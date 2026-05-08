Premier League ball general 2025-26
Matteo Occhiuto

6 أندية في دوري الأبطال! .. سيناريو مجنون يقود البريميرليج لاحتلال أوروبا الموسم القادم

الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي

أداء مميز الموسم الحالي قد ينعكس على الموسم القادم

أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز الآن بطولة مهيمنة، من الناحية الفنية والبدنية والاقتصادية. والفجوة مع الدوريات الأخرى واضحة، كما أن الأداء في البطولات الأوروبية يُعد مؤشراً مهماً على مدى نجاح الأندية الإنجليزية. 

ستشارك ثلاثة أندية إنجليزية في نهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات، وقد يؤدي ذلك إلى مشاركة عدد هائل من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في المسابقات القارية لموسم 2026/27.

هذا الافتراض، الذي ليس بعيدًا عن الواقع، قد يشمل مشاركة ما يقل قليلاً عن نصف أندية الدوري الإنجليزي في البطولات التي تنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

  • ستكون 6 فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا إذا...

    لنبدأ بدوري أبطال أوروبا: هناك خمسة مقاعد مؤكدة بالفعل للدوري الإنجليزي الممتاز، أربعة منها كقاعدة عامة بالإضافة إلى المقعد الذي تم حجزه منذ أسابيع بفضل الترتيب الموسمي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

    وبناءً على ذلك، فإن الفرق المؤهلة حالياً هي آرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأستون فيلا بناء على الترتيب الحالي.

    لكن مشاركة أستون فيلا في نهائي الدوري الأوروبي تسمح للدوري الإنجليزي الممتاز بالتفاؤل: في حال فاز فريق أستون فيلا باللقب، فإن الفريق السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز (اليوم بورنموث) سيحصل أيضًا على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

  • السيناريوهات: 9 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز قد تشارك في البطولات الأوروبية

    إذا فاز أستون فيلا بدوري أوروبا، فسيتأهل صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا، بينما سيتأهل صاحب المركز السابع إلى دوري المؤتمر.

    أما المقعد في الدوري الأوروبي فسيتم تحديده من خلال كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يلتقي في النهائي تشيلسي، الذي يقع حالياً خارج منطقة المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، ومانشستر سيتي.

    إذا خسر البلوز، فسيكون السيناريو كما يلي: الفرق الستة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا، والسابع في الدوري الأوروبي، والثامن في دوري المؤتمر. وقد ينضم إليهم كريستال بالاس، الذي سيلعب نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليصبح العدد الإجمالي للأندية الإنجليزية المشاركة في البطولات الأوروبية تسعة أندية كحد أقصى. 