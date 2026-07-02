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محمد سعيد

"ليست مباراة راجبي وانظروا إلى مارادونا" .. حسام حسن يراوغ بشأن موقف محمد صلاح من مواجهة أستراليا ويقلل من نقطة قوة الكانجرو!

حسام حسن
محمد صلاح
أستراليا
مصر
كأس العالم

إصابة "مو" لغز في معسكر الفراعنة

تترقب الجماهير المصرية، الموقف النهائي للنجم محمد صلاح من المشاركة في مباراة "الفراعنة" المصيرية أمام أستراليا ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، والمقررة غدًا الجمعة على ملعب دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، وضع المدرب حسام حسن النقاط على الحروف بشأن جاهزية قائد المنتخب، موضحًا سياسته في التعامل مع الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

  • العميد يلعب بورقة صلاح

    أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حالة من الجدل حول إمكانية البدء بمحمد صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة أستراليا المرتقبة.

    وصرح العميد قائلاً: "محمد صلاح شعر بإجهاد في العضلة الخلفية أمام إيران، عملنا على علاجه بشكل مكثف مع الجهاز الطبي، وبدأ بالفعل في التدريب مع المنتخب أمس الأربعاء. صلاح لديه شغف وحالته المعنوية عالية، ولن أجازف بمحمد صلاح إلا إذا كان قادراً على خوض المباراة".

    وعلى الرغم من عودته للتدريبات الجماعية، إلا أن "العميد" فضل إبقاء الأبواب مفتوحة أمام كافة الاحتمالات، حيث أضاف في حديثه لوسائل الإعلام: "صلاح متواجد في المباراة، ولكن لنرى إذا كان سيبدأ المباراة أم لا".

    ويبدو أن الجهاز الفني يسابق الزمن لضمان وجود أيقونة ليفربول السابق في الميدان، خصوصًا بعد أن سجل المنتخب 4 من الأهداف الخمسة لمنتخب مصر من لعب مفتوح خلال مشواره في دور المجموعات.


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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حسام يفتخر بتطوير "الملك المصري"

    ولم يفوت حسام حسن الفرصة للإشادة بتأثير صلاح الفني والروح التي يمنحها للمجموعة، مؤكدًا أنه نجح في تقديم نسخة مختلفة من اللاعب تحت قيادته.

    وتابع حسام حسن: "صلاح من أهم اللاعبين في المنتخب، ونجح في فرض نفسه عالمياً، وهو يستحق ذلك، نجحت في توظيف محمد صلاح، وأخرجت منه إمكانيات مختلفة، وشرفت في المشاركة في تغيير نمط محمد صلاح لتزيد خطورته على المرمى".

    كما تطرق المدير الفني لمنتخب مصر إلى تطوره الشخصي كمدرب، مشيرًا إلى أن الخبرة الإفريقية منحته ميزة لا يملكها مدربو القارة العجوز، موضحًا: "استفدت من الخبرات التي مررت بها، وفي نفس الوقت أحافظ على شخصيتي.. اكتسبت خبرات كبيرة من العمل في إفريقيا، وهناك مدربون كبار في أوروبا لن يستطيعون التعامل مع الأجواء في إفريقيا".

  • رسالة نارية لمنافس الفراعنة

    وفي رد حاسم على التساؤلات حول القوة البدنية الهائلة للاعبي منتخب أستراليا، قلل حسام حسن من أهمية هذا الجانب في كرة القدم الحديثة، حيث صرح بلهجة واثقة: "أجسام لاعبي المنتخبات الإفريقية تشبه منتخب أستراليا، وكرة القدم ليست بالأجسام، ونجحنا في التعامل مع الكرات الثابتة والعالية أمام نيوزيلندا وإيران.. مارادونا لم يكن طويلاً، وكذلك ميسي، ومبابي، ومحمد صلاح".

    وتابع العميد هجومه على فكرة الاعتماد على الضخامة الجسدية فقط، قائلاً: "لدينا في منتخب مصر القوة والأطوال والارتقاء، لا نلعب رجبي، أو كرة القدم الأمريكية، كل فريق له إيجابيات وسلبيات، ونستطيع التعامل مع كل الظروف، وكل الاحترام والتقدير لمنتخب أستراليا، وكل مباراة بمثابة بطولة".

    وتأتي هذه التصريحات في وقت يثق فيه المدرب في قدرة لاعبيه على فرض أسلوبهم التقني وتجاوز عقبة "الكانجرو"، حيث يقدم مسيرة مميزة في المونديال، إذ تواجد في "المجموعة السابعة"، ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

    وتعادل المنتخب المصري (1-1) مع بلجيكا، في أولى مبارياته بالمونديال؛ قبل أن يفوز على نيوزيلندا بـ"ثلاثة أهداف لواحد"، في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة تعادل (1-1) مع إيران؛ ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة، كـ"وصيف" للمجموعة.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ثقة في الهجوم المصري قبل صدام دور الـ32

    أعرب حسام حسن عن فخره بالنموذج الذي يقدمه المنتخب المصري حالياً، والذي يمزج بين المحترفين واللاعبين المحليين بصورة مثالية. وقال: "سعيد بتقديم نموذج وطني لمدرب، مع تواجد اللاعبين المحليين بجانب محمد صلاح وعمر مرموش، وسعيد بتطور الفريق، وتطور كافة النواحي في المنتخب، ولدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين".

    واختتم مدرب الفراعنة تصريحاته بلغة الأرقام التي تعكس التوازن الذي وصل إليه الفريق في مونديال 2026، حيث قال: "خلال 3 مباريات في كأس العالم، أحرزنا 5 أهداف، وبالتالي لدينا قدرة هجومية، وكذلك دفاعية باستقبالنا هدفين". ويسعى المنتخب المصري للبناء على هذه الأرقام القوية من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي ومواصلة الحلم العالمي.

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