80 مليون يورو لنجم برشلونة.. هل يهدد بايرن ميونخ استقرار مشروع فليك؟!

يشتعل سوق الانتقالات مع اقتراب فتح نافذة الشتاء، ويبدو أن بايرن ميونخ مستعد للقيام بأول خطوة كبيرة. وتشير التقارير إلى أن العملاق الألماني يضع استراتيجية مهمة لانتزاع أولمو من كتالونيا بعد عامين على إتمامه انتقاله المنشود إلى البلوجرانا.

لقد أخفق النادي البافاري في التعاقد مع عدد من أهدافه الرئيسية خلال الصيف، وهو الآن مصمم على تصحيح تلك النواقص من خلال السعي الحثيث خلف واحد من أكثر المواهب الإسبانية تقنيةً. والاهتمام القادم من ملعب أليانز أرينا ليس مجرد نزوة عابرة، بل هو محاولة محسوبة لاستغلال أي حالة من عدم اليقين تحيط بدور اللاعب الحالي في مشروع هانزي فليك.

ووفقًا لصحيفة Sport، فإن بايرن ميونخ يُعدّ لصفقة محتملة لصانع الألعاب في يناير، فيما يستعد النادي لمواجهة الاهتمام المتزايد بنجومه هو الآخر، مثل جمال موسيالا.