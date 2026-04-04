"99 في المائة من اللاعبين لا يسجلون هدفاً في تلك الحالة": نيلس بيترسن ينتقد يوليان ناجلسمان ويروج لدينيز أونداف

يقول بيترسن إن ما يميز أونداف أكثر من غيره هو خبرته كلاعب في منطقة الجزاء. كما أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هو "ممرر رائع لفيرتز وموسيالا، أي للاعبين الذين يحتاجون إلى ذلك".

وقدم أونداف درساً عملياً خلال الأسبوع، عندما سجل هدف الفوز 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت في شتوتغارت.

"إنه ذكي للغاية"، قال بيترسن بإعجاب. "إذا نظرنا إلى الهدف الذي سجله ضد غانا: 99 في المائة من اللاعبين كانوا في وضع تسلل، لكنه لم يكن كذلك. 99 في المائة لم يسجلوا الهدف، لكنه سجل".

على الرغم من الهدف الذي حقق الفوز لألمانيا، تعرض أونداف لانتقادات من ناجلسمان بعد المباراة، وتقييم مفاده أنه من غير المرجح أن يتغير دوره كلاعب بديل في كأس العالم.