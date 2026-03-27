65 دقيقة فقط من اللعب! ألكسندر زفيريف يحذو حذو يانيك سينر ويصل بسرعة إلى نصف نهائي ميامي

"لقد شعرت ببساطة أنني في حالة جيدة"، قال زفيريف، الذي احتفل بفوزه الرابع على التوالي ضد سيروندولو: "لقد تحدثت طوال العام عن سعيي للعب بأسلوب أكثر هجومية. أشعر أن الأمر سار بشكل مثالي اليوم".

وبفضل هذا الفوز، وصل بطل أولمبياد طوكيو لأول مرة على الإطلاق إلى الدور نصف النهائي في كل من إنديان ويلز وميامي في نفس الموسم. وقال زفيريف إن المواجهة ضد سينر، الذي فاز 6-2 و6-2 على الأمريكي فرانسيس تيافو (المصنف 19)، تمثل الآن "أصعب اختبار"، مضيفًا: "أنا متحمس لذلك. أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو."