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Pep Guardiola(C)Getty Images
معتز الجمال
ترجمه

دعمًا للنادي عقب إدانته بـ114 تهمة مالية .. بيب جوارديولا يستعد لعودة عاطفية إلى مانشستر سيتي

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا

سيعود المدرب السابق بيب جوارديولا للمرة الأولى إلى ملعب «الاتحاد» الأسبوع المقبل، عندما يستضيف مانشستر سيتي فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويعتزم المدرب الكتالوني حضور هذه المباراة الأوروبية المرتقبة في بادرة تضامن قوية مع حامل اللقب، عقب صدور الحكم مؤخرًا بإدانته في القضية المالية التاريخية المرفوعة ضده.

  • عودة عاطفية لجوارديولا

    ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، من المقرر أن يحضر جوارديولا مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ضد باريس سان جيرمان، في أول عودة له إلى ملعب «الاتحاد» منذ رحيله في الصيف.

    وسينضم إلى جوارديولا في المدرجات أعضاء مجلس إدارة النادي، بمن فيهم رئيس النادي خلدون المبارك، في الوقت الذي يتعامل فيه مانشستر سيتي مع تداعيات قرار اللجنة المستقلة. فقد ثبت أن النادي مذنب بتضخيم إيراداته التجارية بشكل مصطنع بمبلغ 830 مليون جنيه إسترليني من خلال عقود وهمية. وقد قدم مانشستر سيتي بالفعل استئنافًا ويواصل إنكار ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية.

  • New York City FC v Red Bull New YorkGetty Images Sport

    جوارديولا يقف إلى جانب النادي

    أصدر جوارديولا رسالة حماسية على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن مانشستر سيتي فور إعلان الحكم. وأوضح المدرب السابق، الذي قضى 10 سنوات حافلة بالنجاحات في ملعب الاتحاد، موقفه بوضوح.

    وقال جوارديولا: "أريد أن يعلم كل مشجع لمانشستر سيتي في جميع أنحاء العالم أنني هنا؛ أكثر من أي وقت مضى. أنا، ولطالما كنت، وسأظل دائمًا، أقف إلى جانب ناديي، ومالك النادي، ورئيس مجلس الإدارة، فيران (سوريانو)، واللاعبين، والجهاز الفني، وإنزو (ماريسكا)، وأنتم، مشجعونا الفريدون. دعوني أكون واضحًا: سنتجاوز هذه المحنة معًا. أحبكم جميعًا".

  • الرسوم المالية والروابط القوية

    وكان فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، قد وصف سابقًا الإجراءات المالية بأنها «نظرية مؤامرة» دبرها الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع تقديم الاستئناف رسميًا ضد العقوبات الصادمة، فإن عودة جوارديولا تمثل دفعة قوية للطاقم الفني والمدرب الحالي إنزو ماريسكا.

    وكان ماريسكا قد شغل منصب مساعد جوارديولا خلال الموسم التاريخي الذي حقق فيه الفريق «الثلاثية»، ولا يزال الاثنان على علاقة وثيقة. ومن المتوقع أيضًا أن يحضر مانيل إستيارتي، الذي عمل إلى جانب جوارديولا لسنوات، المباراة المقبلة ضد باريس سان جيرمان.

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    ما هي الخطوة التالية لمانشستر سيتي؟

    وبالنظر إلى المستقبل، سيتعين على ماريسكا الحفاظ على تركيز فريقه التام وسط الاضطرابات المستمرة خارج الملعب. ويواجه مانشستر سيتي مباراة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأحد. وستشكل هذه المواجهة المحلية الحاسمة اختبارًا صعبًا لقوتهم الذهنية قبل أن يوجهوا انتباههم لاستقبال باريس سان جيرمان وجوارديولا يوم الأربعاء.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان