بوروسيا دورتموند في ذلك الوقت أمراً مستبعداً للغاية. لكن منذ انتقاله القياسي من هانوفر إلى بروج مقابل 7.5 مليون يورو، تطور تريسولدي بشكل رائع وأثبت جدارته باللعب في دوري أبطال أوروبا.

سجل تريسولدي 15 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 46 مباراة رسمية مع النادي البلجيكي، وبالنظر إلى عدم وضوح موقف المهاجمين في المنتخب الألماني خلف كاي هافرتز، فإنه يدخل أيضًا في دائرة المناقشات حول تشكيلة المنتخب الألماني التي سيختارها المدرب يوليان ناجلسمان للمشاركة في كأس العالم. لم يخض تريسولدي أي مباراة دولية مع المنتخب الأول بعد، لكنه خاض 22 مباراة مع المنتخب الألماني تحت 21 عامًا.

نظرًا لتطوره القوي في بروج، يقال إن الاتحاد الإيطالي قد أبدى اهتمامه باللاعب السرديني الأصل وأراد إقناعه بتغيير الاتحاد. أكد تريسولدي نفسه أنه من المغري له أن يلعب لبلده الأصلي، لكن تركيزه ينصب على مسيرته الدولية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ومما لا شك فيه أن تريسولدي سيحظى بمزيد من الاهتمام من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان إذا انتقل في الصيف المقبل إلى أحد الأندية البارزة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا - وقد يكون بوروسيا دورتموند في حاجة إلى مهاجم جديد.

فلا يزال رحيل سيرهو جيراسي في الصيف المقبل أمراً محتملاً. صحيح أن اللاعب الغيني لا يزال مرتبطاً بعقد حتى عام 2027، لكن عقده يتضمن، حسب ما ورد، بنداً ينص على دفع 50 مليون يورو في حالة رحيله. ذكرت صحيفة بيلد أن هذا البند ينطبق على أندية محددة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول.

ولكن حتى لو لم يتقدم أي من الأندية المذكورة إلى دورتموند، فإن غويراسي، وفقًا لصحيفة بيلد، يتبع "خطة مهنية واضحة" تنص على توقيع "آخر عقد كبير" له في الصيف عندما يبلغ 30 عامًا. وقد عرض كارامبا، شقيق غويراسي ومستشاره، المهاجم بالفعل في الصيف الماضي على عدة أندية من المملكة العربية السعودية بهدف "جني أموال طائلة مرة أخرى".

لكن شرط الخروج من العقد لا ينطبق على الأندية السعودية. في حالة رغبة غويراسي في الانتقال، الذي يسعى إلى مضاعفة راتبه السنوي في دورتموند (الذي يقال إنه يبلغ تسعة ملايين يورو) في الدوري السعودي للمحترفين، يمكن لـ BVB التفاوض على المبلغ بحرية. ووفقًا للتقارير، يطالب المسؤولون في النادي الأصفر والأسود بما لا يقل عن 80 مليون يورو.

وهو مبلغ يمكن أن يستثمره بوروسيا دورتموند في لاعب يمكن أن يخلف فابيو سيلفا. لا يقتصر اهتمام النخبة في الدوري الألماني على تريسولدي فحسب، بل إن "أندية أوروبية جذابة أخرى" قدمت طلبات محددة إلى بروج بشأن انتقاله في الصيف، وفقًا لقناة Sky. ينتهي عقد تريسولدي في عام 2029، لذا من غير المرجح أن يكون سعره رخيصًا.