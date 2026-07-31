3 مليارات في 100 يوم .. فيفا يتجاهل يويفا والاتحاد الآسيوي ويمضي في خطته المثيرة للجدل لكأس العالم

يسعى فيفا إلى الإسراع في إطلاق شركة تابعة جديدة لكأس العالم تُعرف باسم «FIFA Forward Enterprise» (FFE). ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، تهدف الهيئة الإدارية إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار (3.1 مليار جنيه إسترليني) من مستثمرين من القطاع الخاص بحلول شهر أكتوبر، وذلك من خلال بيع حصة تبلغ 20 في المائة في المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار.

وأثارت الطبيعة السرية لهذا الاقتراح وسرعة تنفيذه غضبًا واسعًا في أوساط كرة القدم العالمية، حيث تناقش الاتحادات الأوروبية بنشاط إمكانية مقاطعة كأس العالم احتجاجًا على ذلك. ويرى المنتقدون أن هذا المشروع هو وسيلة يستخدمها رئيس الفيفا إنفانتينو للاحتفاظ بالسيطرة على البطولة بعد انتهاء فترة رئاسته المقررة في عام 2031.

ولضمان الحصول على الدعم قبل الموعد النهائي المحدد في 19 سبتمبر، أبلغ فيفا الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا بأن عائدات غير متوقعة بقيمة 86 مليون دولار (65 مليون جنيه إسترليني) ستكون متاحة على مدى 12 عامًا للمساعدة في تمويل رواتب الموظفين. ومع ذلك، تسبب هذا المخطط في انقسامات حادة، على الرغم من الدعم الذي حظي به من اتحادات فردية مثل الاتحاد التشيكي لكرة القدم.