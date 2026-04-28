21 ألف دولار في يد كل لاعب .. هدية فاخرة من رياض محرز لنجوم الأهلي بعد الإنجاز الآسيوي!

خطف النجم الجزائري رياض محرز، الأنظار بمبادرة استثنائية مع زملاءه في فريق الأهلي السعودي، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر.

ويعيش محرز حالة معنوية رائعة بعدما ساهم في قيادة كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله، من حصد اللقب الآسيوي الغالي، وهو اللقب الثالث بعد دوري النخبة وكأس السوبر السعودي، في النسخة الماضية، فيما لا يزال أمام الأهلي تحدي جديد من أجل المنافسة على دوري روشن، مع الوصول للأمتار الأخيرة.

وحرص محرز، على القيام بلقطة تختصر معنى القيادة الحقيقية داخل غرفة الملابس، عندما قام بتوزيع هدايا ثمينة للغاية على لاعبي الراقي، عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية.