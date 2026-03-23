350 مليون يورو.. ليس كميسي ولا نيمار: لهذا لن يستطيع باريس سان جيرمان ضم يامال من برشلونة!

لماذا الصفقة مستحيلة؟!

ضجت الأوساط الرياضية العالمية خلال الساعات القليلة الماضية بخبر يقطع الأنفاس أورده موقع "فيخاتشس" الإسباني المتخصص في شؤون سوق الانتقالات. 

يزعم التقرير أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تستعد لتقديم عرض مالي خيالي تبلغ قيمته 350 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الجوهرة الإسبانية الشابة لامين يامال نجم نادي برشلونة. 

هذا الرقم المذهل في حال تحققه سيكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم البرازيلي نيمار بفارق شاسع ليعلن عن بداية عصر جديد في حديقة الأمراء يقوده الفتى الذي لم يتجاوز 18 عامًا من عمره ليكون الوجه الدعائي والرياضي الأول للمشروع الباريسي الطموح.


    تقارير فيخاتشس بين الإثارة وغياب الدقة


    قبل الخوض في تفاصيل الرفض الكتالوني المتوقع يجب التوقف مليًا عند مصدر الخبر وهو موقع فيخاتشس الإسباني.

    يعرف المتابعون الجيدون لسوق الانتقالات أن هذا الموقع يعتمد في كثير من الأحيان على إثارة الجدل ونشر أخبار تفتقر إلى المصادر الرسمية أو القوية.

    تتسم تقارير الموقع بالصبغة التوقعية أكثر منها الخبرية حيث يسعى لجذب القراء عبر ربط أسماء النجوم الكبار بالأندية ذات القوة الشرائية الهائلة مثل باريس سان جيرمان.

    لذا فإن مصداقية هذا الخبر تظل موضع شك كبير خاصة وأن أرقامًا بهذا الحجم تتطلب ترتيبات مالية وقانونية معقدة لا تخرج عادة إلى العلن عبر منصات رقمية متخصصة في الشائعات قبل أن تجد طريقها إلى الصحف الكبرى الرصينة.


  • نيمار لم يكن ابنًا للدار الكتالونية


    عندما نجح باريس سان جيرمان في خطف نيمار مقابل 222 مليون يورو في عام 2017 كانت الظروف مختلفة تمامًا.

    نيمار لم يكن من خريجي مدرسة لاماسيا بل كان لاعبًا تم شراؤه من نادي سانتوس البرازيلي، ولم تكن جذور نيمار ضاربة في أعماق الهوية الكتالونية بل وكان يبحث عن مكان يحصد من خلاله الكرة الذهبية وهو ما جعل إغراء المال والمشروع المنفرد في فرنسا ينجح في إقناعه.

    أما لامين يامال فهو يمثل تجسيدًا للهوية البرشلونية الخالصة حيث نشأ في أروقة النادي منذ نعومة أظفاره، وهو النجم الأول للفريق منذ لحظاته الأولى في صفوفه.

    يدرك يامال أن خروجه من برشلونة ليس مجرد انتقال رياضي بل هو قطع لصلة رحم كروية مع الجماهير التي تراه الوريث الشرعي لعظمة النادي وهو ما يجعل تكرار سيناريو نيمار أمرًا مستحيلًا من الناحية العاطفية والولاء.


    ميسي ورحيل قسري بقرار إداري


    قد يتحجج البعض برحيل الأسطورة ليونيل ميسي إلى باريس أيضًا لكن المقارنة هنا تظلم الواقع، فرحيل ميسي لم يكن رغبة من اللاعب في البحث عن تحد جديد أو مال أكثر بل كان نتيجة لتعثر إداري ومالي كارثي وقواعد اللعب المالي النظيف التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني.

    واجه ميسي إبعادًا متعمدًا من الإدارة برئاسة جوان لابورتا في ذلك الوقت لرغبتهم في بدء مرحلة جديدة والتخلص من الأعباء المالية الضخمة.

    أما في حالة يامال فإن الإدارة الحالية ترى فيه المنقذ والركيزة الأساسية التي سيبنى عليها الفريق للسنوات 15 القادمة.

    لا يوجد أي مبرر إداري أو رياضي يدفع برشلونة للتخلي عن لاعبه الأهم بل على العكس تمامًا تبذل الإدارة كل جهدها لتحصينه بعقود طويلة الأمد.


  • حسابات لابورتا ورهان الـ 350 مليون يورو


    كشف رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا في تصريحات سابقة أنه رفض عرضًا بقيمة 250 مليون يورو من أجل يامال قبل عامين تقريبًا عندما كان اللاعب لا يزال في بدايات توهجه.

    إذا كان النادي قد رفض ربع مليار يورو في وقت كان يعاني فيه من أزمة مالية خانقة ويامال لم يثبت نفسه كقائد فعلي للفريق فكيف سيقبل بمبلغ 350 مليون يورو اليوم وهو في حال مادي أفضل بكثير؟

    يامال الآن هو اللاعب الذي يحمل أحلام الجماهير على عاتقه وهو المحرك الأساسي لمنظومة هانزي فليك الهجومية.

    القيمة الرياضية والتسويقية التي يضيفها يامال لبرشلونة تتجاوز بكثير أي رقم مالي مهما بلغ ضخامته لأن تعويضه في سوق الانتقالات يعتبر مهمة مستحيلة.


  • بيت القصيد


    في نهاية المطاف يظل خبر عرض ال 350 مليون يورو مجرد فقاعة صحفية تفتقد للمنطق الرياضي والواقعي.

    برشلونة تعلم من دروس الماضي القاسية مع نيمار وميسي ولن يسمح بضياع جوهرته الثمينة مرة أخرى تحت أي إغراء مالي.

    يامال ليس مجرد لاعب موهوب بل هو رمز لعودة كبرياء لاماسيا والقائد الفعلي لمشروع برشلونة المستقبلي الذي لا يقدر بثمن.

    باريس سان جيرمان قد يملك المال لكنه لا يملك الكثير من العناصر الأخرى التي تجعل لاعبًا مثل يامال يتخلى عن قميص البلوجرانا في أوج توهجه.



