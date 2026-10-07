رفض "سرقة الأضواء" وتذكر نجم الاتحاد "الغائب" .. ظهور خاص لمصعب الجوير بعد تتويج السعودية بكأس الخليج

توج المنتخب السعودي بلقب "خليجي 27" للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الإمارات بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.

وكان الجوير قد خرج من قائمة المنتخب السعودي قبل بداية البطولة، بعدما قرر المدرب اليوناني جورجيوس دونيس استبعاده لأسباب تأديبية، لتنتهي مشاركته مع "الأخضر" قبل خوض أي مباراة في البطولة.

ورغم ذلك، حرص لاعب القادسية على دعم زملائه من المدرجات خلال النهائي، قبل أن ينزل إلى أرضية الملعب عقب صافرة النهاية، ويشارك لاعبي المنتخب احتفالاتهم بالتتويج، في مشهد عكس استمراره في مساندة الأخضر رغم غيابه عن قائمة البطولة.