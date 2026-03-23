350 مليون يورو.. ليس كميسي ولا نيمار: لهذا لن يستطيع باريس سان جيرمان ضم يامال من برشلونة!

ضجت الأوساط الرياضية العالمية خلال الساعات القليلة الماضية بخبر يقطع الأنفاس أورده موقع "فيخاتشس" الإسباني المتخصص في شؤون سوق الانتقالات.
يزعم التقرير أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تستعد لتقديم عرض مالي خيالي تبلغ قيمته 350 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الجوهرة الإسبانية الشابة لامين يامال نجم نادي برشلونة.
هذا الرقم المذهل في حال تحققه سيكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم البرازيلي نيمار بفارق شاسع ليعلن عن بداية عصر جديد في حديقة الأمراء يقوده الفتى الذي لم يتجاوز 18 عامًا من عمره ليكون الوجه الدعائي والرياضي الأول للمشروع الباريسي الطموح.