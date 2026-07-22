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Muhammad Zaki و محمد سعيد

نيمار يغيب عن فوز سانتوس في كأس سود أمريكانا بعد مشاركته ببطولة البوكر البرازيلية

نيمار
سانتوس إف سي
كوبا سود أمريكانا
البرازيل
كأس العالم
سانتوس إف سي ضد يونيفرسيداد سينترال
يونيفرسيداد سينترال
الدوري البرازيلي

النجم البرازيلي يثير الجدل من جديد

غاب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس البرازيلي، عن فوز فريقه العريض على فريق يونيفرسيداد سنترال بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات بطولة كأس سود أمريكانا.

وبدلًا من السفر إلى فنزويلا لخوض المباراة القارية، شوهد النجم البرازيلي وهو يشارك في بطولة بوكر احترافية في ساو باولو، ليثير الجدل من جديد بعد أيام قليلة من مشاهدته وداع منتخب بلاده كأس العالم 2026 على يد النرويج.

  • رهانات كبيرة على طاولة البوكر

    بينما كان زملاؤه في فريق سانتوس يخوضون مباراة مهمة أمام فريق يونيفرسيداد سنترال على أرض الملعب في فنزويلا، كان نيمار منشغلًا بتجربة حظه ومهارته في النسخة الشتوية من سلسلة البوكر البرازيلية (BSOP).

    ووفقًا لشبكة ESPN البرازيلية، شوهد المهاجم، المعروف بشغفه الشديد بلعبة الورق، في القاعة الذهبية بمجمع WTC في ساو باولو وهو يشارك في المرحلة الرابعة من البطولة الوطنية، حيث يُعد هذا المكان مألوفًا لنجم سانتوس؛ حيث حصد نيمار مبلغ 53,500 ريال برازيلي خلال مشاركته في نفس البطولة عام 2025.

    وأثار توقيت ظهوره دهشة بعض المشجعين، حيث جاء قبل ساعات قليلة فقط من انطلاق مباراة سانتوس الحاسمة في التصفيات، ومع ذلك، فإن حضوره في هذا الحدث لم يكن بمثابة تغيب غير مبرر، فقد كان النادي قد اتخذ بالفعل قرارًا بترك نجمه البارز يتابع برنامجًا لياقيًا محددًا بعد عودته من مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم.


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  • Neymar e CucaGetty/GOAL

    كوكا يشرح سبب غياب نيمار

    سارع كوكا، مدرب سانتوس، إلى توضيح الموقف المتعلق بنجمه بعد الفوز 4-1 على يونيفرسيداد سنترال، حيث أصر المدرب المخضرم على أن قرار استبعاد نيمار كان يهدف في المقام الأول إلى ضمان حصوله على راحة كاملة عقب مشاركته مع منتخب بلاده.

    وأوضح كوكا بعد المباراة: "نظرًا لأنه غاب عن الملاعب لبضعة أيام ولم يحصل على إجازة، قررنا أن نسمح له بأن يصبح أقوى، وأن يتدرب بقوة حتى يتمكن من خوض سلسلة من المباريات. الآن، في غضون عشرة أيام، سنخوض أربع مباريات".

    وتابع: "ما الفائدة من إحضاره إلى هنا؟ لقد رأيتم مدى صعوبة هذه الرحلة وإرهاقها. لقد بقي هناك يتدرب، تمامًا مثل [ويليان] أراو وجواو شميدت وإيجور فينيسيوس، وهذا يمنحنا المزيد من الخيارات للمباريات القادمة".

    وعلى الرغم من قضاء نيمار أمسيته على طاولة البوكر، إلا أنه كان يكرس جهوده في ملعب تدريب النادي، حيث نشر مؤخرًا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسجل الأهداف ويبدو في قمة جاهزيته خلال التدريبات.

    ويبدو أن خطة المدرب تركز على ضمان وصول نيمار إلى جاهزيته الكاملة (100%) للموسم المحلي، حيث يعاني النادي حاليًا ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري.


  • ليلة ناجحة لفريق نيمار

    حتى في غياب نجمهم الأساسي، أثبت سانتوس أنه أقوى بكثير من يونيفرسيداد سنترال، ووضع قدمًا راسخة في دور الـ16 من كأس سودامريكانا.

    حقق العملاق البرازيلي فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-1 في فنزويلا، محرزًا بذلك فارقًا مريحًا قبل مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل على ملعب "فيلا بيلميرو"، وفي حال تمكن الفريق من إتمام المهمة، فإن العملاق الإكوادوري "ماكارا" ينتظره في الدور التالي.

    وعندما سُئل كوكا عما إذا كان لاعبه رقم 10 سيعود للمشاركة في مباراة الدوري المقبلة، أكد أن نيمار سيعود إلى الملاعب في مواجهة تشابكوينسي يوم السبت المقبل.

    ويخفف هذا الفوز الحاسم خارج أرضه من الضغط على مسيرة الفريق في البطولة القارية، مما يسمح للنادي بتوجيه تركيزه بالكامل نحو المهام المحلية في عطلة نهاية الأسبوع.

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  • NeymarGetty Images

    الحياة بعد اعتزال المنافسات الدولية

    تمثل هذه الفترة مرحلة انتقالية مهمة لنيمار، الذي أعلن مؤخرًا عن إنهاء مسيرته الأسطورية مع "السيليساو"، فقد أعلن المهاجم اعتزاله كرة القدم الدولية عقب الخسارة المفاجئة للبرازيل أمام النرويج بنتيجة 2-1 في كأس العالم 2026، وهي الخروج الذي دفع اللاعب إلى البكاء. وبعد أن سجل 80 هدفًا في 130 مباراة مع منتخب بلاده، ودّع الساحة العالمية في ملعب "ميتلايف".

    وبعد أن أصبحت مهامه الدولية شيئًا من الماضي، فإن تركيزه خلال الفترة المتبقية من مسيرته ينصب بشكل كامل على التزاماته مع ناديه سانتوس.

    ويحتاج نيمار بشدة إلى قيادته وبراعته التهديفية لمواجهة جدول المباريات المزدحم.،وإذا تمكن من الحفاظ على لياقته البدنية وتكرار المستوى الرائع الذي أظهره في التدريبات الأخيرة، فسيكون وجوده العامل الحاسم في قدرة سانتوس على إنقاذ موسمه.

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