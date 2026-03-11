المزيد من الأخبار والمقالات عن BVB:
قد يحاول بوروسيا دورتموند مرة أخرى في الصيف التعاقد مع نيكولو تريسولدي. وفقًا لقناة Sky، فإن عدة أندية كبرى من الدوري الألماني قد أبدت اهتمامها بالنجم الصاعد من نادي بروج، ومن بينها بوروسيا دورتموند الذي كان قد أبدى اهتمامه باللاعب البالغ من العمر 21 عامًا منذ عامين.
في ذلك الوقت، كان المهاجم لا يزال يلعب في صفوف هانوفر 96، وكان الانتقال إلى نادٍ مثل بوروسيا دورتموند في ذلك الوقت أمراً مستبعداً للغاية. لكن منذ انتقاله القياسي من هانوفر إلى بروج مقابل 7.5 مليون يورو، تطور تريسولدي بشكل رائع وأثبت جدارته باللعب في دوري أبطال أوروبا.
سجل تريسولدي 15 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 46 مباراة رسمية مع النادي البلجيكي، وبالنظر إلى عدم وضوح موقف المهاجمين في المنتخب الألماني خلف كاي هافرتز، فإنه يدخل أيضًا في دائرة المناقشات حول تشكيلة المنتخب الألماني التي سيختارها المدرب يوليان ناجلسمان للمشاركة في كأس العالم. لم يخض تريسولدي أي مباراة دولية مع المنتخب الأول بعد، لكنه خاض 22 مباراة مع المنتخب الألماني تحت 21 عامًا.
نظرًا لتطوره القوي في بروج، يقال إن الاتحاد الإيطالي قد أبدى اهتمامه باللاعب السرديني الأصل وأراد إقناعه بتغيير الاتحاد. أكد تريسولدي نفسه أنه من المغري له أن يلعب لبلده الأصلي، لكن تركيزه ينصب على مسيرته الدولية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.
ومما لا شك فيه أن تريسولدي سيحظى بمزيد من الاهتمام من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان إذا انتقل في الصيف المقبل إلى أحد الأندية البارزة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا - وقد يكون بوروسيا دورتموند في حاجة إلى مهاجم جديد.
فلا يزال رحيل سيرهو جيراسي في الصيف المقبل أمراً محتملاً. صحيح أن اللاعب الغيني لا يزال مرتبطاً بعقد حتى عام 2027، لكن عقده يتضمن، حسب ما ورد، بنداً ينص على دفع 50 مليون يورو في حالة رحيله. ذكرت صحيفة بيلد أن هذا البند ينطبق على أندية محددة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول.
ولكن حتى لو لم يتقدم أي من الأندية المذكورة إلى دورتموند، فإن غويراسي، وفقًا لصحيفة بيلد، يتبع "خطة مهنية واضحة" تنص على توقيع "آخر عقد كبير" له في الصيف عندما يبلغ 30 عامًا. وقد عرض كارامبا، شقيق غويراسي ومستشاره، المهاجم بالفعل في الصيف الماضي على عدة أندية من المملكة العربية السعودية بهدف "جني أموال طائلة مرة أخرى".
لكن شرط الخروج من العقد لا ينطبق على الأندية السعودية. في حالة رغبة غويراسي في الانتقال، الذي يسعى إلى مضاعفة راتبه السنوي في دورتموند (الذي يقال إنه يبلغ تسعة ملايين يورو) في الدوري السعودي للمحترفين، يمكن لـ BVB التفاوض على المبلغ بحرية. ووفقًا للتقارير، يطالب المسؤولون في النادي الأصفر والأسود بما لا يقل عن 80 مليون يورو.
وهو مبلغ يمكن أن يستثمره بوروسيا دورتموند في لاعب يمكن أن يخلف فابيو سيلفا. لا يقتصر اهتمام النخبة في الدوري الألماني على تريسولدي فحسب، بل إن "أندية أوروبية جذابة أخرى" قدمت طلبات محددة إلى بروج بشأن انتقاله في الصيف، وفقًا لقناة Sky. ينتهي عقد تريسولدي في عام 2029، لذا من غير المرجح أن يكون سعره رخيصًا.
فيمايتعلق بجوليان براندت، أعلن نادي بوروسيا دورتموند عن رحيل لاعب خط الوسط الهجومي دون مقابل في الصيف المقبل. ولا يزال هناك مشكلتان هما نيكو شلوتربك وكريم أدييمي.
يريد النادي الأسود والأصفر تمديد عقد كلا اللاعبين، لكن كلاهما لا يزالان مترددين في التوقيع. ينتهي عقد أدييمي في عام 2027، ويقال إن هناك عرضًا ملموسًا مقدمًا له، بل إنه يتضمن شرطًا للانسحاب طلبه مستشار أدييمي خورخي مينديز. لكن المدير الرياضي لارس ريكن لم يرد التعليق على الوضع الحالي. "نحن أيضًا على اتصال مع كريم. لكننا نحرص على عدم الإفصاح عن الكثير من المعلومات للجمهور، لأننا نتحدث معه بشكل وثيق وبثقة. وسنستمر على هذا النحو"، قال ريكن ردًا على سؤال من صحيفة WAZ.
كان أدييمي قد تراجع مؤخرًا إلى المرتبة الثانية في هرمية لاعبي الهجوم في دورتموند تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش. منذ بداية العام، لم يشارك سوى ثلاث مرات في التشكيلة الأساسية لـ BVB، حيث يفضل كوفاتش حاليًا ماكسيميليان باير. ربما بسبب الأضواء السلبية التي ألقى بها أدييمي على نفسه خلال الموسم بردود فعله الغاضبة على استبداله أو حادثة "الصندوق الغامض"، التي أدين فيها بغرامة مالية كبيرة بسبب حيازة أسلحة غير مصرح بها.
|الموعد
|المباراة
|14 مارس، الساعة 15:30
|BVB - FC Augsburg (الدوري الألماني)
|21 مارس، الساعة 18:30
|BVB - Hamburger SV (الدوري الألماني)
|4 أبريل، الساعة 18:30
|ففب شتوتغارت - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)
|11 أبريل، الساعة 15:30
|BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".