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Lamine Yamal Getty Images
محمد سعيد

غاب عن التدريبات مع قاهر فرنسا .. لامين يامال يثير القلق في معسكر إسبانيا قبل نهائي كأس العالم

كأس العالم
لامين يامال
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
بيدرو بورو
الأرجنتين

لا يوجد رد حاسم من معسكر "لاروخا"

سادت حالة من القلق داخل معسكر منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، بعدما غاب النجم الشاب لامين يامال عن المشاركة في المران الجماعي، مما أثار التساؤلات حول جاهزيته للمباراة المرتقبة.

ويستعد منتخب "لا روخا" لمواجهة الأرجنتين، مساء الأحد المقبل، على ملعب "ميتلايف"، في نهائي مونديال 2026، وسط ترقب كبير لحسم موقف جناح برشلونة، الذي يعد أحد أبرز أسلحة المدرب لويس دي لا فوينتي خلال البطولة.

وأظهرت الصور المتداولة وجود يامال على هامش تدريبات المنتخب الإسباني دون المشاركة مع زملائه، الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن حالته البدنية، بينما تنتظر الجماهير الإسبانية إعلانًا رسميًا يحسم موقف اللاعب من الظهور في النهائي الحلم أمام حامل اللقب.



  • لماذا غاب لامين يامال عن التدريبات؟

    اكتفى لامين يامال وبيدرو بورو بخوض تدريبات فردية على هامش المران الأخير لمنتخب إسبانيا، دون المشاركة في الحصة الجماعية، في إطار برنامج تأهيلي وضعه الجهاز الفني بقيادة لويس دي لا فوينتي.

    وجاء القرار بعد تعرض الثنائي لإصابات طفيفة خلال مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، حيث فضل الجهاز الفني عدم المجازفة بهما وإراحتهما كإجراء احترازي، لضمان جاهزيتهما للمباراة النهائية أمام الأرجنتين.

    وكان دي لا فوينتي قد أوضح عقب لقاء فرنسا أن بيدرو بورو يعاني من آلام عضلية، بينما اشتكى لامين يامال من إصابة في الكاحل، مؤكدًا أن حالتهما ستخضع للتقييم بشكل مستمر قبل حسم موقفهما من المشاركة في النهائي.

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  • ضمادة تثير القلق قبل النهائي

    زاد غياب لامين يامال عن التدريبات الجماعية من مخاوف الجماهير الإسبانية، بعدما ظهر اللاعب واضعًا ضمادة على فخذه الأيسر، وهو نفس موضع الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق كأس العالم.

    وكانت تلك الإصابة قد تسببت في تأخر مشاركة نجم برشلونة خلال المباراة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر، قبل أن يستعيد جاهزيته تدريجيًا ويعود إلى مستواه المعهود مع تقدم البطولة.

    ورغم أن الجهاز الفني لم يعلن عن تعرض يامال لانتكاسة جديدة، فإن ظهور الضمادة على فخذه أعاد المخاوف بشأن حالته البدنية، خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

  • هل سيلحق لامين بالمباراة النهائية؟

    حتى الآن، لم تصدر أي مؤشرات مقلقة من الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني بشأن حالة لامين يامال، ما يعزز فرص لحاقه بالمواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

    ووفقًا لتقارير الصحافة الإسبانية، من المنتظر أن يعود يامال، إلى جانب بيدرو بورو، للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من الغد، على أن يكون الثنائي جاهزًا لخوض المباراة النهائية المقررة يوم الأحد.

    ويتعامل الجهاز الفني بقيادة لويس دي لا فوينتي بحذر شديد مع حالة اللاعبين، خاصة يامال، حيث يفضل منحه الوقت الكافي للتعافي الكامل، لضمان دخوله النهائي بأفضل جاهزية بدنية، في المواجهة المنتظرة التي قد تشهد صدامًا مباشرًا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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