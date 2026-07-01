بعد قرار الزعيم "المفاجئ" .. جواو كانسيلو يتمرد على الهلال من أجل الرحيل نهائيًا إلى برشلونة!

أكدت التقارير الواردة من معسكر اللاعب البرتغالي أن جواو كانسيلو لا ينوي الالتزام بالعام المتبقي في عقده مع نادي الهلال السعودي، وقد نقل هذه الرغبة بوضوح عبر وكيل أعماله.

اللاعب يشعر بمرارة كبيرة تجاه طريقة التعامل معه في النادي، حيث يرى أنه قد خُدع في الموسم الماضي بوعود لم تتحقق بالمشاركة بعد العودة من الإصابة، ليجد نفسه خارج القائمة الرسمية في الدوري وفي المسابقات الأخرى بسبب تسجيل لاعبين أجانب آخرين مكانه.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن كانسيلو مستعد لخطوة تصعيدية بعد نهاية منافسات المونديال، تتمثل في التمرد وعدم العودة للتدريبات إذا لم تتم الاستجابة لمطلبه بالرحيل إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن اللاعب البرتغالي يريد أن يقرر مستقبله بنفسه بعد أن خرج من حسابات المدرب سيموني إنزاجي في الهلال، وهو لا يرى نفسه في أي مكان آخر سوى الفريق الكتالوني الذي وجد فيه المساحة والتقدير الفني في فترات سابقة.



