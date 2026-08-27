أتلتيكو مدريد: لن نبيع ألفاريز لـ"عديمي الأخلاق" في برشلونة .. ونائب لابورتا يرد: تجاوزتم الخطوط الحمراء

شن ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، هجومًا عنيفًا وشاملًا على إدارة نادي برشلونة، واضعًا حدًا نهائيًا لكل التكهنات التي ربطت النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم الروخيبلانكوس بالانتقال إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وجاءت هذه التصريحات النارية بعد أن أعرب جوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن اهتمام ناديه الكبير بضم المهاجم الشاب، وهو ما اعتبره مسؤولو العاصمة مدريد تجاوزًا غير مقبول للأعراف الرياضية والتعاقدية، خاصة وأن اللاعب يعد ركيزة أساسية في مشروع المدرب دييجو سيميوني.