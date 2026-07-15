"كانوا أفضل منا في كل شيء" .. كيليان مبابي يعترف بتراخي فرنسا أمام إسبانيا وينتقد ديشان علنًا

وجه كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، انتقادًا علنيًّا للنهج التكتيكي الذي اتبعه مدربه ديدييه ديشان، عقب خروج "الديوك" المخيب للآمال من نصف نهائي كأس العالم بنتيجة 2-0 على يد إسبانيا.

كيليان الذي قدم بطولة استثنائية سجل خلالها 8 أهداف قادت منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، بدا محبطًا للغاية بعدما سقط فريقه أمام لامين يامال ورفاقه، وفشل في بلوغ نهائي المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

ولم يتردد قائد "البلوز" في تقييم مدربه بعد المباراة، مشيرًا إلى أن نقص التواصل وفشل إستراتيجيات الضغط سمحا لخط وسط "لا روخا" بالسيطرة على المباراة في أرلينجتون.