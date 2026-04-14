Maisfutebol أفاد بأن محادثات قد جرت بالفعل بشأن انتقال المدافع البالغ من العمر 20 عامًا إلى الموسم المقبل. غير أن المطالب الخيالية لفاماليكاو بشأن قيمة الصفقة قد تشكل عقبة في طريق إتمامها: إذ يُقال إن الفريق الصاعد يأمل في الحصول على 25 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت مقابل با.
ترجمه
25 مليون يورو مقابل 26 مباراة احترافية: بوروسيا دورتموند على وشك ضم نجم صاعد بقوة من الدوري البرتغالي
يُعدّ با أحد اكتشافات هذا الموسم لدى صاحب المركز الخامس في دوري البرتغال. وقد انتزع السنغالي مكانًا أساسيًا في الشتاء وأصبح الآن من ركائز الفريق. خاض هذا الموسم 19 مباراة في الدوري، جمع خلالها مساهمتين تهديفيتين. وإلى جانب تمريرة حاسمة، سجّل با أيضًا في منتصف مارس هدف الفوز الذي حظي باحتفاء كبير في انتصار 1:0 على سي دي ناسيونال. وبالمجمل، يملك في رصيده 26 مشاركة كمحترف.
انتقل با في 2023 من نادي AJEL روفيسك في بلاده إلى إف سي فالنسيان على سبيل الإعارة. وبعد عام، تعاقد معه فاماليكاو في صفقة انتقال حر. وفي أواخر أبريل فقط، مدّد با عقده مبكرًا، وأصبح مرتبطًا بفاماليكاو حتى عام 2030. وقبل أيام قليلة، كتبت صحيفة Record أن با يُعد أيضًا مرشحًا للانتقال إلى سبورتينغ لشبونة، الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
- AFP
يُقال إن باستيان ميوبييو يُعدّ أيضًا مرشحًا للانتقال إلى بوروسيا دورتموند.
بحسب Maisfutebol، فإن با ليس المدافع الشاب الوحيد من الدوري البرتغالي الذي يضعه بوروسيا دورتموند على راداره. كما يُقال إن باستيان ميوبييو (20 عاماً) من نادي سي دي ألفيركا مرشح أيضاً. يمتد عقده حتى عام 2028.
ومع تمديد عقد قائد الدفاع نيكو شلوتربيك، أغلق بوروسيا دورتموند في نهاية الأسبوع الماضي إحدى الثغرات في الخط الخلفي. لكن بما أن نيكلاس زوله سيغادر النادي في الصيف مجاناً، فمن المرجح أن يتم التعاقد مع لاعب جديد آخر للدفاع. وتوجد شائعات في هذا السياق أيضاً حول ماركوس سينيسي (28 عاماً) من نادي إي إف سي بورنموث، وكذلك اللاعب السابق آرون أنسلمينو (20 عاماً، معار من تشيلسي إلى راسينغ ستراسبورغ).
وفيما يتعلق بالأخير، قال مدرب دورتموند نيكو كوفاتش قبل مباراة البوندسليغا ضد باير ليفركوزن يوم الجمعة: "أحياناً أتحقق من كيفية لعب ستراسبورغ أو ما إذا كان قد شارك أصلاً. هذا أمر طبيعي تماماً. لكنه يؤلمني أنني أراه لا يلعب كثيراً كما كان من قبل أو كما كان سيلعب لدينا."
الانتقالات القياسية لبوروسيا دورتموند
اللاعب المركز تم التعاقد معه من السنة قيمة الانتقال عثمان ديمبيلي الهجوم ستاد رين 2016 35,5 مليون يورو سيباستيان هالر الهجوم أياكس أمستردام 2022 31 مليون يورو ماتس هوملز الدفاع بايرن ميونخ 2019 30,5 مليون يورو جوب بيلينغهام خط الوسط سندرلاند 2025 30,5 مليون يورو جود بيلينغهام خط الوسط برمنغهام سيتي 2020 30,15 مليون يورو