"سأترك هذا الأمر للملعب ولكن!" .. حكم نهائي كأس العالم يروي كواليس حديثه مع ميسي

أثار الحوار القصير الذي دار بين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال نهائي مونديال 2026 الكثير من الفضول لدى الجماهير والمتابعين، خصوصًا مع التوتر الذي شاب فترات من اللقاء.

وفي أول ظهور إعلامي له بعد عودته إلى سلوفينيا، سُئل فينتشيتش عن فحوى ذلك الحديث، فأجاب خلال تصريحات نقلتها "ماركا": "سأترك هذا الحديث للملعب، لكن يمكنني القول إن ميسي تصرف بروح رياضية"، وذلك لتبديد أي شكوكٍ قد تكون لدى البعض حول ما دار بينه وبين النجم الأرجنتيني.

وبالرغم من أن المباراة شهدت صراعات بدنية قوية وقرارات حاسمة، إلا أن فينتشيتش أصر على أن النجم الأرجنتيني حافظ على وقاره واحترامه لطاقم التحكيم.