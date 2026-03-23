350 مليون يورو.. ليس كميسي ولا نيمار: لهذا لن يستطيع باريس سان جيرمان ضم يامال من برشلونة!





قبل الخوض في تفاصيل الرفض الكتالوني المتوقع يجب التوقف مليًا عند مصدر الخبر وهو موقع فيخاتشس الإسباني.

يعرف المتابعون الجيدون لسوق الانتقالات أن هذا الموقع يعتمد في كثير من الأحيان على إثارة الجدل ونشر أخبار تفتقر إلى المصادر الرسمية أو القوية.

تتسم تقارير الموقع بالصبغة التوقعية أكثر منها الخبرية حيث يسعى لجذب القراء عبر ربط أسماء النجوم الكبار بالأندية ذات القوة الشرائية الهائلة مثل باريس سان جيرمان.

لذا فإن مصداقية هذا الخبر تظل موضع شك كبير خاصة وأن أرقامًا بهذا الحجم تتطلب ترتيبات مالية وقانونية معقدة لا تخرج عادة إلى العلن عبر منصات رقمية متخصصة في الشائعات قبل أن تجد طريقها إلى الصحف الكبرى الرصينة.



