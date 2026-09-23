توفي متأثرًا بهذا الوباء .. المحكمة تفجر مفاجأة مدوية في قضية دييجو أرماندو مارادونا!

طُرحت هذه النظرية الصادمة من جانب فيراري خلال مثوله بصفته الشاهد الأخير في الإجراءات، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ماركا"، حيث انتقد فيراري غياب فحص فيروس كورونا خلال تشريح الجثة الذي أُجري أثناء الجائحة العالمية، وقال أمام المحكمة: "لا يمكننا استبعاد أنه توفي بسبب كوفيد".
وفي شرحه لكيفية قدرة الفيروس التنفسي على أن يطغى سريعًا على الحالة الجسدية للمريض، أوضح الطبيب الشرعي وطبيب الأطفال: "دخل مرض فيروس كورونا عبر الجهاز التنفسي، وكان يمكن أن يكون خاطفًا في شدته ويقتل المريض خلال ساعات قليلة".
واعترض الخبير على شهادة خبراء سابقة، أكدت أن المهاجم عانى 12 ساعة قاتلة من الاحتضار، مضيفًا: "لا بد أن احتضاره استمر بضع دقائق".