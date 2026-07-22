نيمار يغيب عن فوز سانتوس في كأس سود أمريكانا بعد مشاركته ببطولة البوكر البرازيلية

بينما كان زملاؤه في فريق سانتوس يخوضون مباراة مهمة أمام فريق يونيفرسيداد سنترال على أرض الملعب في فنزويلا، كان نيمار منشغلًا بتجربة حظه ومهارته في النسخة الشتوية من سلسلة البوكر البرازيلية (BSOP).

ووفقًا لشبكة ESPN البرازيلية، شوهد المهاجم، المعروف بشغفه الشديد بلعبة الورق، في القاعة الذهبية بمجمع WTC في ساو باولو وهو يشارك في المرحلة الرابعة من البطولة الوطنية، حيث يُعد هذا المكان مألوفًا لنجم سانتوس؛ حيث حصد نيمار مبلغ 53,500 ريال برازيلي خلال مشاركته في نفس البطولة عام 2025.

وأثار توقيت ظهوره دهشة بعض المشجعين، حيث جاء قبل ساعات قليلة فقط من انطلاق مباراة سانتوس الحاسمة في التصفيات، ومع ذلك، فإن حضوره في هذا الحدث لم يكن بمثابة تغيب غير مبرر، فقد كان النادي قد اتخذ بالفعل قرارًا بترك نجمه البارز يتابع برنامجًا لياقيًا محددًا بعد عودته من مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم.



