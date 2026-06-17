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محمد سعيد

"حرمونا من شعبنا" .. كاليدو كوليبالي يهاجم القيود الأمريكية بعد حظر جماهير السنغال من حضور كأس العالم

خاليدو كوليبالي
فرنسا
السنغال
كأس العالم

أسود التيرانجا خسرت أمام فرنسا بثلاثية في غياب دعم جماهيرها

شن المدافع المخضرم كاليدو كوليبالي، قائد المنتخب السنغالي، هجومًا لاذعًا على السلطات الأمريكية بسبب قيود السفر التي حالت دون تواجد أعداد كبيرة من مشجعي "أسود التيرانجا" في كأس العالم 2026.

وجاءت تصريحات مدافع الهلال السعودي عقب المباراة الافتتاحية لفريقه والتي خسرتها السنغال بنتيجة (1-3)، لتعيد فتح ملف التأشيرات والقرارات السياسية التي ألقت بظلالها على العرس العالمي.

  • كوليبالي يطالب بحق جماهير السنغال

    أعرب كاليدو كوليبالي عن استيائه الشديد من حرمان الجماهير السنغالية من مساندة منتخب بلادهم في الملاعب الأمريكية، مؤكدًا أن اللعبة يجب أن تظل متاحة للجميع بعيدًا عن التعقيدات السياسية.

    وجاءت هذه الأزمة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا جزئية على السفر شملت مواطني السنغال وساحل العاج وإيران وهايتي، وهو القرار الذي صدر في ديسمبر الماضي رغم استضافة الولايات المتحدة للبطولة.

    وعلى الرغم من وجود استثناءات للرياضيين وعائلاتهم المقربة، إلا أن القواعد الصارمة منعت آلاف المشجعين العاديين من الحصول على تأشيرات الدخول.

    وقال كوليبالي في تصريحات نشرها موقع The Athletic: "أنا لا أريد التحدث عن السياسة أو شيء من هذا القبيل. أريد فقط التحدث عن كرة القدم، والاستمتاع بكرة القدم، وأعتقد أن كرة القدم للجميع".

    وأضاف مدافع نابولي السابق: "أردت فقط أن أقول هذا وآمل أن يصبح الوضع على ما يرام، لكن بالنسبة لي الأهم هو أننا يجب أن نلعب من أجل شعبنا".

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    كواليس الأزمة ومعاناة "الأسود" في نيوجيرسي

    كشف قائد السنغال عن الجهود التي بذلها اتحاد الكرة في بلاده لتأمين تواجد عائلات اللاعبين، لكنه أشار إلى فجوة واضحة في المدرجات بسبب غياب المشجعين القادمين من إفريقيا.

    وصرح لوسائل الإعلام بعد الخسارة أمام الديوك، قائلاً: "لقد قام اتحاد الكرة السنغالي بالعمل اللازم ليكون آباؤنا أو عائلاتنا المقربة معنا، ولكن من الصحيح أن بعض المشجعين لم يتمكنوا من السفر إلى أمريكا. أعتقد أن كل فريق يمكن أن يكون لديه شعبه، لذا لا أفهم لماذا لا يمكن للناس من إفريقيا الحصول على شعبهم".

    وعلى الرغم من هذه القوانين، حاول المشجعون السنغاليون المتواجدون بالفعل داخل الولايات المتحدة أو من حاملي جوازات سفر أخرى تعويض هذا الغياب في ملعب ميتلايف، حيث خلقوا أجواء حماسية لم تكن كافية لمنع ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا الذي عانى من أجل اقتناص الفوز على حساب السنغال من الهروب بالنقاط الثلاث في الدقائق الأخيرة.

  • موقف الفيفا المثير للجدل

    في ظل تصاعد الشكاوى من المنتخبات المتضررة، وجد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نفسه في موقف محرج، حيث أكدت المنظمة سابقًا أنها لا تملك السلطة لتغيير القوانين الوطنية للدول المضيفة فيما يتعلق بالهجرة والتأشيرات.

    هذا الموقف أثار انتقادات واسعة، خصوصًا وأن البطولة تُنظم في ثلاث دول (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، مما يجعل تنقل الجماهير بين الحدود أمرًا معقدًا لبعض الجنسيات.

    الأزمة لم تقتصر على السنغال فقط، بل امتدت لتشمل دولًا أخرى تعاني من قيود مماثلة، مما جعل النسخة الحالية من المونديال توصف بأنها "بطولة التأشيرات".

    ولذلك يرى كوليبالي أن كرة القدم كقوة ناعمة يجب أن تتجاوز هذه الحواجز، مشددًا على أن اللاعبين يشعرون بضعف المساندة عندما يُحرم الجمهور الوفي من حقه الطبيعي في التواجد خلف فريقه في أكبر تظاهرة رياضية على الكوكب.

    ويأمل كوليبالي أن تصل رسالته إلى المسؤولين، حيث ختم حديثه بنبرة تحمل التحدي: "سأظل أقول إن كرة القدم للجميع، وسنواصل اللعب والقتال من أجل أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور، لأننا نشعر بوجودهم معنا في كل لحظة على أرض الملعب".

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    تأثير الغياب الجماهيري على أداء "أسود التيرانجا"

    لا شك أن غياب الكتلة الجماهيرية السنغالية الصاخبة كان له أثر فني معنوي، فقد افتقد الفريق ذلك الضغط الذي يمارسه المشجعون على المنافسين والحكام، ولم يكن قادرًا على الوقوف في وجه كيليان مبابي ورفاقه.

    ورغم الأداء القوي الذي قدمه رفاق كوليبالي، إلا أن اللحظات الحاسمة شهدت تفوقًا فرنسيًا بفضل المهارات الفردية للاعبين مثل مايكل أوليسيه وبرادلي باركولا، وهو ما جعل القائد يشعر بمرارة مضاعفة بين نتيجة المباراة والظلم الذي تعرض له المحبون خلف الشاشات.

    ويبقى التساؤل قائمًا حول كيفية تعامل اللجنة المنظمة مع هذه الانتقادات في المباريات المقبلة، خاصة وأن السنغال لا تزال تملك فرصًا قوية للتأهل من المجموعة رغم صعوبتها، حيث يلتقي أسود التيرانجا بالنرويج والعراق في الجولتين المقبلتين، يومي 23 و26 يونيو الجاري، على الترتيب.

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