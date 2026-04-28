"رحيلهما أصبح أمرًا ضروريًا" .. إعلامي سعودي يطالب الأهلي بالتخلص من رياض محرز وفرانك كيسييه!

الإعلامي محمد الصدعان، خلال ظهوره في برنامج "كورة"، أثنى على قيمة محرز الفنية ودوره الكبير في قيادة "الراقي" نحو إنجازات مهمة، مشيدًا بعقليته الاحترافية وبالتأثير الذي أحدثه إلى جانب أسماء أجنبية أخرى مثل فرانك كيسي، معتبرًا أن هذه النوعية من اللاعبين أسهمت في ترسيخ شخصية تنافسية قوية للفريق.

في المقابل، الصدعان دعا إلى إعادة تقييم بعض العناصر مع نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن رياض محرز وفرانك كيسييه قدّما كل ما لديهما، وأن المرحلة المقبلة قد تتطلب ضخ دماء جديدة للحفاظ على استمرارية الأهلي في القمة.

وأضاف: "الأندية الكبرى كثيرًا ما تواجه قرارات صعبة بعد النجاحات، والتغيير قد يكون ضروريًا حتى لو شمل أسماء لامعة".

واختتم حديثه بمطالبة إدارة الأهلي بتوجيه الشكر لمحرز وكيسييه بعد نهاية الموسم، والبدء في الإعلان عن صفقات جديدة تعزز صفوف الفريق.