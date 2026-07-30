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محمد سعيد

"سأترك هذا الأمر للملعب ولكن!" .. حكم نهائي كأس العالم يروي كواليس حديثه مع ميسي

ليونيل ميسي
S. Vincic
إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم

كيف قابل قرار تعيين لإدارة أخر مباراة في مسيرته؟

خرج الحكم السلوفيني المعتزل سلافكو فينتشيتش، عن صمته المعتاد ليتحدث لأول مرة عن كواليس إدارته للمباراة النهائية في كأس العالم 2026، والتي جمعت بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني.

وكشف فينتشيتش عن طبيعة تعامله مع الأسطورة ليونيل ميسي فوق أرضية الميدان، في ظل الضغوط الهائلة التي صاحبت تلك الموقعة التاريخية التي انتهت بتتويج "لاروخا" باللقب العالمي.

  • كواليس الحوار مع ميسي في النهائي

    أثار الحوار القصير الذي دار بين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال نهائي مونديال 2026 الكثير من الفضول لدى الجماهير والمتابعين، خصوصًا مع التوتر الذي شاب فترات من اللقاء.

    وفي أول ظهور إعلامي له بعد عودته إلى سلوفينيا، سُئل فينتشيتش عن فحوى ذلك الحديث، فأجاب خلال تصريحات نقلتها "ماركا": "سأترك هذا الحديث للملعب، لكن يمكنني القول إن ميسي تصرف بروح رياضية"، وذلك لتبديد أي شكوكٍ قد تكون لدى البعض حول ما دار بينه وبين النجم الأرجنتيني.

    وبالرغم من أن المباراة شهدت صراعات بدنية قوية وقرارات حاسمة، إلا أن فينتشيتش أصر على أن النجم الأرجنتيني حافظ على وقاره واحترامه لطاقم التحكيم.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حلم إدارة نهائي المونديال

    تحدث فينتشيتش بصراحة تامة عن مشاعره عندما تلقى خبر اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإدارة المباراة النهائية، ووصف تلك اللحظة قائلًا: "في البداية كانت صدمة، ثم شعرت بالفخر بطاقم التحكيم لدينا، الذي سيمثل سلوفينيا على هذا المسرح المهم، في أكبر حدث رياضي في العالم. كما شعرت بالفخر بالاتحاد السلوفيني لكرة القدم وهيئة التحكيم".

    وأضاف فينتشيتش في سياق حديثه عن المسؤولية الكبيرة التي واجهها: "كنت أعلم أنها مسؤولية كبيرة. كان علينا أن نكون جديرين بهذه الثقة وأن نختتم المباراة بنجاح".

    وأكد الحكم أن الفخر الذي شعر به لم يكن شخصيًا فحسب، بل كان فخرًا وطنيًا بتمثيل بلاده في حدث يتابعه المليارات حول العالم، مما جعل كل تصافح أو تدخل تحكيمي يحمل وزناً هائلاً في تاريخ الكرة السلوفينية.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    قرار الاعتزال المفاجئ

    لم يتأخر فينتشيتش في اتخاذ القرار الأصعب في مسيرة أي رياضي، حيث أعلن اعتزاله رسميًا بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق صافرة النهاية في المونديال، حيث أكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم اعتزاله بعد مسيرة حافلة قادته لإدارة أكبر النهائيات القارية والعالمية.

    وحول هذا القرار والضغط الذي واجهه في النهائي، صرح قائلًا: "تلقى مباراة كأس العالم هذه ضغطًا هائلًا على طاقم التحكيم، نظرًا لأهمية المواجهة بين قوتين كرويتين عالميتين، تُختزل مسيرة التحكيم بأكملها في مباراة واحدة، المسؤولية هائلة، على الرغم من أنني أعتقد أن إستراتيجيتنا كانت صحيحة".

    ويرى فينتشيتش أن الرحيل من القمة هو الخيار الأنسب، فبعد إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم، لم يعد هناك ما يطمح لتحقيقه، ورغم الانتقادات التي وجهت له في المباراة النهائية، خصوصًا فيما يتعلق ببعض التدخلات الخشنة، إلا أنه نال إشادات من جهات دولية موثوقة.

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