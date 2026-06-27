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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty
Daniel Buse و معتز الجمال

70 مليون يورو.. نجم المغرب الصاعد يشعل الصراع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي!

الدوري الإسباني
ريال مدريد
أيوب بوعدي
مانشستر سيتي
المغرب
ليل
الدوري الإنجليزي الممتاز

لفت الأنظار في كأس العالم..

يدخل ناديا ريال مدريد ومانشستر سيتي في صراع قوي ومحتدم من أجل الظفر بخدمات النجم المغربي الصاعد في كأس العالم، أيوب بوعدي.

وفي الوقت الذي يُعتبر فيه النادي الملكي -الذي يتولى جوزيه مورينيو منصب مدربه- مرشحاً بقوة منذ فترة طويلة للتعاقد مع لاعب خط وسط فريق ليل، دخل مانشستر سيتي الآن على الخط بشكل جدي، وفقاً لما ذكره الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات ماتيو موريتو.

وتشير التقارير إلى أن إدارة "السيتيزنز" قد تواصلت بالفعل مع ليل لاستكشاف إمكانيات إتمام الصفقة، حيث يُقال إن النادي الفرنسي يطلب 70 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الدولي المغربي الذي لفت إليه الأنظار بشدة خلال منافسات كأس العالم الحالية. ويُقال إن نادي مانشستر سيتي قد اتصل بالفعل بنادي ليل لاستكشاف إمكانيات إتمام الصفقة. ويُزعم أن النادي الفرنسي يطلب 70 مليون يورو مقابل اللاعب الدولي المغربي، الذي لفت الأنظار إليه خلال كأس العالم. 

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    بوعدي يخطف الأضواء

    تألق بوعادي بشكل خاص ومبهر في المباراة الأولى لـ "أسود الأطلس" في دور المجموعات أمام منتخب البرازيل، حيث لعب دور موزع الكرات في وسط الملعب بهدوء ورؤية ثاقبة، وكان من أبرز أسباب تقديم المغرب لشوط أول قوي جداً في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

    وبحسب التقرير، يأمل نادي ليل أن تتزايد المزايدات المالية بين الأندية الكبرى، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، في سباق التعاقد مع بوعادي، مما سيسمح للنادي الفرنسي بالحصول على مبلغ أكبر بكثير مقابل التخلي عن المراهق الشاب. كما يُقال إن أندية آرسنال، تشيلسي، ليفربول وباريس سان جيرمان تضع النجم الصاعد على قائمة أهدافها، حتى وإن لم تكن تحركاتها ملموسة حتى الآن بنفس وتيرة الثنائي المذكور.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بداية الرحلة

    وخلال مباريات كأس العالم، يؤكد بوعدي الانطباعات الإيجابية التي تركها مسبقاً في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2024-2025، وتحديداً حين فاز فريقه على ريال مدريد بنتيجة 1-0. 

    من جانبه، اعتبر مدرب المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي أن المستويات التي يقدمها اللاعب حتى الآن عادية ومتوقعة، موضحاً: "لم يفاجئني أداؤه أمام البرازيل. لقد كنا نعرف بالفعل قدراته ونوعية اللاعب الذي يمثله"، في إشادة غير مباشرة ولكنها كبيرة بموهبة الشاب الصاعد.

    وكان بوعدي قد احتفل بظهوره الأول مع المنتخب المغربي في أواخر شهر مايو الماضي خلال الفوز العريض على بوروندي بنتيجة 5-0. وفسر وهبي سبب الدفع بالموهبة الشابة مباشرة في أجواء المونديال دون تردد، قائلاً: "كنا متأكدين من أنه سيقدم مباراة رائعة، لذلك لم تكن هناك أي مجازفة على الإطلاق في إشراكه".

  • أيوب بوعدي هذا الموسم

    وعلى صعيد أرقامه ومشاركاته مع فريقه خلال موسم 2025-2026، فقد خاض أيوب بوعدي 42 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلاً إجمالي 3153 دقيقة لعب. ورغم عدم تسجيله لأي أهداف خلال هذه الفترة، إلا أنه نجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة، وأثبت أهميته القصوى كلاعب ارتكاز ومحرك أساسي لخط الوسط.