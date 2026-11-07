45 دقيقة كافية مع مورينيو.. ريال مدريد عقليته مختلفة وفلسفة البرتغالي خنقت المنافسين!

بينما كان الفريق يدفع أثمانًا باهظة جراء التراخي والاطمئنان المبكر في الموسم الماضي، يفرض ريال مدريد الحالي نسخة بالغة النضج والهدوء، محولًا الأشواط الأولى إلى مقصلة فنية تنهي طموحات الخصوم وتمنح المدرب رفاهية إدارة المجهود.

أظهرت مواجهة فالنسيا في معقل الخفافيش بملعب ميستايا ملامح التحول الفارق في شخصية ريال مدريد، حيث لم يعد الفريق يسمح لنفسه بالدخول في دوامة الحسابات المعقدة أو منح الخصوم فرصة لترتيب الصفوف، بل انقض على مجريات اللقاء بفرض أسلوب خانق ونسق لا هوادة فيه، ليحسم الشوط الأول بهدفين قبل أن يضيف الثالث في الشوط الثاني، ويجرد أصحاب الأرض من أي سلاح فني أو معنوي، في تكريس مباشر لعقلية جديدة ترتكز على مبدأ إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن ثم التفرغ لإدارة الطاقات والمنافسات المتلاحقة.