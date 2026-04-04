دينيز أونداف، والقصة لا تنتهي. كان هذا الموضوع الأكثر سخونة حالياً حول المنتخب الألماني وتشكيلة التشكيلة الأساسية المحتملة لكأس العالم هذا الصيف حاضراً أيضاً في الفترة التي سبقت جولة الدوري الألماني يوم السبت. ومن الواضح أن نيلس بيترسن، المهاجم السابق، يقف إلى جانب مهاجم فريق في إف بي شتوتغارت.
"99 في المائة من اللاعبين لا يسجلون هدفاً في تلك الحالة": نيلس بيترسن ينتقد يوليان ناجلسمان ويروج لدينيز أونداف
قال بيترسن، بصفته خبيرًا في الدوري الألماني لدى خدمة البث المباشر DAZN، إن مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان "من المحتمل أن يصاب بقرحة في المعدة وهو يشاهد المباراة الآن". وأضاف أنه لا يعتقد أن ناجلسمان "أكبر معجب بدينيز أونداف".
بالنسبة لبيترسن، أونداف هو الخيار الأول كمهاجم وسط. "أنا معجب بالرقم 9، أنا معجب بفكرة أن يكون هناك لاعب يسيطر على منطقة الجزاء"، قال اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، الذي لعب في الدوري الألماني مع إنيرجي كوتبوس وبايرن ميونيخ وويردر بريمن وSC فرايبورغ.
بيترسن: هدف غانا مثال على ذكاء أونداف
يقول بيترسن إن ما يميز أونداف أكثر من غيره هو خبرته كلاعب في منطقة الجزاء. كما أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هو "ممرر رائع لفيرتز وموسيالا، أي للاعبين الذين يحتاجون إلى ذلك".
وقدم أونداف درساً عملياً خلال الأسبوع، عندما سجل هدف الفوز 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت في شتوتغارت.
"إنه ذكي للغاية"، قال بيترسن بإعجاب. "إذا نظرنا إلى الهدف الذي سجله ضد غانا: 99 في المائة من اللاعبين كانوا في وضع تسلل، لكنه لم يكن كذلك. 99 في المائة لم يسجلوا الهدف، لكنه سجل".
على الرغم من الهدف الذي حقق الفوز لألمانيا، تعرض أونداف لانتقادات من ناجلسمان بعد المباراة، وتقييم مفاده أنه من غير المرجح أن يتغير دوره كلاعب بديل في كأس العالم.
هاري كين هو الوحيد الذي يتفوق على دنيز أونداف من حيث الإنتاجية
يُعد أونداف، الذي سجل 18 هدفاً وصنع 5 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري الألماني، المهاجم الألماني الأكثر خطورة بفارق كبير، ولا يتفوق عليه سوى هاري كين لاعب بايرن ميونيخ. وعلى مستوى جميع المسابقات، سجل أونداف 36 مساهمة في الأهداف (23 هدفاً و13 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة رسمية مع فريق شتوتغارت.
أما مع منتخب ألمانيا، فقد سجل أربعة أهداف في سبع مباريات لعب فيها بمعدل 40 دقيقة في المتوسط.
على الرغم من كل الانتقادات، أعرب بيترسن أيضًا عن تفهمه للمدرب الوطني. "كل مدرب لديه أنواع من اللاعبين التي يفضلها وأخرى لا يفضلها. ربما يرى ناجلسمان أنواعًا أخرى من اللاعبين مثل هافيرتز أو وولتماد. لكنه لا يستطيع تجاهله لأنه يسجل الأهداف."
منتخب ألمانيا: إحصائيات أداء لاعبي الهجوم الألمان
الاسم
عدد المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
الدقائق
دينيز أونداف
38
23
13
2921
كاي هافرتز
14
3
2
524
سيرج غنابري
34
10
10
1846
نيك وولتميد
48
11
5
3017
ليروي ساني
35
6
8
2746
فلوريان فيرتز
41
6
9
2963
كيفن شاده
32
7
3
2500