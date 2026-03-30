كان أنتوني جوردون غاضبًا للغاية، لذا تحدث بصراحة. وقد تعرض بعد ذلك لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته. فلم يقتصر الأمر على مشجعي نادي سندرلاند فحسب، بل إن المشجعين المحايدين ومشجعي ناديه نيوكاسل يونايتد أيضًا وصفوا كلمات المهاجم بعد الهزيمة المؤلمة بنتيجة 1-2 في ديربي «القطط السوداء» بأنها إما غير موفقة أو متعجرفة ..
193 مليون يورو مقابل 16 هدفًا! فولتيمادي ورفيقيه دليل إدانة فشل ثورة نيوكاسل
تصريحات جوردون تكشف المستور
كان جوردون قد قال: "الأمر المحبط في رأيي هو أنهم ليسوا فريقًا قويًا جدًّا مقارنةً بنا. لا يجوز لنا أن نخسر أمامهم". قد يكون الوضع مختلفًا خارج أرضنا، لكن على أرضنا "لا ينبغي أن نغادر الملعب خاسرين".
هذه فرضية جريئة، إذا أخذنا في الاعتبار أن جوردون وزملاءه خسروا بالفعل مباراة الذهاب أمام غريمهم اللدود، ويحتلون الآن مرتبة أدنى منه في جدول الترتيب، كما تعرضوا قبل أربعة أيام لهزيمة ساحقة بنتيجة 7-2 على يد نادي برشلونة.
ومع ذلك، فإن لاعب المنتخب الإنجليزي محق في نقطة واحدة. لن ينكر أحد تقريبًا أن نيوكاسل يضم في صفوفه لاعبين أكثر شهرة وأغلى ثمناً من فريق سندرلاند الصاعد. لكن هنا تكمن المشكلة بالضبط: لا يستطيع فريق "الماجبايس" إظهار قوته على أرض الملعب، وهذا الأمر مستمر طوال الموسم. وبالتالي، يواجه الفريق خطر عدم التأهل إلى أوروبا، وتشير التوقعات إلى حدوث تغيير جذري في الصيف.
أبرز ثلاثة صفقات انتقالات لنيوكاسل يونايتد لم تحقق النتائج المرجوة
لم يكن من المتوقع أن تسير الأمور بهذا السوء في هذا الموسم. في موسم 2024/25، كان نيوكاسل قد رسخ مكانته بين صفوف الكبار وحصل على تذكرة جديدة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس في الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز. بالطبع، أثرت أحداث سوق الانتقالات الصيفية، بما في ذلك الانتقال القسري للمهاجم البارز ألكسندر إيساك إلى ليفربول، على معنويات الفريق. لكن المسؤولين بقيادة المدرب إيدي هاو والمدير الرياضي روس ويلسون استثمروا المبلغ القياسي في اثنين من المهاجمين الجدد الباهظين للوسط: مقابل 75 مليون يورو، انتقل نيك فولتمادي من شتوتجارت، وفي أواخر فترة الانتقالات، تم التعاقد مع يوان ويسا من نادي برينتفورد مقابل ما يقرب من 58 مليون يورو. ومن بين الوجوه الجديدة في الهجوم أيضًا: أنتوني إيلانجا. كلف الجناح الأيمن أكثر من 60 مليون يورو وجاء من نوتنجهام.
كان الثلاثة قد قدموا أداءً قوياً في المواسم السابقة، لكنهم خيبوا الآمال حتى الآن في نيوكاسل، وأصبح فولتيمادي وويسا على وجه الخصوص رمزين لهذا الموسم المخيب للآمال.
فولتيمادي، ويسا، إيلانجا: حصيلة الانتقالات الثلاثة الباهظة الثمن لنيوكاسل هذا الموسم
فولتيمادي ويسا إيلانجا عدد المباريات 45 22 44 المباريات التي لعبها لمدة 90 دقيقة 10 0 2 أهداف 10 3 3 تمريرات حاسمة 5 1 2
لم يعد نيك فولتيمادي يلعب كمهاجم في نيوكاسل
وكان اللاعب الدولي الألماني قد حقق انطلاقة جيدة في الجزيرة. فقد سجل الأهداف بانتظام (أربعة أهداف في أول خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز) وحظي بثناء كبير من الخبراء ووسائل الإعلام. ويبدو الآن وكأن ذلك قد مر منذ زمن طويل. ينتظر الآن تسجيل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 13 مباراة، حيث كان آخر هدف له في 20 ديسمبر ضد تشيلسي.
إلى جانب قدرته على التسجيل، يبحث اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أيضًا عن مركزه. لم يعد هاو يضعه في مركز الهجوم بسبب ما يُزعم من نقص في القوة والسرعة، بل يضعه أحيانًا في وسط الملعب. يقول النقاد إن المدرب قد استمع إلى ما يزعمونه المحللون المولعون بالبيانات بشأن عيوب لاعب المنتخب الألماني.
وهذا الأمر يثير دهشة ليس فقط العديد من المشجعين، بل أيضًا مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان. فقد قال الأسبوع الماضي عن فولتيمادي: "لقد لعب في كثير من الأحيان في عمق الملعب، وعندما يدافع كلاعب رقم 6، تكون المسافة إلى المرمى بعيدة. أستطيع أن أعدكم بأنه لن يكون بعيدًا عن المرمى بمسافة 80 مترًا معنا".
قال هاو في أوائل فبراير: "إنه يعتاد ببطء على تحديات الدوري الإنجليزي الممتاز: السرعة والكثافة والقوة البدنية. وبالطبع، تتعرف عليه الفرق الأخرى أيضًا - وهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة له. الفرق تفهم أسلوب لعبه ونواياه، لذا عليه أن يجد طرقًا أخرى ليحقق النجاح."
وأكد المدرب على ضرورة أن يكون "دائمًا متقدمًا بخطوة" على الخصوم، "لذا لا يزال أمامه الكثير ليفعله. (...)"
بينما يشارك فولتيمادي بانتظام إلى حد ما، يواجه ويسا صعوبة كبيرة. فهو لا يزال يعاني من آثار إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب في الصيف وبداية الموسم. من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يتناسب الكونغولي البالغ من العمر 29 عامًا مع أسلوب هوز في كرة القدم المرتدة بفضل قوته الانفجارية وحركاته الذكية. لكنه بدلاً من ذلك، يضيع وقته بانتظام خلال مشاركاته القصيرة، ولا يبدو أنه في كامل لياقته البدنية ولا يبدو متحمسًا بشكل مفرط. وبدلاً منه أو من وولتميد، غالبًا ما يلعب المهاجم الجناح جوردون في الوسط الهجومي.
لا جدال حول إدي هاو
الهجوم ليس المشكلة الوحيدة، لكنه أكبر نقطة ضعف. ويضاف إلى ذلك دفاع متزعزع، ومشاكل الإصابات، وتراجع غامض في الأداء خلال الشوط الثاني. قبل سبع جولات من نهاية الموسم، يحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر المخيب للآمال في الترتيب. ومن المرجح أن المركز الخامس سيكون كافياً للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن الفارق عن هذا المركز يبلغ بالفعل سبع نقاط كاملة. كما أن الفارق عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي يبلغ ست نقاط. ناهيك عن أن أداء نيوكاسل في تراجع، وأنه لا يزال أمامه فرق مثل تشيلسي أو فرق إيفرتون أو برينتفورد التي تتمتع بمستوى عالٍ.
من المنطقي في مثل هذه الحالة أن يكون هناك نقاش حول المدرب. لكن هذا لا يحدث في نيوكاسل. لا يزال هاو يحظى بثقة مسؤولي النادي على الرغم من الانتقادات الكبيرة من الجماهير لقراراته أثناء المباريات. يشغل المدرب البالغ من العمر 48 عامًا منصبه منذ نهاية عام 2021. في موسمه الأول، أنقذ النادي من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ثم نجح لاحقًا في التأهل مرتين إلى دوري أبطال أوروبا وفاز بكأس كاراباو عام 2025، وهو أول لقب للنادي منذ ما يبدو وكأنه دهر.
لذلك، فهو يتمتع بثقة ويجب أن يبقى. لكن هذا لا ينطبق على جزء كبير من التشكيلة. أفادت قناة سكاي سبورتس عن إعادة هيكلة كبيرة من المقرر إجراؤها في الصيف في النادي الذي تموله المملكة العربية السعودية. تم تحديد المواقع التي تحتاج إلى دماء جديدة بوضوح، حيث يتحدثون عن ما يصل إلى ثمانية لاعبين جدد. من بين أمور أخرى، يُقال إنه بالإضافة إلى حارس مرمى جديد، يجب أيضًا ضم مهاجم جديد قبل بداية الموسم على الرغم من الاستثمارات الضخمة.
من ناحية أخرى، قد تكون هناك تغييرات مؤلمة. تنتهي عقود اللاعبين المخضرمين كيران تريبير (35) وفابيان شار (34). كما انتشرت مؤخرًا شائعات حول انتقال نجمي خط الوسط ساندرو تونالي (25) وبرونو جيمارايس (28). يُقال إن اللاعب الدولي الإيطالي تونالي مرشح للانضمام إلى عدة منافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل يوفنتوس وريال مدريد. كما أن هناك اتصالات بين القائد جيمارايس ومانشستر يونايتد، حيث سيصبح مكانه شاغراً في قلب الدفاع بعد رحيل مواطنه البرازيلي كاسيميرو.
كما قد يضغط تينو ليفرامينتو (23 عامًا) وجوردون (25 عامًا) من أجل الرحيل، في حال فشل الفريق في التأهل للمسابقات الدولية. ومع ذلك، لم يعلن أي لاعب حتى الآن عن رغبته في الرحيل في الصيف، وفقًا لـ"سكاي سبورتس". لكن في حال حدوث ذلك، فإن النادي يرغب في تجنب تكرار الموقف الذي حدث مع إيزاك المضرب عن اللعب في الصيف الماضي. كان نيوكاسل قد عرقل لفترة طويلة انتقال السويدي إلى ليفربول، مما تسبب في الكثير من الاضطراب، لكنه وافق في النهاية على الانتقال. ويُقال سراً إن هذا تسبب في ضرر دائم "وأدى إلى أضرار لاحقة لهذا الموسم". ومع ذلك، هناك إجماع على أنه لا ينبغي بيع أي لاعب، مهما كان رغبته في الانتقال، بأقل من قيمته السوقية.
هاو: "لا يوجد عذر لعدم تحقيق النتائج المرجوة"
صحيح أن نيوكاسل يمتلك ثروة هائلة بفضل مالكيه من الشرق الأوسط، إلا أن قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المتعلقة بالشؤون المالية والاستدامة تعيق النادي في سوق الانتقالات عند نقطة معينة. ولكي يتمكن النادي العريق من إنفاق مبالغ طائلة مرة أخرى على لاعبين جدد (بلغت هذه المبالغ 176 مليون يورو في الصيف الماضي)، عليه أن يدر إيرادات. لكن بيع فولتيمادي، الذي ترددت تكهنات حولها في وسائل الإعلام، لن يحقق هذا الهدف. فالنادي لا يزال يؤمن بالإمكانات الكبيرة للاعب الألماني، ويخطط للاعبه على المدى الطويل في مركز الهجوم.
أظهر هاو روحاً قتالية في مواجهة التطورات الرياضية حتى الآن. بعد الهزيمة 2-7 في برشلونة، انتقد الأداء الدفاعي للاعبيه بعد الاستراحة، لكنه أشاد في الوقت نفسه بالأداء القوي في الشوط الأول. لكن الهزيمة أمام سندرلاند، مصحوبة بصيحات الاستهجان الحادة والكثير من السخرية من الجماهير في سانت جيمس بارك، أثرت عليه أيضًا. وفي المؤتمر الصحفي، قال للصحفيين: "يمكنكم استخدام أي كلمة تريدونها، لن أعترض عليها. لا يوجد عذر عندما لا تقدم أداءً جيدًا."
كما استخدم أسطورة النادي آلان شيرر كلمات واضحة بعد هزيمة الديربي تلك. وكتب في X أن الأداء في الشوط الثاني ضد سندرلاند كان "مرة أخرى مزرياً، ضعيفاً، كسولاً، ومتراخياً".
وهذا يفسر لماذا يخسر نيوكاسل مباريات لا يجوز له خسارتها، حسبما قال أنتوني جوردون.
الفرق المتوسطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
المركز النادي المباريات فارق الأهداف النقاط 5 نادي ليفربول 31 50:42 49 6 نادي تشيلسي 31 53:38 48 7 نادي برينتفورد 31 46:42 46 8 إيفرتون 31 37:35 46 9 نادي فولهام 31 43:44 44 10 برايتون آند هوف ألبيون 31 41:37 43 11 نادي سندرلاند 31 32:36 43 12 نيوكاسل يونايتد 31 44:45 42 13 أف سي بورنموث 31 46:48 42