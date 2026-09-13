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4 مباريات بدون أهداف ولا انتصارات .. دي زيربي: في إيطاليا سأكون الأفضل!

توتنهام هوتسبير
روبرتو دي زيربي
إيفرتون
توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون
الدوري الإنجليزي الممتاز

مساء السبت لمس توتنهام هوتسبير القاع، بتعادله السلبي دون أهداف أمام إيفرتون في مباراة مخيبة للآمال. النادي اللندني لا يزال دون انتصارات ويعاني من عقم هجومي غير مسبوق.

أجواء ساخنة في توتنهام. حصد فريق روبرتو دي زيربي تعادلاً باهتاً آخر، ويواصل عجزه عن التسجيل في الدوري، كما خاض المدرب الإيطالي مواجهة حادة داخل الملعب مع أحد لاعبيه.

لكنه في تصريحات ما بعد المباراة أشاد بالفترة الجيدة التي يمر بها لاعبوه، مقارنة بما كانوا عليه قبل 12 شهراً، وأبرز الفروقات بين إيطاليا وإنجلترا.

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    تعادل توتنهام 0-0 مع إيفرتون، ليبقى دون تسجيل في أول أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة روبرتو دي زيربي.

    إنه أول تعادل بنتيجة 0-0 في تاريخ ملعب توتنهام هوتسبير، ما يضع حدًا لسلسلة من 140 مباراة سجّل خلالها هدفًا واحدًا على الأقل في كل منها.

    أرقام الجفاف التهديفي لتوتنهام قاسية: إنها المرة الأولى في تاريخ النادي التي لا يسجّل فيها توتنهام في أول أربع جولات من الدوري.


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    دي زيربي يواجه تيل في الملعب

    لم يصنع توتنهام الكثير في الهجوم، مسدداً مرتين فقط باتجاه المرمى. وعند صافرة النهاية تشاجر دي زيربي داخل الملعب مع البديل ماتيس تيل.

    فبعدما دخل بديلاً بعد الساعة من اللعب لبثّ روح جديدة، أكمل الفرنسي 12 تمريرة فقط وسدد مرة واحدة باتجاه المرمى، دون الدقة التي يبحث عنها دي زيربي. اقترب المدرب المولود في بريشيا من لاعب بايرن السابق وأشار له إلى ما أخطأ فيه، وتحديداً أراه ما يجب أن يكون عليه التمركز برأيه بالنسبة للخصوم، وقبل كل شيء بالنسبة لمرمى الخصم. ثم عقّب قائلاً: "أحبّ ماتيس كلاعب وكإنسان. لا توجد أي مشكلة بيننا".

    وفي مقابلة مع "سكاي" بعد المباراة، أوضح دي زيربي قائلاً: "ليست لحظة صعبة. الموسم الماضي كان قاسياً. الوضع الآن ليس طبيعياً، لكننا بدأنا العمل مع مرموش وسافيو وسولانكي وماديسون قبل يومين فقط. لعبنا بشكل جيد في الدقائق الثلاثين الأولى، ثم انخفض المستوى البدني بسبب جاهزيتنا البدنية غير المثالية. علينا التسديد أكثر باتجاه المرمى: دخلنا 74 مرة إلى منطقة جزاء إيفرتون لكننا صنعنا القليل. اتخذنا الكثير من القرارات الخاطئة، لكننا لعبنا بشكل جيد. لست متفائلاً ولا متشائماً. أنا واقعي: إذا لعبنا بهذه الجودة لمدة 30 دقيقة، فهذا يعني أننا نعرف كيف نلعب كرة القدم. علينا الحفاظ على هذا المستوى لمدة 90 دقيقة والبقاء مركّزين".

    واعترف مدرب توتنهام بأن العجز عن التسجيل في المراحل الأولى من المباريات يؤثر على معنويات الفريق، خصوصاً بعد بداية موسم مخيبة للآمال بخسارات أمام برينتفورد (3-0) ونيوكاسل (2-0) ونوتنجهام فورست (0-0) والآن إيفرتون (0-0). "عليّ تحليل أداء لاعبيّ وإمكاناتهم. إذا لم نسجل في الدقائق الثلاثين الأولى، تنهار الثقة. رأيت ذلك أيضاً في الشوط الثاني ولا يعجبني الأمر. اللاعبون بشر. إنهم حساسون. مهمتي هي مساعدتهم على البقاء مركّزين على تطورنا. إذا لعبنا 90 دقيقة كما فعلنا في الثلاثين الأولى، فسنفوز بمباريات كثيرة".

  • الأفضل في إيطاليا

    ثم وجّه في المؤتمر الصحفي انتقادًا لاذعًا للإعلام الإنجليزي، مؤكدًا الفرق مع طريقة فهم كرة القدم الموجودة في إيطاليا: "على سبيل المثال، في إيطاليا يجب أن أكون أفضل مدرب، أليس كذلك؟ مباراتان، مباراتان دون تلقي أهداف. ماذا كانت ستكتب لا جازيتا ديلو سبورت؟ مباراتان دون تلقي أهداف. ماذا ستكتبون غدًا: مباراة دون تلقي أهداف أم صفر أهداف؟ قولوا لي ماذا تريدون أن تكتبوا حقًا".

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