تزين بمقتنيات ميسي وكريستيانو رونالدو .. مستودع ذهبي يُخزن قمصان تاريخية ويفتح أبوابه في كأس العالم

في ضواحي أمستردام، يقف مستودع MatchWornShirt كأرشيف حي لكرة القدم الحديثة، حيث تُخزَّن آلاف القمصان التي ارتداها نجوم اللعبة في المباريات الرسمية.

أول ما يلفت الانتباه عند دخول غرفة التخزين هو الرائحة المميزة، أشبه برائحة غرفة تغيير الملابس بعد مباراة، لكنها هنا تحمل عبق التاريخ الكروي.

بين الجدران، يمكن العثور على قطع نادرة مثل قميص كريستيانو رونالدو في ذروة تألقه مع ريال مدريد، أو قميص ليونيل ميسي خلال فترته مع باريس سان جيرمان. وهناك أيضاً قمصان حديثة، مثل القميص الذي ارتداه جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد في إحدى مباريات الدوري الإسباني الأخيرة، لا يزال مغطى ببقع العشب والطين، ليجسد حرفياً رائحة كرة القدم المعاصرة.

هذه القمصان، التي يعتبرها المؤسس المشارك تيجمن زوندرويك "أعمالاً فنية"، ستُعبَّأ قريبًا استعدادًا للانتقال إلى جدران في مختلف أنحاء العالم، حيث يقتنيها عشاق اللعبة كقطع نادرة تحمل قصصًا خلف كل مباراة.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، يتوقع أن يشهد المستودع نشاطًا مكثفًا، إذ سيزداد الطلب على هذه المقتنيات التي تمثل مزيجًا من الشغف والنوستالجيا، وتعيد إحياء لحظات لا تُنسى من تاريخ كرة القدم.

زار Goal.com المستودع في اليوم التالي لفوز باريس سان جيرمان على ليفربول 2-0 في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وفي صباح ذلك اليوم بالذات، كان قميص عثمان ديمبيلي، الذي سجل به هدفين، يُعرض للبيع بالمزاد المباشر، حيث بدأ السعر من 2000 جنيه إسترليني (2695 دولارًا) وارتفع خلال اليوم.