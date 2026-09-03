"لم أوفر له ضمانات كافية" .. لويس إنريكي يكشف كواليس جديدة وراء رحيل برادلي باركولا إلى ليفربول في صفقة قياسية

أكد مدرب باريس سان جيرمان مجددًا أن برادلي باركولا، رغم كونه لاعبًا محبوبًا داخل غرفة الملابس، لم يكن يملك ضمانًا بشأن المشاركة، مشددًا على أن اختيار التشكيلة يعتمد بالدرجة الأولى على الأداء الذي يقدمه كل لاعب في التدريبات والمباريات.

وكان الجناح الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا قد خرج فعليًا من حسابات إنريكي هذا الموسم، إذ لم يُدرج في قائمة باريس سان جيرمان لأي مباراة، كما لم يشارك في أي دقيقة خلال فترة التحضير للموسم.

وتحدث إنريكي بمزيد من التفاصيل عن حالة اللاعب قبل رحيله، قائلًا: "أراد الرحيل لأنه كان يرغب في الحصول على مزيد من الدقائق ودور أكبر مع الفريق. وهذا أمر لا يمكنني ضمانه لأي لاعب، لأن على كل لاعب أن يستحق ذلك من خلال ما يقدمه في التدريبات والمباريات. لقد كان لاعبًا مهمًا للغاية، كما أنه محبوب جدًا من زملائه في الفريق".

وأردف: "الأمر صعب على الجميع لأن برادلي شخص رائع، ولم أتحدث عنه إلا بشكل إيجابي. في المستقبل، سيكون من الطبيعي أن يرحل لاعبون كان لهم دورًا مهمًا جدًا مع الفريق، لكن هذه هي الحياة، وعليك أن تتقبلها».