رغم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي قبل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" بساعات، حرص مصعب الجوير، لاعب القادسية، على مشاركة زملائه فرحة التتويج باللقب، بعدما تواجد في المدرجات خلال المباراة النهائية قبل أن ينضم إلى احتفالات اللاعبين داخل أرض الملعب.
رفض "سرقة الأضواء" وتذكر نجم الاتحاد "الغائب" .. ظهور خاص لمصعب الجوير بعد تتويج السعودية بكأس الخليج
الجوير يساند الأخضر رغم الاستبعاد
توج المنتخب السعودي بلقب "خليجي 27" للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الإمارات بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.
وكان الجوير قد خرج من قائمة المنتخب السعودي قبل بداية البطولة، بعدما قرر المدرب اليوناني جورجيوس دونيس استبعاده لأسباب تأديبية، لتنتهي مشاركته مع "الأخضر" قبل خوض أي مباراة في البطولة.
ورغم ذلك، حرص لاعب القادسية على دعم زملائه من المدرجات خلال النهائي، قبل أن ينزل إلى أرضية الملعب عقب صافرة النهاية، ويشارك لاعبي المنتخب احتفالاتهم بالتتويج، في مشهد عكس استمراره في مساندة الأخضر رغم غيابه عن قائمة البطولة.
الجوير يرفض الظهور الإعلامي
أظهرت عدسات المصورين من أرض الملعب، رد فعل مصعب الجوير المفاجئ عندما سعت القنوات الناقلة للمباراة أن تجري مقابلات معه، حيث انسحب من المشهد وأصر على الابتعاد تمامًا عن الكاميرات ورفض إجراء أي مقابلة.
ويعكس رفض الجوير التام لإجراء أي مقابلة، رغبة واضحة لدى اللاعب السعودي في عدم الظهور والحديث عن أزمته التي سبقت انطلاق البطولة، حتى لا يعكر فرحة البطولة على زملاءه والجماهير السعودية.
في نفس السياق، حرص الجوير على تقديم لفتة رائعة خلال الاحتفال، حيث رفع علمًا ضخمًا يحمل صورة اللاعب فهد المولد نجم المنتخب السعودي السابق الذي يعاني أزمة صحية لدعمه ومساندته.
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الأخضر يحصد كل الجوائز
بعيدًا عن فوزه باللقب الغالي، تحصل ثلاثي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، على "جوائز الأفضل" في بطولة كأس الخليج العربي؛ والتي استضافتها المملكة على أراضيها، في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.
وجاءت "جوائز الأفضل" في البطولة الخليجية، والتي أعلنت عنها اللجنة المنظمة بشكلٍ رسمي؛ على النحو التالي:
- أفضل حارس: محمد العويس "الهلال".
- أفضل لاعب: همام الهمامي "الشباب".
- هداف البطولة: فراس البريكان "الأهلي".
واستحق العويس الحصول على جائزة "الحارس الأفضل"، بعد أن حافظ على نظافة شباكه طوال البطولة؛ بينما توج البريكان بلقب الهداف، في أعقاب هزه شباك الخصوم 3 مرات.
أما الهمامي؛ فهو كان مفاجأة البطولة الخليجية بدون منازع، حيث سجل هدفين وقدّم لمحات فنية مع تأثير كبير للغاية.
مشوار المنتخب السعودي نحو لقب كأس الخليج العربي 2026
منتخب السعودية الأول لكرة القدم توج ببطولة كأس الخليج العربي 2026؛ ليكون اللقب الرابع في التاريخ، وذلك بعد نسخ 1994 و2002 و2003.
وجاء تتويج المنتخب السعودي باللقب الخليجي الغالي، في النسخة التي استضافتها المملكة على أراضيها؛ بعد مشوار أكثر من رائع، على النحو التالي:
- دور المجوعات: جمع العلامة الكاملة 9 نقاط؛ وذلك بالفوز على الكويت وعمان والعراق.
- نصف النهائي: المباراة الأصعب؛ حيث فاز المنتخب السعودي على قطر بـ"ركلات الجزاء".
- المباراة النهائية: أقيمت في ليلة الثلاثاء "6 أكتوبر 2026"؛ والتي فازت فيها السعودية (2-0) ضد منتخب الإمارات، لتتوج باللقب.
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