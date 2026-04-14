يُعدّ با أحد اكتشافات هذا الموسم لدى صاحب المركز الخامس في دوري البرتغال. وقد انتزع السنغالي مكانًا أساسيًا في الشتاء وأصبح الآن من ركائز الفريق. خاض هذا الموسم 19 مباراة في الدوري، جمع خلالها مساهمتين تهديفيتين. وإلى جانب تمريرة حاسمة، سجّل با أيضًا في منتصف مارس هدف الفوز الذي حظي باحتفاء كبير في انتصار 1:0 على سي دي ناسيونال. وبالمجمل، يملك في رصيده 26 مشاركة كمحترف.

انتقل با في 2023 من نادي AJEL روفيسك في بلاده إلى إف سي فالنسيان على سبيل الإعارة. وبعد عام، تعاقد معه فاماليكاو في صفقة انتقال حر. وفي أواخر أبريل فقط، مدّد با عقده مبكرًا، وأصبح مرتبطًا بفاماليكاو حتى عام 2030. وقبل أيام قليلة، كتبت صحيفة Record أن با يُعد أيضًا مرشحًا للانتقال إلى سبورتينغ لشبونة، الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.