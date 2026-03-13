BVB، أخبار وشائعات: فيليكس نميشا سيصبح قريباً صاحب أعلى أجر بفضل نيكلاس سولي؟

المزيد من الأخبار والشائعات حول BVB:
بفضل تمديد عقده مبكراً حتى عام 2030، أصبح فيليكس نميشا إلى جانب نيكلاس سولي من أعلى اللاعبين أجراً في نادي بوروسيا دورتموند. وفقاً لتقارير إعلامية متطابقة، يبلغ راتب لاعب خط الوسط الآن عشرة ملايين يورو سنوياً، لكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.
وفقًا لتقرير قناة Sky، سيزداد راتب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مرة أخرى بمبلغ كبير في الصيف. ففي ذلك الوقت، من المقرر أن يتولى جزءًا من راتب نيكلاس سولي، الذي وفقًا لتقارير متطابقة لن يحصل على عقد جديد في دورتموند وسيغادر النادي بعد انتهاء الموسم دون مقابل.
لكن خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو أفاد مؤخرًا بعكس ذلك: "لا توجد أخبار جديدة بشأن سولي، وأعتقد أنه قد يمدد عقده مع بوروسيا دورتموند. لقد حاول النادي تمديد عقده وسيواصل محاولاته. إنهم يريدونه أن يبقى حقًا"، كما قال لموقع wettfreunde.net.
وفقًا لـ Sky، يحصل سولي حاليًا على راتب قياسي يتراوح بين 12 و14 مليون يورو سنويًا. وهو المبلغ الذي من المفترض أن يحصل عليه نميشا. ومن المفترض أن يصل نيكو شلوتربك أيضًا إلى هذا المستوى في حالة تمديد عقده.
نظرًا لأن الاهتمام بنميشا أصبح هائلاً، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أبدى كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي اهتمامهم به، اضطر بوروسيا دورتموند إلى ضمان شرط جزائي للاعب.
ووفقًا لصحيفة بيلد، من المقرر أن تبلغ قيمة هذه الشرط 80 مليون يورو في عام 2027، وبعد عام واحد سيكون من الممكن الحصول عليه مقابل مبلغ أقل قليلاً، أي 70 مليون يورو. إذا استخدم نادٍ قوي ماليًا هذا الشرط، فقد يغادر نميشا بوروسيا دورتموند في وقت قريب على الرغم من تمديد عقده. على أي حال، سيحصل بوروسيا دورتموند على تعويض سخي.
سيخوض بوروسيا دورتموند مباراة 21 مارس على أرضه ضد هامبورغ في قميص خاص مخصص للاحتفال بالذكرى المئوية لملعب روت إيردي الأسطوري.
كان الملعب الذي يقع في ظل ملعب Westfalenstadion موطنًا للاعبي BVB المحترفين بين عامي 1936 و 1974، وكان أيضًا مسرحًا للمباراة الأسطورية ضد Benfica Lissabon في ديسمبر 1963. في ذلك الوقت، هزم الفريق الأسود والأصفر بطل كأس أوروبا بخمسة أهداف مقابل لا شيء. حاليًا، يلعب فريق U23 وفريق السيدات في دورتموند في هذا الملعب.
"يستوحي القميص عناصر التصميم المركزية للملعب، التي لا تزال محفوظة حتى اليوم وتشكل الأجواء الخاصة لهذا المكان التاريخي"، كما يذكر موقع النادي على الإنترنت: "فالنمط الموجود على الجزء الأمامي مستوحى من بوابتي الملعب، ولا سيما بوابة ماراثون البارزة. تشير الأكمام والياقة والزخرفة إلى المضمار المميز الذي يحيط بالعشب ويشكل جزءًا من الأحداث الرياضية منذ عقود. ألوان وشكل شعار BVB مستوحاة من الحجر الرملي للجدران التي تحيط بالملعب منذ افتتاحه في عام 1926. يوجد على مؤخرة القميص شعار "100 عام على استاد روت إيردي".
|الموعد
|المباراة
|14 مارس، الساعة 15:30
|BVB - FC Augsburg (الدوري الألماني)
|21 مارس، الساعة 18:30
|BVB - Hamburger SV (الدوري الألماني)
|4 أبريل، الساعة 18:30
|ففب شتوتغارت - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)
|11 أبريل، الساعة 15:30
|BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".