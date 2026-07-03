في الوضع الراهن، لا يزال النجم البرازيلي نيمار أغلى صفقة انتقال شهدها عالم كرة القدم الاحترافية على الإطلاق — حيث غادر صانع الألعاب الجنوب أمريكي نادي برشلونة متوجهاً إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 في صفقة أحدثت ضجة كبيرة في أسواق الانتقالات حول العالم.

وقد يرتفع هذا المعيار قريبًا إلى مستوى أعلى قليلاً، مع استمرار فلورنتينو بيريز في اتباع نهجه «الجالاكتيكو» في بناء تشكيلة الفريق في سانتياجو برنابيو. فرئيس ريال مدريد لا يخشى أبدًا إنفاق مبالغ طائلة من أجل التعاقد مع أفضل اللاعبين على وجه الأرض.

أوليس ينضم الآن إلى تلك المجموعة من المواهب، حيث قطع هذا اللاعب المتألق البالغ من العمر 24 عامًا شوطًا طويلاً في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. في عام 2021، كان يلعب في دوري الدرجة الثانية مع فريق ريدينج - قبل أن ينتقل في صيف ذلك العام إلى فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .

ومنذ ذلك الحين، ألهب أرجاء الدوري الإنجليزي، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، وانضم إلى هاري كين وزملائه في بايرن ميونخ - حيث فاز بلقب الدوري الألماني مرتين - وشكل جزءًا من منتخب فرنسا المرعب في كأس العالم 2026.

سجل أوليسي أرقاماً رائعة خلال موسم 2025-26، حيث أحرز 25 هدفاً وصنع 28 تمريرة حاسمة، وهو الأداء الذي لفت انتباه عمالقة الدوري الإسباني في العاصمة الإسبانية إلى الجناح المولود في لندن.

ويُزعم أن ريال مدريد مستعد لصنع التاريخ من خلال أي محاولة للتعاقد مع أوليسي، في سعيه لإضافته إلى خط هجوم يضم بالفعل مواطنه كيليان مبابي واللاعب البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور.