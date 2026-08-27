أتلتيكو مدريد: لن نبيع ألفاريز لـ"عديمي الأخلاق" في برشلونة .. ونائب لابورتا يرد: تجاوزتم الخطوط الحمراء

شهدت الساحة الرياضية الإسبانية انفجارًا في العلاقات بين قطبي الليجا، أتلتيكو مدريد وبرشلونة، على خلفية الرغبة الكتالونية في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وفي تصريحات هجومية غير مسبوقة، أغلق ميجيل أنخيل جيل مارين، الباب تمامًا أمام أي مفاوضات مستقبلية، واصفًا تحركات النادي الكتالوني بأنها تفتقر إلى النزاهة المهنية.

وفي حديثه لشبكة "موفيستار بلس" عقب قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، قال جيل مارين بلهجة شديدة اللهجة: "الحقيقة هي أن الأمر يثير غضبنا أكثر؛ نحن نشعر بالاشمئزاز من عدم الأمانة، والافتقار إلى الأخلاقيات والشفافية والمهنية، ولا يمكننا إلا أن نؤكد أننا لن نتفاوض مع برشلونة تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع مؤكداً على وحدة الصف داخل النادي المدريدي: "لدي دعم الجميع ممن يعملون معي، من المساهمين إلى المديرين، والقرار الوحيد والمؤكد والنهائي هو أننا لن نتفاوض مع برشلونة تحت أي ظرف من الظروف؛ لديكم كلمتي - وهي واحدة من الأشياء القليلة التي أملكها - ألفاريز بالتأكيد لن ينتقل إلى برشلونة".



