هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images
محمد سعيد

ترجمه

"لم أوفر له ضمانات كافية" .. لويس إنريكي يكشف كواليس جديدة وراء رحيل برادلي باركولا إلى ليفربول في صفقة قياسية

لويس إنريكي
برادلي باركولا
ليفربول
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب الإسباني يرفض اقتحام معركة الكرة الذهبية

تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن رحيل الجناح الفرنسي برادلي باركولا المثير إلى ليفربول، معترفًا بأنه لم يتمكن من تقديم الضمانات التي كان الجناح الفرنسي يبحث عنها بشأن فرص مشاركته في المباريات.

وأتم الدولي الفرنسي انتقالًا ضخمًا إلى ليفربول مقابل 123 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، ليصبح أحد أبرز عناصر إعادة بناء الخط الهجومي للريدز.

  • السبب وراء رحيل باركولا

    أوضح إنريكي الأسباب التي دفعت باركولا للانتقال من باريس سان جيرمان إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 123 مليون جنيه إسترليني، شاملة المبالغ الإضافية، مؤكدًا أن الجناح الفرنسي الشاب، الذي خاض 49 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 7 أخرى، كان يتطلع إلى الحصول على دور أكثر أهمية في التشكيلة الأساسية، بعدما تطور بشكل لافت منذ انضمامه إلى النادي الباريسي قادمًا من ليون.

    وقال إنريكي عن الصفقة: "وضعه مختلف قليلًا بالنسبة لي، لأنه تطور بشكل هائل مع باريس سان جيرمان منذ وصوله من ليون. كما أنه ساهم بشكل كبير في تحسين أداء الفريق بفضل مستواه".

    وأضاف: "كانت رغبته هي لعب دور أكثر أهمية مع الفريق، وهو أمر لم أتمكن من ضمانه له. في النهاية، أعتقد أن الجميع استفاد من هذا الوضع. أتفهم قراره وأتمنى له كل التوفيق. نحن سعداء جدًا ببدء الموسم بهذه المجموعة من اللاعبين".

    • إعلان
  • barcolaGetty Images

    مسألة الجدارة

    أكد مدرب باريس سان جيرمان مجددًا أن برادلي باركولا، رغم كونه لاعبًا محبوبًا داخل غرفة الملابس، لم يكن يملك ضمانًا بشأن المشاركة، مشددًا على أن اختيار التشكيلة يعتمد بالدرجة الأولى على الأداء الذي يقدمه كل لاعب في التدريبات والمباريات.

    وكان الجناح الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا قد خرج فعليًا من حسابات إنريكي هذا الموسم، إذ لم يُدرج في قائمة باريس سان جيرمان لأي مباراة، كما لم يشارك في أي دقيقة خلال فترة التحضير للموسم.

    وتحدث إنريكي بمزيد من التفاصيل عن حالة اللاعب قبل رحيله، قائلًا: "أراد الرحيل لأنه كان يرغب في الحصول على مزيد من الدقائق ودور أكبر مع الفريق. وهذا أمر لا يمكنني ضمانه لأي لاعب، لأن على كل لاعب أن يستحق ذلك من خلال ما يقدمه في التدريبات والمباريات. لقد كان لاعبًا مهمًا للغاية، كما أنه محبوب جدًا من زملائه في الفريق".

    وأردف: "الأمر صعب على الجميع لأن برادلي شخص رائع، ولم أتحدث عنه إلا بشكل إيجابي. في المستقبل، سيكون من الطبيعي أن يرحل لاعبون كان لهم دورًا مهمًا جدًا مع الفريق، لكن هذه هي الحياة، وعليك أن تتقبلها».

  • الرضا عن فترة الانتقالات

    على الرغم من خسارة موهبة واعدة كهذه لصالح منافس أوروبي، أعرب إنريكي عن رضاه التام عن الصفقات التي أبرمها النادي خلال أشهر الصيف، حيث عزز الفريق الباريسي صفوفه بانضمام فيران توريس من برشلونة، ولوكاس دين من أستون فيلا، وميكا جودتس من أياكس، وماجنيس أكليوش من موناكو.

    ويعتقد المدرب أن التشكيلة الجديدة مجهزة جيدًا للمنافسة على جميع الجبهات في الموسم المقبل، على الرغم من التغييرات الكبيرة في صفوف الفريق، حيث أشاد المدرب السابق لبرشلونة بشدة بجهود فريق التعاقدات.

     وعندما سُئل عن رأيه في اللاعبين الجدد وتوازن الفريق بعد رحيل باركولا - الذي سجل 39 هدفًا في 152 مباراة مع النادي - علق المدرب قائلاً: "في رأيي، لقد قضينا فترة انتقالات استثنائية. بلا شك".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • TOPSHOT-FBL-FRA-AWARD-2025-BALLON D'ORAFP

    الجوائز الفردية والنجاحات الجماعية

    وبعيدًا عن أخبار الانتقالات، تحدث مدرب باريس سان جيرمان أيضًا عن الجوائز الفردية مثل جائزة الكرة الذهبية.

    وفي معرض حديثه عن احتمالية فوز لاعبيه بجوائز كبرى، قال إنريكي: "لدينا القليل من كل شيء. فعدد منهم فاز بدوري أبطال أوروبا، ثم هناك فابيان [رويز] الذي فاز أيضًا بكأس العالم، ثم ديمبيلي. قد أكون مخطئًا في توقعاتي. لكنني لست مهتمًّا بالجوائز الفردية، لأننا نتحدث عن رياضة جماعية".

الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
موناكو crest
موناكو
موناكو