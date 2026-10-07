ويعتزم المدرب الكتالوني حضور هذه المباراة الأوروبية المرتقبة في بادرة تضامن قوية مع حامل اللقب، عقب صدور الحكم مؤخرًا بإدانته في القضية المالية التاريخية المرفوعة ضده.
دعمًا للنادي عقب إدانته بـ114 تهمة مالية .. بيب جوارديولا يستعد لعودة عاطفية إلى مانشستر سيتي
عودة عاطفية لجوارديولا
ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، من المقرر أن يحضر جوارديولا مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ضد باريس سان جيرمان، في أول عودة له إلى ملعب «الاتحاد» منذ رحيله في الصيف.
وسينضم إلى جوارديولا في المدرجات أعضاء مجلس إدارة النادي، بمن فيهم رئيس النادي خلدون المبارك، في الوقت الذي يتعامل فيه مانشستر سيتي مع تداعيات قرار اللجنة المستقلة. فقد ثبت أن النادي مذنب بتضخيم إيراداته التجارية بشكل مصطنع بمبلغ 830 مليون جنيه إسترليني من خلال عقود وهمية. وقد قدم مانشستر سيتي بالفعل استئنافًا ويواصل إنكار ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية.
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جوارديولا يقف إلى جانب النادي
أصدر جوارديولا رسالة حماسية على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن مانشستر سيتي فور إعلان الحكم. وأوضح المدرب السابق، الذي قضى 10 سنوات حافلة بالنجاحات في ملعب الاتحاد، موقفه بوضوح.
وقال جوارديولا: "أريد أن يعلم كل مشجع لمانشستر سيتي في جميع أنحاء العالم أنني هنا؛ أكثر من أي وقت مضى. أنا، ولطالما كنت، وسأظل دائمًا، أقف إلى جانب ناديي، ومالك النادي، ورئيس مجلس الإدارة، فيران (سوريانو)، واللاعبين، والجهاز الفني، وإنزو (ماريسكا)، وأنتم، مشجعونا الفريدون. دعوني أكون واضحًا: سنتجاوز هذه المحنة معًا. أحبكم جميعًا".
الرسوم المالية والروابط القوية
وكان فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، قد وصف سابقًا الإجراءات المالية بأنها «نظرية مؤامرة» دبرها الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع تقديم الاستئناف رسميًا ضد العقوبات الصادمة، فإن عودة جوارديولا تمثل دفعة قوية للطاقم الفني والمدرب الحالي إنزو ماريسكا.
وكان ماريسكا قد شغل منصب مساعد جوارديولا خلال الموسم التاريخي الذي حقق فيه الفريق «الثلاثية»، ولا يزال الاثنان على علاقة وثيقة. ومن المتوقع أيضًا أن يحضر مانيل إستيارتي، الذي عمل إلى جانب جوارديولا لسنوات، المباراة المقبلة ضد باريس سان جيرمان.
- Getty Images Sport
ما هي الخطوة التالية لمانشستر سيتي؟
وبالنظر إلى المستقبل، سيتعين على ماريسكا الحفاظ على تركيز فريقه التام وسط الاضطرابات المستمرة خارج الملعب. ويواجه مانشستر سيتي مباراة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأحد. وستشكل هذه المواجهة المحلية الحاسمة اختبارًا صعبًا لقوتهم الذهنية قبل أن يوجهوا انتباههم لاستقبال باريس سان جيرمان وجوارديولا يوم الأربعاء.
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