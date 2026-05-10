10 طلبات .. إيران تحدد مطالبها من أجل المشاركة في كأس العالم

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم (FFIRI) رسمياً أن المنتخب الوطني للرجال يعتزم المشاركة في كأس العالم 2026، إلا أنه لن يفعل ذلك إلا إذا استوفت الدول المضيفة الثلاث - الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - مجموعة من الشروط الصارمة.

ويأتي هذا في أعقاب فترة من التوترات الجيوسياسية الحادة والصراع الإقليمي الذي ألقى بظلاله على الاستعدادات للبطولة.

وفي بيان صدر على موقعه الرسمي، أوضح الاتحاد موقفه قائلاً: "سنشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026، لكن على الدول المضيفة أن تأخذ مخاوفنا في الاعتبار. سنشارك في بطولة كأس العالم، لكن دون التنازل عن معتقداتنا وثقافتنا وقناعاتنا".