هل تأخر نابولي؟ وهل يغيب ميلان عن دوري الأبطال؟.. 3X3 صراع القمة والقاع في إيطاليا!

ماركو ترومبيتا - سأجازف بالقول، أريد أن أقولها، إن دي فرانشيسكو سيكسر هذه المرة حاجز الهبوط، وبصراحة فهو يستحق ذلك بعد سنوات من خيبات الأمل والانتقادات القاسية للغاية.
في كل عام، يفقد المهاجم الذي كان من المفترض أن يقوده إلى النجاة - الموسم الماضي بوهانبالو إلى فينيسيا، وهذا الموسم كرستوفيتش إلى ليتشي - لكنه مع ذلك يقاتل بطريقة ما حتى النهاية.
مع فريق سجل 21 هدفاً، وهو الأضعف هجومياً في الدوري الإيطالي أسوأ حتى من بيزا الذي يحتل المركز الأخير، لا يزال الفريق متمسكاً بالبقاء في الدوري.
من ناحية أخرى، قد يساعده جدول المباريات: باستثناء المباراة خارج أرضه أمام بولونيا والمباراة على أرضه أمام يوفنتوس في الجولة الثالثة قبل الأخيرة، سيواجه فريق سالنتو فيورنتينا على أرضه، وفيرونا وبيزا اللذان أصبحا عملياً في دوري الدرجة الثانية خارج أرضه، وفي الجولتين الأخيرتين ساسولو وجنوى، وكلاهما لن يكون لديهما ما يطمحان إليه في البطولة.
سيتنافس فيورنتينا وكريمونسي وكالياري مع ليتشي، فريق جيامباولو الحالي يذكرنا تمامًا بفروسينوني الذي كان بقيادة دي فرانشيسكو: انطلاقة رائعة ثم انهيار حاد أدى إلى هبوطه.
المواجهة المباشرة مع كالياري في الجولة القادمة ستخبرنا بالكثير، ولكن حتى اليوم، حتى من حيث الحالة، أرى أن كريمونسي هو صاحب الطريق الأسوأ، من بين أمور أخرى، ستواجه نابولي ولاتسيو وكومو في الجولات السبع التالية.
الجدول ليس سهلاً بالنسبة لكالياري أيضاً، لكن المباراة القادمة مع كريمونسي والمباراتين على أرضه ضد تورينو وأودينيزي في الجولتين الثالثة من النهاية وقبل الأخيرة قد تفتح له أبواب البقاء.
ومن حيث التشكيلة، فإن الفريق يتفوقون على ليتشي وكريمونسي، وأخيرًا، يجب الانتباه إلى فيورنتينا، حيث إن جدول مباريتهم هو الأسوأ على الإطلاق: هناك مواجهة مباشرة مع ليتشي في ملعب فيا ديل ماري، ثم يوفنتوس وأتالانتا وروما في الجولات الأربع الأخيرة.