AFP
4 صفقات بعينها .. مورينيو يحدد طلباته لإدارة ريال مدريد
إعادة بناء العمود الفقري الدفاعي
وفقًا لصحيفة «آس»، فإن الأولوية القصوى للمدرب الجديد هي إجراء إصلاح شامل لخط الدفاع، حيث يرى مورينيو أن مراكز الدفاع في الوسط وعلى الأجنحة تمثل نقاط ضعف رئيسية.
بعد أن شاهد ريال مدريد يعاني خلال موسمين متتاليين دون ألقاب، فإن المدرب البالغ من العمر 63 عامًا مصمم على إضفاء روح جديدة من القيادة بجانب أنطونيو روديجر. ولتحقيق ذلك، طلب التعاقد مع لاعب أو لاعبين على الأقل من المدافعين المركزيين ذوي المستوى العالي والذين يتمتعون بصفات القيادة التي يشعر أنها كانت مفقودة مؤخرًا.
ولا تقتصر الثورة الدفاعية على الوسط، حيث يستهدف مورينيو أيضًا دماء جديدة على الأجنحة.
يأتي التعاقد مع ظهير أيمن جديد على رأس قائمة الأولويات لتوفير منافسة حقيقية لترينت ألكسندر-أرنولد، في حين أن التعاقد مع ظهير أيسر جديد لا يزال مرهوناً بمستقبل فران جارسيا.
لطالما استندت فلسفة مورينيو إلى أساس صلب، ويشير إصراره على تعزيزات دفاعية متعددة إلى أنه يرى التشكيلة الحالية هشة للغاية بالنسبة لنظامه التكتيكي المتطلب.
- Getty Images Sport
صلب خط الوسط وشرارات الإبداع
وبعيدًا عن خط الدفاع، من المقرر أن تشهد منطقة الوسط تغييرًا جذريًا، حيث طلب المدرب السابق لتشيلسي وإنتر ضم لاعبين من نوعين مختلفين.
يريد مورينيو لاعب وسط دفاعي تقليديًا يمكنه أن يشكل حاجزًا أمام خط الدفاع المكون من أربعة لاعبين، ليوفر التوازن التكتيكي والحماية اللذين سمحا لفريقه السابق في ريال مدريد بالتألق في الهجمات المرتدة.
ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على قطع الهجمات فحسب، فقد طلب البرتغالي أيضًا لاعب صانع ألعاب مبدعًا ليتولى زمام الأمور في الثلث الأخير من الملعب.
يبحث مورينيو عن لاعب فني قادر على اختراق الدفاعات المتكتلة بالخلف - وهي مشكلة عانى منها الفريق خلال تراجع مستواه مؤخرًا. تهدف هذه الإضافات في خط الوسط إلى ضمان سيطرة الفريق على المباراة سواء كان في حوزته الكرة أم لا.
الشخصية قبل النجومية
ويشير التقرير أيضًا إلى أن مورينيو قد أبلغ إدارة النادي بأنه لا يسعى وراء التعاقدات البارزة لمجرد تعزيز سمعة النادي. بل إنه يطالب بلاعبين "متعطشين للنجاح" ومستعدين "للتضحية من أجل الفريق".
وقد خلص تقييمه للموسمين الماضيين إلى أن الفريق عانى من نقص في الالتزام والروح الجماعية، وهي مشكلات ينوي معالجتها من خلال التعاقد مع لاعبين يتمتعون بشخصية قوية.
يركز هذا التحول في استراتيجية التعاقدات على اللياقة البدنية ومعدل العمل والتصميم. يريد مورينيو غرفة ملابس مليئة بالمحاربين بدلاً من الأنا، ويبحث عن أفراد متحمسين للركض والتنافس من أجل كل نتيجة. من خلال إعطاء الأولوية لهذه السمات النفسية، يأمل في القضاء على الضعف الملحوظ الذي أدى إلى إقالة تشابي ألونسو ورحيل المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا في نهاية المطاف.
- Getty Images Sport
التعامل مع معضلة فينيسيوس جونيور
ورغم أن سوق الانتقالات يمثل أولوية، إلا أن مورينيو يواجه أيضًا مهمة داخلية ضخمة تتعلق بنجم الفريق الحالي.
ويكتنف عودة «المدرب الخاص» جو من الغموض، لا سيما في ضوء تعليقاته الأخيرة حول فينيسيوس جونيور، حيث شكك في سلوكه عقب مباراة مثيرة للجدل في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا.
وسيتعين على مورينيو إيجاد أرضية مشتركة مع اللاعب البرازيلي إذا أراد أن تنجح فترة عمله الثانية مع الفريق.
وقد أمضى مورينيو بالفعل الأسابيع القليلة الماضية في إجراء تقييم متعمق للديناميكيات الداخلية للفريق، بما في ذلك مراجعة لقطات المباريات الرئيسية وجمع المعلومات حول الأحداث داخل غرفة الملابس. ويخطط لاستغلال فترة التحضير للموسم القادم لتقييم اللاعبين شخصياً قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن المغادرين. إن استعادة النظام هو الهدف الأساسي لفلورنتينو بيريز، الذي يعتقد أن عدوانية مورينيو المعروفة هي العلاج الوحيد للمرض الذي يعاني منه النادي حالياً.