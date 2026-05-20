يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل شهر أسابيع قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، تحديًا غير مسبوق بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية الدولية بسبب تفشي فيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية، مما وضع اللجنة المنظمة في أمريكا الشمالية في حالة تأهب قصوى.
قادم من أحد منتخبات إفريقيا .. وباء خطير يثير مخاوف "فيفا" قبل كأس العالم 2026
إعلان حالة الطوارئ الدولية
كشفت تقارير صحفية، أن الوضع الصحي وصل إلى أقصى درجات الخطورة المؤسسية فيما يتعلق بانتشار فيروس إيبولا، خصوصًا بعد تدخل الأمم المتحدة المباشر في هذا الملف الشائك.
ومن خلال بيان رسمي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا المجاورة يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، وهو ما أربك حسابات اللجنة المنظمة للمونديال.
وتأتي هذه الخطوة الجريئة استجابة للارتفاع المقلق في عدد الإصابات والوفيات، والانتشار العابر للحدود، وسط حالة من عدم اليقين بشأن النطاق الحقيقي لانتقال العدوى.
وتشير التقارير الطبية في أفريقيا إلى وقوع عشرات الوفيات ومئات الحالات المشتبه بها، مع تحذيرات مستمرة من أن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما هو معلن حاليًا.
مخاوف لدى فيفا قبل المونديال
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هذا التفشي أثار قلقًا فوريًا داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تقوم المنظمة التي يرأسها السويسري جياني إنفانتينو بمراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع خبراء منظمة الصحة العالمية، لتقييم المخاطر المرتبطة بسفر آلاف المشجعين من الكونغو الديمقراطية إلى الملاعب المستضيفة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتتركز المخاوف بشكل خاص على مباريات المجموعة الحادية عشرة التي تضم الكونغو الديمقراطية إلى جانب البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.
ومن المقرر أن تقام هذه المباريات في مدن هيوستن ودالاس وسياتل، حيث يُتوقع أن تجذب المواجهة الكبرى أمام البرتغال جماهير غفيرة، وكذلك مواجهة المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بأعداد غفيرة (كولومبيا) مما يضاعف الضغوط على السلطات الصحية لتأمين المطارات والملاعب.
بروتوكول صارم مع منتخب الكونغو
أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن، الأمم المتحدة أصدرت توجيهات صارمة للمسافرين والفرق المشاركة، تشمل تجنب الاتصال بالأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض والالتزام بقواعد النظافة الصارمة.
وفي الوقت نفسه، بدأت الدول المستضيفة في تصميم تدابير صحية طارئة تشمل فحصًا دقيقًا في المطارات ومراقبة وبائية مشددة لجميع القادمين من المناطق المتضررة في القارة السمراء.
ورغم جدية الموقف، لا تفكر السلطات حاليًا في اتخاذ إجراءات قاسية مثل استبعاد المنتخب الكونغولي أو إغلاق الحدود، لكنها تقر بوجود تحدٍ لوجستي هائل.
ومن المتوقع أن يخضع لاعبو وطاقم المنتخب الكونغولي لبروتوكولات أمن حيوي مشددة قبل دخول الملاعب، لضمان ألا يتحول أكبر حدث رياضي في العالم إلى أزمة صحية عالمية يصعب احتواؤها.
مدى خطورة فيروس إيبولا
حجم القلق العالمي من انتشار هذا الفيروس يتضاعف، بسبب طبيعة هذا الفيروس الفتاك الذي اكتشف لأول مرة في عام 1976.
إيبولا هو مرض حيواني المنشأ ينتقل إلى البشر عبر الاتصال المباشر، وبمجرد وصوله إلى الإنسان، ينتشر بسرعة البرق من خلال سوائل الجسم مثل الدم واللعاب والعرق، مما يجعل التجمعات الجماهيرية الكبرى في الملاعب بيئة خصبة للخطر.
وما يزيد من تعقيد الموقف هو عدم وجود علاج نهائي للمرض حتى الآن، خصوصًا أن السلالة المنتشرة حاليًا هي "بونديبوجيو"، والتي لا تتوفر لها لقاحات بفعالية سلالة "زائير" السابقة.
ويهاجم الفيروس خلايا الدم البيضاء ويضعف جهاز المناعة ويسبب نزيفًا داخليًا حادًا، حيث تصل معدلات الوفيات تاريخيًا في بعض الحالات إلى ما بين 60% و80%.