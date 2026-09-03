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Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport
محمد سعيد

ترجمه

"لا يُصدق!" .. نيمار ينتقد ملعب سانتوس بعد حادثة الإصابة المخيفة

نيمار
سانتوس إف سي
بالميراس
سانتوس إف سي ضد بالميراس
كأس البرازيل

النجم البرازيلي غادر الملعب بالدموع

انتقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بشدة حالة أرضية ملعب فيلا بيلميرو، بعدما تعرض لإصابة مؤلمة أجبرته على مغادرة الملعب خلال مباراة سانتوس أمام بالميراس في كأس البرازيل.

وانهمرت دموع النجم البرازيلي عقب خروجه من المباراة، قبل أن يعبر لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائه الشديد من حالة أرضية الملعب والظروف التي يوفرها ناديه.

  • نيمار غاضب من ملعب فيلا بيلميرو

    سادت أجواء متوترة داخل نادي سانتوس عقب خروجه من ربع نهائي كأس البرازيل على يد غريمه بالميراس، ورغم أن التعادل السلبي حسم إقصاء الفريق، بعد خسارته 3-0 في مباراة الذهاب، فإن حالة نيمار الصحية خطفت الأضواء، بعدما تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليمنى خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

    ولجأ نيمار إلى حسابه عبر "إنستجرام" للتعبير عن غضبه، موجّهًا انتقادات حادة إلى مسؤولي صيانة أرضية ملعب فيلا بيلميرو.

    وقال النجم البرازيلي: "أود أن أهنئ مسؤول صيانة الملعب في فيلا بيلميرو. بالأمس، كانت أرضية الملعب في أسوأ حالة رأيتها على الإطلاق في هذا الاستاد، وكانت مليئة بالحفر، بعدما اضطروا إلى تفكيك التربة قبل يوم واحد فقط من المباراة. أمر لا يُصدق!".

    وأضاف: "بالإضافة إلى مواجهة الفريق المنافس، كنا نكافح أرضية الملعب نفسها. وفوق ذلك، اضطررنا إلى بذل جهد إضافي أثناء التسارع والتباطؤ، لأن السطح كان غير مستوٍ للغاية. لا عجب أن ثلاثة لاعبين تعرضوا للإصابة في الشوط الأول. تهانينا إذن .. يا له من عمل سيئ".

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  • Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    ليلة كابوسية للطاقم الطبي في سانتوس

    لم تكن إصابة نيمار حادثة منفردة خلال مباراة الإياب المحتدمة في ربع النهائي، مما يعزز شكاواه بشأن حالة أرضية الملعب.

    كما اضطر لوكاس فيريسيمو إلى الخروج مبكرًا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، في حين أصبح باريال اللاعب الثالث الذي يعاني من مشاكل بدنية خلال شوط أول فوضوي.

    ووفقًا لشبكة ESPN، لا تزال مشاركة نيمار محل شك كبير، ولا يُتوقع أن يشارك في المباراة ضد إنترناسيونال على ملعب بيرا-ريو في الدوري البرازيلي يوم الأحد المقبل.

    وفي غيابه، من المرجح أن يخوض آرثر أول مباراة له في مركز متقدم، حيث سيلعب تقريبًا كرقم 10 تقليدي.

  • بالميراس يسخر من منافسيه

    ولم يفوت فريق بالميراس أبدًا فرصة لاستفزاز منافسيه، فرد على شكاوى نيمار بمنشور شديد السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسلط "الألفيردي" الضوء على التباين بين العشب الطبيعي في ملعب "فيلا بيلميرو" والسطح الصناعي في ملعب "نوبانك باركيه"، حيث أُقيمت مباراة الذهاب.

    وقال سانتوس: "نود أن نهنئ المسؤولين عن ملعب نوبانك باركي.. مهما كان اليوم، فإن العشب دائمًا في حالة مثالية وخالٍ من الثقوب، لأنه يتم العناية به يوميًا. يمكنكم تصديق ذلك!"، هذا ما نشره النادي يوم الخميس.

    وواصل النادي سخريته من خلال محاكاة شكاوى نيمار بشكل مباشر: "إلى جانب توفير ملعب جيد للخصم، يشعر لاعبونا بأمان أكبر لأن السطح دائمًا مستوٍ أثناء الجري. وليس من قبيل المصادفة أن يكون بالميراس هو النادي في الدوري البرازيلي الذي سجل أقل عدد من الإصابات خلال السنوات الخمس الماضية .. تهانينا، أليس كذلك؟ عمل رائع".

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  • Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    تستمر الصعوبات رغم وجود نيمار

    يواصل فريق سانتوس معاناته هذا الموسم على الرغم من وجود نيمار في صفوفه. ويحتل «أو بييشي» حاليًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، متقدمًا بأربع نقاط فقط على منطقة الهبوط مع بقاء 14 مباراة على نهاية الموسم.

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بالميراس
بالميراس