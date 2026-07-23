Goal.com
مباشرالتذاكر
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمد سعيد

بعد دعمه لإتمام صفقة محمد صلاح.. عضو مجلس بشكتاش يفاجئ الجماهير بقرار صادم

محمد صلاح
بيشكتاش
دوري السوبر التركي
انتقالات

استقالة تزلزل أركان البيت الأسود والأبيض

فجر نادي بشكتاش التركي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن رسميًا عن استقالة أحد أبرز أعضاء مجلس إدارته، في توقيت حساس تزداد فيه التكهنات حول انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف "النسور السوداء".

ويأتي هذا القرار الصادم بعد أيام قليلة من لعب العضو المستقيل دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر وتأكيده على اقتراب الصفقة التاريخية من الحسم.

  • استقالة مفاجئة تزلزل أركان البيت الأسود والأبيض

    أعلن نادي بشكتاش التركي بشكل رسمي عن تقديم أحمد شاغلار، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم استقالته من منصبه، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على جماهير النادي.

    وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان شاغلار أحد أكثر الداعمين والمتحمسين لإتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح، حيث نشر في الأيام الماضية عدة تدوينات وتصريحات توحي بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي مع "الملك المصري".

    وعلى الرغم من نفي النادي في بيان رسمي سابق لبعض التقارير التي تحدثت عن ميركاتو الفريق، إلا أن رحيل شاغلار أعاد الجدل حول مدى جدية التحركات لضم صلاح، خصوصًا أن العضو المستقيل كان يوصف بأنه "مهندس" التواصل الأولي في هذه العملية المعقدة.

    • إعلان

  • ثمن "التفاؤل الزائد"

    وجاء في بيان نادي بشكتاش عبر موقعه الرسمي: "أعلن عضو مجلس إدارة شركة بشكتاش لكرة القدم، استقالة أحمد تشاغلار، من منصبه في مجلس الإدارة". الاستقالة تم الإعلان عنها قبل وقت حساس للغاية، مما أثار حفيظة الجماهير التي انتقدت التوقيت عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن استقرار الإدارة في هذا التوقيت كان ضروريًا لإتمام الصفقات الكبرى الموعودة، بينما ذهب البعض للتساؤل عما إذا كانت الاستقالة هي ثمن "التفاؤل الزائد" الذي نشره شاغلار حول وصول النجم المصري إلى إسطنبول.


  • تدخل سياسي رفيع المستوى يرفع سقف التوقعات

    بعيداً عن أزمة الاستقالة، كشفت تقارير صحفية تركية أن ملف التعاقد مع محمد صلاح تجاوز الحدود الرياضية ليصل إلى أروقة السياسة، حيث ذكرت صحيفة "سوزجو" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب معلومات مكثفة من رئيس النادي سردال عدلي حول مسار المفاوضات.

    هذا الاهتمام الرئاسي يعكس الرغبة في تعزيز صورة الدوري التركي وصناعة حدث رياضي عالمي باستقطاب واحد من أفضل لاعبي العالم، وهو ما قد يوفر لبشكتاش دعماً غير مباشر لتغطية التكاليف الباهظة للصفقة، بما في ذلك الراتب السنوي للاعب الذي قد يتجاوز 12 مليون يورو لموسم واحد مع خيار التمديد.

    وفي سياق متصل، يبذل المدير الفني لبشكتاش، فينتشينزو إيطاليانو، قصارى جهده من الناحية الفنية لإقناع صلاح بالمشروع، حيث تشير التقارير إلى عقد اجتماعات ناقش فيها المدرب الإيطالي خارطة الطريق الفنية وكيف سيصبح صلاح حجر الزاوية في الفريق.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Mohamed SalahGetty

    عقبة رامي عباس وصراع العمولات المالية

    رغم التفاؤل السياسي والفني، لا تزال الأمور المادية تشكل حجر عثرة في طريق "الفرعون"، حيث اصطدمت إدارة بشكتاش بشروط وكيل أعماله رامي عباس.

    ووفقًا لمصادر مقربة من النادي، فإن بشكتاش يحاول جلب شركة راعية للتكفل بصفقة صلاح بالكامل لتفادي الأزمات المالية.

    ومع ذلك، يصر رامي عباس على تقاضي عمولة مرتفعة وصلت حسب بعض التسريبات إلى 35% من قيمة الصفقة، وهو ما رفضه رئيس النادي سردال عدلي جملة وتفصيلاً، معتبراً أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تتناسب مع ميزانية النادي الحالية. المفاوضات دخلت في مرحلة شد وجذب، حيث وجهت الإدارة دعوة رسمية لرامي عباس للحضور إلى إسطنبول وعقد جلسة "وجهاً لوجه" لمحاولة تخفيض هذه المطالب، ويدرك بشكتاش أن التأخير ليس في مصلحته، خاصة مع ظهور أنباء عن محاولات من الغريم التقليدي جلطة سراي للدخول في الخط، رغم نفي مصادر من الأخير لجدية هذا الاهتمام حتى الآن.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
ميتييلاند crest
ميتييلاند
ميتييلاند
بيشكتاش crest
بيشكتاش
بشكتاش