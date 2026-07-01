"لم يسبق لي أن قدمت تنازلات مع لاعب كما فعلت معه" .. مارسيلو بيلسا يكشف كواليس صدامه مع فالفيردي في رسالة وداع أوروجواي

بدا التأثر واضحًا على المدرب المخضرم خلال مؤتمره الصحفي الأخير، حيث قال: "هذه النهاية، هذا الوداع، مؤلم للغاية. بسبب الأوهام التي بنيتها ومدى السوء الذي انتهى به الأمر".

وأضاف بيلسا في تقييمه للمرحلة الماضية: "إذا كان عليّ تقييم أداء فريق تحت قيادتي، فأنا أشعر أننا خيبنا آمال الجماهير. إنه إحباط كبير جدًا، كان من غير المتوقع تمامًا أن ينتهي بنا المطاف في هذا المركز. إنه سقوط يصعب تحمله".

وتابع: "لا يمكنني تبرير المركز الذي حصلنا عليه. إدارة الموارد التي كانت لدي لم تكن كافية. لقد فعلنا أقصى ما يمكن: أنا وزملائي واللاعبون. لدي قناعة بأنه حتى لو اتخذت طرقًا مختلفة، لما تغيرت النتائج التي حصلنا عليها".