علي رفعت

15 عامًا من التضليل.. حقيقة إهداء رونالدو سيارة فارهة لحلاقه الخاص!

ما حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع؟!

تتصدر أخبار أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو واجهات الصحف والمواقع العالمية باستمرار، ولا يقتصر الأمر على إنجازاته داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد ليشمل تفاصيل حياته الشخصية ومبادراته الإنسانية. 

وفي الآونة الأخيرة، اجتاح منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم قيام قائد نادي النصر السعودي بإهداء مصفف شعره الخاص سيارة إيطالية رياضية فارهة من طراز لامبورجيني، وذلك كمكافأة له على إخلاصه طوال 15 عامًا، وثبات تسعيرة خدماته عند مبلغ 50 يورو فقط. 

وبالرغم من العاطفة التي غلفت هذه القصة، إلا أن التحليل المنطقي والتقني يكشف زيف هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا.

  • تزييف المحتوى عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي


    عند فحص المقطع المنتشر الذي حصد ملايين المشاهدات، نجد أن الدليل الأول على زيفه يكمن في البناء التقني للفيديو.

    يعتمد المقطع على دمج مجموعة من الصور واللقطات القديمة التي تم تجميعها بعناية لإيهام المشاهد بصحة الواقعة.

    أما النقطة الأكثر إثارة للريبة فهي الصوت المنسوب لكريستيانو رونالدو، حيث يظهر بنبرة تفتقر للحيوية البشرية المعتادة، مع وجود تقطعات غير طبيعية وتداخلات صوتية تظهر بوضوح عند مخارج الحروف.

    وتشير هذه العلامات إلى استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي في توليد الصوت وتركيبه على الصور، وهي تقنية باتت تستخدم كثيرًا في نشر الشائعات المضللة.

    وبالعودة إلى كافة المقابلات المسجلة واللقاءات الصحفية التي أجراها اللاعب، نجد أنه لم يتحدث إطلاقًا عن هذه القصة، مما يؤكد أنها مجرد ابتكار رقمي لا يمت للواقع بصلة.


    استحالة المنطق الاقتصادي والتضخم العالمي

    تستند الرواية المزعومة إلى فكرة أن الحلاق لم يرفع أجرته منذ 15 عامًا، وهو أمر يصطدم بالواقع الاقتصادي العالمي بشكل صارخ.

    فخلال هذه المدة الزمنية الطويلة، شهدت دول أوروبا والبرتغال موجات تضخم متتالية أدت إلى تضاعف تكاليف المعيشة والخدمات مرات عديدة.

    ومن غير المنطقي أن يظل مصفف شعر محترف يتقاضى نفس المبلغ الزهيد طوال هذه السنوات، خاصة وأن زبونه هو أحد أغنى الرياضيين في التاريخ.

    وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخدمات التي تقدم لكبار الشخصيات والنجوم لا تتم عبر زيارة المحلات العامة، بل غالبًا ما تتطلب انتقالات خاصة وتفرغًا لساعات، مما يجعل مبلغ 50 يورو غير كاف لتغطية تكلفة الانتقال فقط، فضلًا عن أن يكون أجرًا لخدمة احترافية.


  • عوائق الجغرافيا ورحلات السفر الدولية


    تعتبر المسيرة المهنية لكريستيانو رونالدو في السنوات الـ 15 الأخيرة هي النسف الأكبر لمصداقية هذا الفيديو.

    فقد عاش النجم البرتغالي وتنقل بين أربعة دول مختلفة بخلاف موطنه الأصلي، حيث استقر في إسبانيا لسنوات طويلة، ثم انتقل إلى إيطاليا، ومنها عاد إلى إنجلترا، قبل أن يحط الرحال أخيرًا في المملكة العربية السعودية.

    والسؤال المنطقي هنا، هل كان هذا الحلاق يسافر خلف رونالدو في كل هذه المحطات الدولية ويتحمل تكاليف تذاكر الطيران والإقامة في فنادق فخمة مقابل تقاضي مبلغ زهيد؟ حتى لو كان رونالدو يتحمل عنه تلك التكاليف، فهل من المنطقي القبول بهذا المبلغ القليل نظير ضياع كل تلك الساعات من أيامه؟!

    فكرة مرافقة مصفف شعر خاص للاعب في رحلته الاحترافية عبر القارات تتطلب ميزانية ضخمة وعقودًا رسمية، ولا يمكن اختزالها في علاقة ودية مبنية على أجر ثابت لا يغطي حتى نفقات التنقل الأساسية بين المدن.


    غياب التوثيق الإعلامي الرسمي


    يُعرف عن كريستيانو رونالدو امتلاكه لفريق عمل احترافي يدير صورته العامة وعلامته التجارية بدقة فائقة.

    وفي حال حدوث واقعة بهذا الحجم، مثل إهداء سيارة تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات، فمن المؤكد أن الأمر سيتم توثيقه بشكل رسمي عبر حسابات اللاعب الموثقة أو من خلال وسائل الإعلام العالمية الكبرى التي تلاحق أخبار الدون في كل مكان.

    غياب أي صورة فوتوغرافية حقيقية أو فيديو يجمعه بالحلاق بجانب السيارة المزعومة، يثبت أن القصة ليست سوى محاولة لركوب موجة التفاعل وجذب المشاهدات عبر استغلال شهرة اللاعب الواسعة.


  • بيت القصيد


    في الختام، يظل رونالدو شخصية تحظى بتقدير كبير لمواقفه الإنسانية، لكن في النهاية فوجود مثل تلك التقنيات حاليًا يوجب على الجماهير التحقق من المصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه القصص الخيالية.


