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3 مليارات في 100 يوم .. فيفا يتجاهل يويفا والاتحاد الآسيوي ويمضي في خطته المثيرة للجدل لكأس العالم

كأس العالم

هل ينجح إنفانتينو في تمرير مخططه؟

يسعى فيفا إلى جمع 3.1 مليار جنيه إسترليني بحلول شهر أكتوبر من خلال مشروع فرعي مثير للجدل مرتبط بكأس العالم، على الرغم من المعارضة الشديدة والتهديدات المحتملة بالمقاطعة من جانب الدول الأوروبية.

ويقدم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو حافزًا نقديًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني للاتحادات الأعضاء لدعم الخطة، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وقادة كرة القدم الآسيوية أعربوا عن قلقهم العميق إزاء هذا الاقتراح الأحادي الجانب.

  • فيفا يسرع من وتيرة الاستفادة من عائدات كأس العالم البالغة 4.2 مليار دولار

    يسعى فيفا إلى الإسراع في إطلاق شركة تابعة جديدة لكأس العالم تُعرف باسم «FIFA Forward Enterprise» (FFE). ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، تهدف الهيئة الإدارية إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار (3.1 مليار جنيه إسترليني) من مستثمرين من القطاع الخاص بحلول شهر أكتوبر، وذلك من خلال بيع حصة تبلغ 20 في المائة في المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار.

    وأثارت الطبيعة السرية لهذا الاقتراح وسرعة تنفيذه غضبًا واسعًا في أوساط كرة القدم العالمية، حيث تناقش الاتحادات الأوروبية بنشاط إمكانية مقاطعة كأس العالم احتجاجًا على ذلك. ويرى المنتقدون أن هذا المشروع هو وسيلة يستخدمها رئيس الفيفا إنفانتينو للاحتفاظ بالسيطرة على البطولة بعد انتهاء فترة رئاسته المقررة في عام 2031.

    ولضمان الحصول على الدعم قبل الموعد النهائي المحدد في 19 سبتمبر، أبلغ فيفا الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا بأن عائدات غير متوقعة بقيمة 86 مليون دولار (65 مليون جنيه إسترليني) ستكون متاحة على مدى 12 عامًا للمساعدة في تمويل رواتب الموظفين. ومع ذلك، تسبب هذا المخطط في انقسامات حادة، على الرغم من الدعم الذي حظي به من اتحادات فردية مثل الاتحاد التشيكي لكرة القدم.

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  • Ceferin InfantinoGetty

    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والقادة الآسيويون ينتقدون الخطوات الأحادية الجانب

    تتصاعد المعارضة لهذا المخطط بسرعة، بقيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي صرح بأن الخطة «تتجاوز خطاً لا ينبغي أبداً للمؤسسات التي تدير كرة القدم تجاوزه».

    ويشعر القادة الأوروبيون بالغضب الشديد إزاء عدم إجراء مشاورات، حتى داخل مجلس الفيفا الذي ينتمي إليه إنفانتينو نفسه.

    كما أدان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة هذه العملية في رسالة موجهة إلى الأعضاء، معرباً عن قلقه العميق إزاء الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الفيفا.

    وكتب الشيخ سلمان: «يشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق عميق من أن الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الفيفا تبدو وكأنها تقوض الأسس ذاتها لكرة القدم القارية».

    وقد ردد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هذه المخاوف، مشيرًا إلى أنه «يشعر بقلق عميق إزاء غياب الإجراءات السليمة والحوكمة التي أدت إلى الوصول إلى هذه المرحلة، وإزاء المضمون والمبادئ الواضحة التي ينطوي عليها الأمر».

  • خطط التوسع ودعم المستثمرين من القطاع الخاص

    قد تتوقف الجدوى الاقتصادية للشركة التابعة التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار على توسيع نطاق البطولات الكبرى التي تنظمها الفيفا. ويشير التقرير نفسه إلى أن إنفانتينو يرغب في توسيع كأس العالم للرجال ليشمل 64 فريقًا، على الرغم من أنه لم يمضِ وقت طويل على توسيع البطولة إلى 48 فريقًا في النسخة التي فازت بها إسبانيا.

    ولإطلاق الشركة التابعة FFE، يعمل إنفانتينو جنبًا إلى جنب مع عملاق المال «جيه بي مورجان» والمستثمر جوشوا كوشنر. وتهدف هذه الخطوة التجارية إلى تحديد وتنظيم المسابقات لدفع عجلة النمو، على الرغم من أن الهيئات الإدارية ترى أنها تهدد المبادئ الأساسية لهذه الرياضة.

    وفي معرض حديثه عن الإطار الزمني الضيق المفروض على الاتحادات، أكد الشيخ سلمان أن قراراً بهذا الحجم لا ينبغي أبداً التسرع في اتخاذه دون إجراء تحليل مالي أو قانوني مناسب. وشدد على أنه «من الضروري النظر في جميع العوامل ومناقشتها» قبل إبرام أي اتفاقيات ملزمة.

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  • Trump InfantinoGetty Images

    الموعد النهائي الحاسم في سبتمبر يقترب بالنسبة للفيفا

    وقد مُنحت الاتحادات الأعضاء مهلة حتى 19 سبتمبر للموافقة على الاقتراح، وإلا فستخاطر بفقدان حقها في الحصول على حزمة التمويل الموعودة البالغة 86 مليون دولار.

    ومن المقرر إتمام العطاءات الملزمة وخطابات الالتزام والاتفاقيات التفصيلية قبل فترة تحويل الأموال المقررة في أكتوبر.

    وفي ظل تهديد الدول الأوروبية بمقاطعة منسقة ومطالبة الاتحادات القارية بالشفافية الكاملة، يواجه إنفانتينو معركة شاقة للحفاظ على وحدة كرة القدم العالمية. وستحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كانت الهيئات الإدارية لكرة القدم ستتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء أم أن انقساماً مؤسسياً هائلاً ينتظرها.