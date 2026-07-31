3 مليارات في 100 يوم .. فيفا يتجاهل يويفا والاتحاد الآسيوي ويمضي في خطته المثيرة للجدل لكأس العالم

تتصاعد المعارضة لهذا المخطط بسرعة، بقيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي صرح بأن الخطة «تتجاوز خطاً لا ينبغي أبداً للمؤسسات التي تدير كرة القدم تجاوزه».
ويشعر القادة الأوروبيون بالغضب الشديد إزاء عدم إجراء مشاورات، حتى داخل مجلس الفيفا الذي ينتمي إليه إنفانتينو نفسه.
كما أدان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة هذه العملية في رسالة موجهة إلى الأعضاء، معرباً عن قلقه العميق إزاء الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الفيفا.
وكتب الشيخ سلمان: «يشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق عميق من أن الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الفيفا تبدو وكأنها تقوض الأسس ذاتها لكرة القدم القارية».
وقد ردد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هذه المخاوف، مشيرًا إلى أنه «يشعر بقلق عميق إزاء غياب الإجراءات السليمة والحوكمة التي أدت إلى الوصول إلى هذه المرحلة، وإزاء المضمون والمبادئ الواضحة التي ينطوي عليها الأمر».