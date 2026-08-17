توصل نادي براجا إلى اتفاق بقيمة 10 ملايين يورو مع نادي برشلونة لضم لاعب خط الوسط الشاب تومي ماركيز، حيث يواصل النادي البرتغالي استعداداته الطموحة للموسم الجديد. ويغادر خريج أكاديمية "لاماسيا" إقليم كتالونيا بحثًا عن فرص للعب بانتظام مع الفريق الأول، بعد أن وجد طريقه إلى التشكيلة الأساسية للمدرب هانزي فليك مسدودًا في ظل المنافسة الشرسة مع كبار اللاعبين.
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10 ملايين يورو.. برشلونة يفرط في موهبة شابة بعد صفقة رودري!
الموهبة الصاعدة يحسم انتقاله
وفقًا لشبكة "ذا أثلتيك"، حقق براجا اتفاقًا مع برشلونة للتعاقد مع ماركيز مقابل مبلغ مبدئي قدره 10 ملايين يورو، إلى جانب مليوني يورو كإضافات محتملة. ومن غير المتوقع أن تشكل الشروط الشخصية أي عقبة أمام خريج "لاماسيا" البالغ من العمر 19 عامًا، حيث يسعى للعب بشكل منتظم في البرتغال. وكان المراهق الشاب قد سجل ظهوره الأول مع الفريق الأول ضد مايوركا في فبراير الماضي، على الرغم من اقتصار مشاركته بعدها على مباراة واحدة إضافية فقط في الدوري الإسباني.
- Sergio Ros
زحمة "البلوجرانا" تدفع اللاعب للرحيل
يأتي قرار برشلونة بالموافقة على رحيل موهبته الشابة في أعقاب التوصل لاتفاق مبدئي بقيمة 76.5 مليون يورو (65.3 مليون جنيه إسترليني) مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، لضم لاعب الوسط المدافع رودري. هذا الوصول المرتقب للدولي الإسباني يزيد من حدة المنافسة بشكل كبير في خط وسط تشكيلة فليك، والتي تعج بالفعل بخيارات واسعة من اللاعبين أصحاب الخبرة.
وإدراكًا منه بأن فرص اللعب مع الفريق الأول بقميص "البلوجرانا" ستكون محدودة للغاية بسبب وفرة لاعبي خط الوسط الكبار، قرر ماركيز البحث عن دقائق لعب منتظمة في مكان آخر لمواصلة تطوره، وقد وافقت إدارة النادي على بيعه للمساعدة في موازنة السجلات المالية.
صفقات قوية تغير شكل الفريق
يتوج التعاقد مع ماركيز سلسلة من الصفقات الصيفية المكثفة لنادي براجا، وذلك بعد تأمين خدمات لاعب خط الوسط دينيس حسين باشيتش والمهاجم يوناس فيند في صفقات انتقال حر. النادي البرتغالي – الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع محليًا ووصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام فرايبورج – عمل أيضًا على تحصين خط دفاعه؛ حيث تعاقد مع حارس المرمى برناردو، وثلاثي قلب الدفاع سيرجيو بارسيا وأدريان بايرامي وأدريان باريشيتش، إلى جانب جابرييل سيلفا وديوجو ترافاسوس لتعزيز العمق التكتيكي عبر جميع المسابقات.
- Avant Sports
اختبار أوروبي يلوح في الأفق
بعد ضمان مقعده في الدور الفاصل المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بانتصار في مجموع المباراتين (1-0) على دينامو مينسك في وقت سابق من هذا الأسبوع، يحول براجا اهتمامه الآن نحو المعترك القاري. ومن المقرر أن يستضيف الفريق البرتغالي نظيره أوستريا فيينا النمساوي في ذهاب التصفيات يوم الخميس 20 أغسطس. وستكون هذه المواجهة بمثابة اختبار رئيسي لمدى جاهزية التشكيلة الجديدة للفريق للحفاظ على الاستمرارية في المنافسات المحلية والأوروبية.
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