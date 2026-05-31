4 صفقات بعينها .. مورينيو يحدد طلباته لإدارة ريال مدريد

وفقًا لصحيفة «آس»، فإن الأولوية القصوى للمدرب الجديد هي إجراء إصلاح شامل لخط الدفاع، حيث يرى مورينيو أن مراكز الدفاع في الوسط وعلى الأجنحة تمثل نقاط ضعف رئيسية.

بعد أن شاهد ريال مدريد يعاني خلال موسمين متتاليين دون ألقاب، فإن المدرب البالغ من العمر 63 عامًا مصمم على إضفاء روح جديدة من القيادة بجانب أنطونيو روديجر. ولتحقيق ذلك، طلب التعاقد مع لاعب أو لاعبين على الأقل من المدافعين المركزيين ذوي المستوى العالي والذين يتمتعون بصفات القيادة التي يشعر أنها كانت مفقودة مؤخرًا.

ولا تقتصر الثورة الدفاعية على الوسط، حيث يستهدف مورينيو أيضًا دماء جديدة على الأجنحة.

يأتي التعاقد مع ظهير أيمن جديد على رأس قائمة الأولويات لتوفير منافسة حقيقية لترينت ألكسندر-أرنولد، في حين أن التعاقد مع ظهير أيسر جديد لا يزال مرهوناً بمستقبل فران جارسيا.

لطالما استندت فلسفة مورينيو إلى أساس صلب، ويشير إصراره على تعزيزات دفاعية متعددة إلى أنه يرى التشكيلة الحالية هشة للغاية بالنسبة لنظامه التكتيكي المتطلب.



