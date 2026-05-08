6 أندية في دوري الأبطال! .. سيناريو مجنون يقود البريميرليج لاحتلال أوروبا الموسم القادم

أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز الآن بطولة مهيمنة، من الناحية الفنية والبدنية والاقتصادية. والفجوة مع الدوريات الأخرى واضحة، كما أن الأداء في البطولات الأوروبية يُعد مؤشراً مهماً على مدى نجاح الأندية الإنجليزية.

ستشارك ثلاثة أندية إنجليزية في نهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات، وقد يؤدي ذلك إلى مشاركة عدد هائل من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في المسابقات القارية لموسم 2026/27.

هذا الافتراض، الذي ليس بعيدًا عن الواقع، قد يشمل مشاركة ما يقل قليلاً عن نصف أندية الدوري الإنجليزي في البطولات التي تنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).