المزيد من الأخبار والمقالات حول BVB:
- تمديد العقد: نجم BVB يبقى لفترة طويلة!
- هل سيحصل BVB على مفاجأة ألمانية محتملة في كأس العالم كخلف لـ Guirassy؟
- دليل على الانتقال؟ El Mala يتخذ إجراءً خاصًا على غرار Wirtz
المزيد من الأخبار والمقالات حول BVB:
إلى أين أنت ذاهب، سيرهو جيراسي؟ بعد أن ذكرت صحيفة بيلد قبل بضعة أسابيع أن نجم مهاجم بوروسيا دورتموند سيوقع في الصيف آخر عقد كبير في مسيرته ويرغب على الأرجح في "جني أموال طائلة" في المملكة العربية السعودية، يبدو أن الأمر لم يعد مؤكداً تماماً.
فكما ذكرت صحيفة بيلد مرة أخرى، فإن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، حيث عرض عليه شقيقه ومستشاره ذلك بالفعل في الصيف الماضي، ويحصل فيه على ضعف راتبه السنوي في دورتموند (تسعة ملايين يورو حسب ما تردد)، ليس سوى "الأولوية الثانية".
لا يُستبعد انتقاله إلى الصحراء، ولكن بعض الأندية الأوروبية التي ستلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد اتصلت بإدارة اللاعب الغيني. ويُعد جيراسي على "قائمة الرغبات" خاصة في نادي ميلان، ولكنه ليس المهاجم الوحيد المرشح للانتقال في الصيف.
وفقًا لصحيفة بيلد، فإن بند الخروج المنصوص عليه في عقد غويراسي، والذي يتيح للاعب البالغ من العمر 29 عامًا الانتقال إلى أندية كبرى مختارة مقابل 45 مليون يورو قبل عامين من انتهاء عقده في دورتموند، لا يمكن تفعيله من قبل ميلان، بل فقط من قبل ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو أرسنال أو تشيلسي أو ليفربول. وبالتالي، يمكن لـ BVB التفاوض بحرية على قيمة الانتقال في حالة وجود اهتمام ملموس من الروسونيري. وينطبق ذلك أيضًا على أي اهتمام محتمل من الصحراء.
في غضون ذلك، حدد غويراسي موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله. فهو يريد أن يبلغ النادي، في موعد أقصاه بعد انتهاء الموسم في مايو، ما إذا كان سيطلب الإفراج عنه للانتقال إلى نادٍ آخر أو سيخوض عامه الأخير مع النادي الأصفر والأسود. ولا يزال "حلمه الكبير" هو الفوز بلقب مع دورتموند.
غويراسي هو أيضًا أفضل هداف لدورتموند في الموسم الحالي. سجل 17 هدفًا وصنع ستة تمريرات حاسمة في 37 مباراة رسمية. في موسمه الأول مع BVB، سجل 34 هدفًا وصنع تسعة أهداف أخرى في 45 مباراة رسمية.
منذ الصيف، يلعب كجيل فاتجن على أساس إعارة مع فريق بوخوم المجاور لمنطقته - ووفقًا للاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا، يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو.
وقال فاتجن لصحيفة بيلد: "يمكنني أن أتخيل البقاء في VfL بعد الصيف"، لكنه أكد أيضًا: "لم يتم تحديد أو اتخاذ أي قرار بعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن BVB هو الذي يمسك بزمام الأمور. سنرى ما سيحدث".
كان واتجن قد غادر بوروسيا دورتموند بسبب هبوط فريق الاحتياط من الدوري الثالث وتضاؤل فرصه في اللعب مع الفريق الأول، ووجد في بوخوم موطناً رياضياً جديداً، وإن كان مؤقتاً في الوقت الحالي.
بينما كان يشارك في معظم مباريات بوخوم حتى نهاية يناير، وغالبًا ما كان في التشكيلة الأساسية، إلا أنه في الأسابيع الماضية كان يجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في كثير من الأحيان. في نوفمبر، سجل أول وأوحد هدف له حتى الآن مع VfL.
"كان لدي بعض المشاكل وناقشتها بوضوح مع المدرب [أوي روسلر، ملاحظة المحرر]. عملت بجد على حلها ورأى أنني تحسنت في هذا المجال. ومنذ ذلك الحين، أصبحت التعليقات أكثر إيجابية"، قال فاتجن عن وضعه الحالي.
ينتهي عقد واتجن الاحترافي مع BVB في عام 2028، وتنتهي فترة الإعارة في 30 يونيو. بعد ذلك، سيعود واتجن أولاً إلى دورتموند، حيث توشك تغييرات كبيرة على الحدوث مرة أخرى.
رحيل جوليان براندت مؤكد بالفعل، ومن المرجح ألا يتم تجديد عقد نيكلاس سوليس المنتهي. ومع ذلك، فإن دورتموند يتمتع بفريق جيد وقوي في خط الوسط على الأقل، مع وجود فيليكس نميشا وجوب بيلينغهام وكارني تشوكويميكا ومارسيل سابيتسر.
أظهر واتجن أداءً قوياً في أولمباراة له مع بوروسيا دورتموند، بل وأثار إعجاب الجميع في 4 مايو 2024 بتمريرة رائعة لماركو رويس في المباراة التي فاز فيها الفريق 5-1 على أوغسبورغ. لعب واتجن المباراة بأكملها في ذلك الوقت. لكنه لم يشارك بعد ذلك سوى في ثلاث مباريات قصيرة.
|الموعد
|المباراة
|14 مارس، الساعة 15:30
|BVB - FC Augsburg (الدوري الألماني)
|21 مارس، الساعة 18:30
|BVB - Hamburger SV (الدوري الألماني)
|4 أبريل، الساعة 18:30
|ففب شتوتغارت - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)
|11 أبريل، الساعة 15:30
|BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".