"بعد عامين".. سلوت يحدد موعد تألق نجم ليفربول ووصوله لأفضل مستوياته!

وأعرب سلوت عن ثقته الكبيرة في أن فيرتس سيواصل تطوره مع اقترابه من منتصف العشرينات. كما أشاد بالتطور الذي طرأ على صانع الألعاب منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

وقال للصحفيين: "أنا لا آمل ذلك فحسب، بل أنا متأكد بنسبة 100% أنه سيظهر أمام الفرق الستة الكبرى، نحن نلعب الآن ضد ثلاثة من هذه الفرق، لذا هناك فرص، لكن تطوره خلال 10 أشهر واضح وجلي. في الدقيقة 93 من مباراة بالاس، حصل على كرة ثم سددها في الزاوية العليا. لم أكن مقتنعًا بأنه قادر على فعل ذلك قبل 8 أشهر".

وأكمل: "هو كان بالفعل لاعبًا من النخبة، كان واضحًا بالنسبة لي. وسيستمر هذا التطور. سيبلغ 23 عامًا يوم الأحد. هذا منطقي، فكل لاعب يكون في أفضل حالاته في سن 25 أو 26، ولا يمكنه إلا أن يصبح أفضل. هذه هي جمالية التعاقدات التي أبرمناها".