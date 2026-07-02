Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Gattuso Vs Salah-Hakimi-Amad-Wissa-Mane-Goal-GFXGoal-GFX
محمد سعيد

لعنة الـ86 أكبر دليل .. قليلٌ من الإنصاف لـ"جاتوزو" وصفعة تعيد الوعي للقارة السمراء!

فقرات ومقالات
الجزائر
كأس العالم
هولندا
المغرب
كوت ديفوار
النرويج
إنجلترا
الكونغو الديمقراطية
أستراليا
مصر
الأرجنتين
كاب فيردي
كولومبيا
غانا
كندا

بين سخرية البدايات المبكرة وضربات الكبار .. هل تستحق القارة السمراء مقاعدها التسعة في المونديال؟

فتحت زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبًا الباب على مصراعيه أمام نقاشات محتدمة حول عدالة توزيع المقاعد بين القارات، ومع حصول القارة الإفريقية على 9 مقاعد مباشرة ونصف مقعد في الملحق العالمي، اعتبر الكثيرون أن هذا السيناريو يمثل إنصافًا تاريخيًا طال انتظاره لقارة مواهبها ملأت السمع والبصر.

في البداية كاتب السطور التالية ليس عنصريًا على الإطلاق بل إنه ينتمي لذات القارة، لكن الملعب، الذي يظل دائمًا الفيصل الحقيقي والوحيد، كان يخفي خلف ستاره فجوة هائلة وعميقة لم تفلح المواهب الفردية في ردمها، لتتحول طموحات القارة في غضون أيام قليلة من نشوة الانتصار المبدئي وسخرية البدايات، إلى صدمات متتالية كشفت عورات غياب الإستراتيجية ونقص الخبرة الذهنية.

يضع "جول" أمامك الواقع والحقيقة الكاملة لوضع المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026، ويترك لك حرية الاختيار في الإجابة عن السؤال "هل تستحق القارة السمراء هذه المقاعد التسعة؟".

  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    الهجوم على جاتوزو: سخرية لم تعمر طويلًا

    ​قبل أيام قليلة فقط، كانت الأجواء في الشارع الرياضي الإفريقي تدعو للزهو والافتخار؛ إذ نجحت 9 منتخبات إفريقية من أصل 10 مشاركة في بلوغ دور الـ32 من المونديال.

    هذا التأهل الجماعي بدا وكأنه صك غفران للمطالبات التاريخية بالقوة الكروية للقارة، والدافع الأكبر لشن حملة سخرية واسعة النطاق من النجم الإيطالي السابق والمدرب جينارو جاتوزو، الذي سبق وأطلق تصريحات مثيرة للجدل، انتقد فيها بشدة تضخم المقاعد الإفريقية مقارنة بأمريكا الجنوبية وأوروبا، حيث قال بغصة: ​"في عهدي، كان الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة يتأهل مباشرةً إلى كأس العالم. في عام 1994 كان هناك فريقان أفريقيان فقط، والآن أصبح هناك تسعة.. لن أضيف شيئًا آخر. ليس الأمر مثيرًا للجدل لكنه ينطوي على صعوبات، وستشارك ستة فرق من أمريكا الجنوبية في كأس العالم، بينما سيخوض الفريق السابع الملحق، هذا أمر مؤسف ويجب تغيير النظام المطبق على أوروبا".

    ​قوبلت هذه الكلمات بوابل من الانتقادات الإفريقية التي اتهمت النجم الإيطالي بالانحياز ومحاولة التقليل من شأن الكرة السمراء، واعتبر الجميع أن صعود تسعة منتخبات إلى دور الـ32 هو الرد العملي الحاسم الذي يخرس هذه الأصوات، لكن الفرحة الإفريقية لم تكن سوى قشرة رقيقة تحطمت سريعًا.



    • إعلان

  • سيناريوهات قاسية تظهر الفجوة وتؤكد نبوءة الإيطالي

    ​لم تدم الفرحة الإفريقية سوى عدة أيام فقط، استيقظت بعدها القارة على كابوس حقيقي مع انطلاق منافسات دور الـ32؛ حيث بدأت المنتخبات الإفريقية تتساقط كأوراق الشجر في الخريف أمام القوى العالمية والأوروبية، وبسيناريوهات دراماتيكية وقاتلة أظهرت هشاشة ذهنية واضحة في اللحظات الحاسمة:

    ​جنوب إفريقيا ضد كندا: ودع منتخب "البافانا بافانا" البطولة بخسارة مريرة بهدف نظيف جاء في الدقيقة (90+2)، رغم أن المنتخب الكندي لا يُصنف تاريخيًا ضمن القوى العظمى في عالم كرة القدم، إلا أنه عرف كيف يسجل وينتصر في الوقت القاتل.

    ​الكونغو الديمقراطية ضد إنجلترا: قدم الفهود مباراة تاريخية وتقدموا في النتيجة حتى الدقيقة 75، وبدا أنهم على وشك تحقيق مفاجأة مدوية، لكن غياب النفس الطويل والخبرة سمح للمهاجم الإنجليزي هاري كين بمعاقبتهم بهدفين قاتلين قلبا الطاولة في دقائق معدودة.

    ​كوت ديفوار ضد النرويج: سقط بطل إفريقيا 2023، بالسيناريو المعتاد ذاته، خسارة بنتيجة (2-1) وهدف حاسم في الأنفاس الأخيرة عند الدقيقة 86 وقّع عليه النجم إرلينج هالاند ليقضي على الأحلام العاجية.

    ​السنغال ضد بلجيكا: كان هذا السيناريو الأشد قسوة على الإطلاق؛ "أسود التيرانجا" كانوا متقدمين بهدفين دون رد حتى الدقيقة 86 وبدا التأهل مضمونًا، وفي غضون 3 دقائق فقط انهار الفريق واستقبل تعادلاً صادماً فرض وقتًا إضافيًا، حسمه الشياطين الحمر بهدف قاتل في الدقيقة (120+5) لتنتهي المباراة (3-2).




  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الفشل الإفريقي أمام الكبار: مواهب بلا إستراتيجية

    ​تثبت هذه السلسلة من السقوط الجماعي مؤشرًا واضحًا لا يقبل الشك: الأزمة الإفريقية ليست أزمة مواهب. فالقارة تملك لاعبين ينشطون في الصف الأول للأندية الأوروبية ويتصدرون المشهد العالمي كنجوم فوق العادة، لكن الأزمة تكمن في "العقلية والتدبير والتنظيم الجماعي" خلال المواعيد الكبرى وعجزهم عن مجاراة الانضباط التكتيكي الأوروبي.

    ​إن معظم الإنجازات التاريخية التي حققتها المنتخبات الإفريقية سابقًا لم تكن نتاج خطط طويلة المدى، بل كانت وليدة "اجتهادات شخصية" أو طفرات جيلية وصدف كروية.. وغياب التخطيط القوي والإستراتيجيات الرياضية المستدامة من قبل الاتحادات يفسر بوضوح لماذا تعجز القارة دائمًا عن الحفاظ على تقدمها في الدقائق الأخيرة، ولماذا يبدو حلم رؤية بطل مونديالي من إفريقيا بعيد المنال في ظل العشوائية الإدارية والقناعة الراسخة في عقول لاعبي هذه المنتخبات بعدم قدرتهم على مجاراة الأوربيين حتى نهاية السباق.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    ​المغرب .. استثناء القاعدة وثورة التخطيط العلمي

    ​وسط هذا الظلام الدامس، يقف المنتخب المغربي وحيدًا كاستثناء يثبت القاعدة ويقدم النموذج لكيفية إدارة المنظومة الرياضية، "أسود أطلس" الذين أبهروا العالم في مونديال قطر 2022 باحتلال المركز الرابع، لم يصلوا إلى هناك بالصدفة، بل نتيجة اتحاد كرة يملك الرؤية والجرأة؛ بدءًا من الإطاحة بالبوسني وحيد خليلوزيتش في توقيت حساس (قبل 3 أشهر من البطولة) ومنح الثقة لوليد الركراكي، وصولاً إلى استنساخ التجربة الناجحة في مونديال 2026 بإسناد المهمة للمدرب الكفء محمد وهبي.

    ​هذا النجاح المغربي متجذر ويمتد لمنتخبات الفئات السنية، حيث توج منتخب الشباب بكأس العالم، وظفر المنتخب الأولمبي ببرونزية أولمبياد باريس 2024.

    وفي النسخة الحالية من المونديال، يواصل المنتخب المغربي الأول تقدمه بثقة هزم بها الكبار؛ تعادل مع البرازيل وكان الأفضل والأقرب إلى الفوز، وتجاوز اسكتلندا بسهولة واكتسح هايتي، ​وفي دور الـ32، تجسد الفارق الشاسع في العقلية والخبرة عندما واجه منتخب هولندا؛ ففي الوقت الذي انهارت فيه باقي المنتخبات الإفريقية عند التأخر أو الضغط، كان المغرب متأخرًا بهدف، لكنه امتلك من الهدوء والاحترافية ما جعله يعود بالتعادل في الدقيقة (90+1) ثم يحسم التأهل بركلات الترجيح، مبرهنًا على أنه يلعب بعقلية الكبار لا بعقلية "المجتهدين".

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أمل الفراعنة ومحاربي الصحراء: تفاؤل محفوف بالمخاطر

    ​مع مغادرة أغلب ممثلي القارة، يتبقى الأمل الإفريقي معلقاً في أقدام منتخبات مصر، الجزائر، كاب فيردي وغانا التي لا تزال في المعترك المونديالي.

    ورغم هذا الصمود، فإن القراءات الفنية والتوقعات داخل الأوساط الرياضية لا تبدو متفائلة بشكل كبير؛ إذ تشير المعطيات التكتيكية ومستويات المنافسين إلى أن هذه المنتخبات، ورغم عراقتها، قد لا تمتلك النفس الطويل أو الأدوات الفنية الحديثة لمقارعة القوى العظمى والاستمرار طويلاً في الأدوار الإقصائية المعقدة، ما يهدد بتبخر الأحلام الإفريقية مبكرًا جدًا مقارنة بحجم التمثيل الكثيف.

    فمصر التي تقدم بطولة جيدة وتعزز من تاريخها لديها مواجهة صعبة أمام أستراليا، وحتى لو نجح الفراعنة في تجاوز نزال الكانجرو سيكون عليهم مواجهة الفائز من الرأس الأخضر والأرجنتين، التي ستواجه أي منافس من القارة السمراء وكأنها في نزهة.

    كذلك الحال لمنتخبي الجزائر وغانا، فالمحاربين ورغم امتلاكهم قائد بقيمة رياض محرز آمالهم تبدو ضعيفة في عبور سويسرا، والأمر ذاته للبلاك ستارز حيث أن التغلب على كولومبيا يبدو أمرًا صعبًا حتى ولو كان قائدهم من على الخطوط، المدرب الدفاعي المخضرم كارلوس كيروس.


  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    المفارقة الآسيوية: ربما نسي جاتوزو الجبهة الأخرى!

    ​جدير بالذكر أن سهام النقد الإيطالية التي وجهها جاتوزو لنظام "فيفا" الجديد كان يجب أن تتسع لتشمل قارة آسيا أيضًا، والتي نالت نصيبًا وافرًا بـ 8 مقاعد مباشرة ومقعدًا تاسعًا عبر الملحق.

    الواقع الآسيوي جاء كربوناً من شقيقه الإفريقي، بل وأسوأ بكثير ليؤكد أن كثرة المقاعد لا تعني بالضرورة جودة الأداء؛ إذ ودعت منتخبات قطر، السعودية، أوزبكستان، العراق، الأردن، إيران، وكوريا الجنوبية البطولة مبكرًا دون ترك أي بصمة حقيقية.

    ​أما اليابان، التي كانت تحمل آمال القارة الصفراء وتنال المديح الدائم بفضل انضباطها، فقد اصطدمت في دور الـ32 بقطار سامبا البرازيل لتودع بخسارة قاسية أظهرت فجوة المستويات.

    ولم يتبقَ من قارة آسيا في المنافسة حتى الآن سوى منتخب أستراليا، وهو في الأصل ليس منتخبًا آسيويًا من الناحية الجغرافية، بل وفد إلى الاتحاد الآسيوي بحثاً عن منافسة أقوى، ليمثل المفارقة الأخيرة والساخرة في مونديال الـ48 فريقًا.

    ​الخلاصة: إن زيادة مقاعد المونديال قد تمنح فرصاً تسويقية وسياسية أوسع وتلهب مشاعر الجماهير في القارات النامية، لكنها لا تمنح صكوكًا للتميز الفني على المستطيل الأخضر، يبقى التخطيط المستدام وبناء العقلية الاحترافية هما الفارق الوحيد في عالم كرة القدم بين منتخب يغادر بالدموع والصدمات في الدقيقة 90، ومنتخب يفرض هيبته ويكتب التاريخ كالمغرب.