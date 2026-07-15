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محمد سعيد

"كانوا أفضل منا في كل شيء" .. كيليان مبابي يعترف بتراخي فرنسا أمام إسبانيا وينتقد ديشان علنًا

كيليان مبابي
فرنسا
ديدييه ديشامب
كأس العالم
إسبانيا
فرنسا ضد إسبانيا

نهاية حزينة للديوك تفجر غضب كيليان

وجه كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، انتقادًا علنيًّا للنهج التكتيكي الذي اتبعه مدربه ديدييه ديشان، عقب خروج "الديوك" المخيب للآمال من نصف نهائي كأس العالم بنتيجة 2-0 على يد إسبانيا.

كيليان الذي قدم بطولة استثنائية سجل خلالها 8 أهداف قادت منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، بدا محبطًا للغاية بعدما سقط فريقه أمام لامين يامال ورفاقه، وفشل في بلوغ نهائي المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

ولم يتردد قائد "البلوز" في تقييم مدربه بعد المباراة، مشيرًا إلى أن نقص التواصل وفشل إستراتيجيات الضغط سمحا لخط وسط "لا روخا" بالسيطرة على المباراة في أرلينجتون.

  • مبابي ينتقد فشل خط الوسط

    تلاشت أحلام فرنسا في الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي في تكساس، حيث سيطر المنتخب الإسباني المتفوق على وتيرة المباراة من البداية إلى النهاية.

    وانكسر التعادل في الدقيقة 22 عندما تسبب لوكاس ديني في ركلة جزاء بعد ارتكابه مخالفة على لامين يامال، والتي سجلها ميكيل أويارزابال، قبل أن يضيف بيدرو بورو الهدف الثاني قبل نهاية الساعة الأولى بقليل.

    وبدا مبابي، الذي كان أبرز لاعب في البطولة إلى جانب ليونيل ميسي، محبطًا طوال الدقائق التسعين، لينفجر غضبًا بعد صافرة النهاية، حيث أشار نجم ريال مدريد بأصابع الاتهام إلى الخطة التكتيكية التي سمحت للاعبي خط وسط "لا روخا" بالتحكم في مجريات اللعب.

    وقال مبابي بعد المباراة: "كنا ثلاثة ضد اثنين في خط الوسط، وهذا أمر صعب أمام إسبانيا. كان لدى فابيان رويز ورودري متسع من الوقت للعب. كان هناك نقص في التواصل أثناء الضغط. أعتقد أنه كان علينا ممارسة الضغط رجل لرجل وإجبارهم على الركض معنا".


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    "لا روخا" يعاقب الديوك على تراخيهم

    ورغم أن مبابي ركز على أوجه القصور التكتيكية، إلا أنه كان صريحًا أيضًا بشأن الإخفاقات الفنية داخل الفريق، حيث أهدرت فرنسا الكرة بشكل غير معتاد أثناء استحواذها، وفشلت في تسجيل أي تسديدة على المرمى خلال أول 80 دقيقة من المباراة.

    وقال مبابي في تصريحاته بعد المباراة: "لم نلعب المباراة التي أردناها، من الناحيتين الفنية والتكتيكية، عندما لا تفعل ما عليك فعله في نصف نهائي كأس العالم، فإنك لا تفوز. احترمت إسبانيا خطتها التكتيكية وما يفعله الفريق عادةً. إنهم يحبون السيطرة على الكرة ووتيرة اللعب. كانت خطتنا هي الضغط عليهم في منطقة متقدمة حتى لا يتمكنوا من فرض إيقاعهم".

    وأضاف: "لأنهم أفضل منا في السيطرة على المباراة. لم ننجح في ذلك. كنا مهملين جدًا من الناحية الفنية. لم نتمكن من تهديدهم في الأوقات التي كان بإمكاننا فيها ذلك. حتى عندما استعدنا الكرة، لم تكن لمساتنا الأولى جيدة بما يكفي. وهذا يؤدي إلى الهزيمة".

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    خيبة أمل كبيرة

    كان التوتر على أرض الملعب واضحًا مع اقتراب انتهاء المباراة، وبلغ ذروته بحصول مبابي على بطاقة صفراء في الدقيقة 86 إثر اصطدام متأخر بحارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون. وعلى الرغم من إحباطه من الأداء الفني للفريق وأدائه الجماعي، أقر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بأنه، بصفته قائد الفريق، عليه أن يتحمل عبء الخروج من البطولة.

    واختتم مبابي، قائلًا: "إنها خيبة أمل كبيرة. لكن إذا كنا موضوعيين، فإننا لم نجمع كل المقومات اللازمة للوصول إلى النهائي. بصفتي القائد، عليّ أن أتحمل كامل المسؤولية ولا أجد أي مشكلة في ذلك. كنا نريد الوصول إلى النهائي، لكننا لم ننجح في ذلك".

    ويشكل هذا الوداع نهاية مريرة لمسيرة المدرب ديشان، الذي شهد تفوق المنتخب الإسباني على فريقه للمرة الثالثة على التوالي، بعد موقعتي نصف نهائي أمم أوروبا 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2025.

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  • ريان شرقي يتفق مع قائده

    لم يكن مبابي اللاعب الوحيد في التشكيلة الذي أعرب عن حيرته إزاء الأداء، فقد ردد ريان شرقي، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني في محاولة لإحداث انتفاضة، نفس مشاعر قائده بشأن افتقار المنتخب الفرنسي إلى الرغبة في الفوز على المسرح الكبير.

    ورأى صانع ألعاب مانشستر سيتي أنه على الرغم من المواهب المتاحة أمام ديشان، فإن الفريق فشل ببساطة في تقديم أداء مقنع، قائلًا: "لا أعرف ماذا أقول. كانوا أفضل منا في كل جوانب المباراة، وأعتقد أنهم كانوا أكثر توقاً للفوز منا، الأمر محزن لأنني ما زلت أعتقد أننا فريق أفضل منهم، لكن إسبانيا كانت أفضل منا. حتى في يومنا السيئ، يجب أن نكون أفضل قليلاً من الناحية الفنية والتكتيكية، ومن حيث الرغبة".

    وختم: "من نواحٍ عديدة، كانت فرنسا تفتقر إلى كل شيء اليوم. حقًا، كان كل شيء مفقودًا اليوم. سنعود بعد أربع سنوات، ولن نكرر نفس الأخطاء".


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