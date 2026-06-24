"ظننت أنه لم يغادر أبدًا؟" .. زلاتان إبراهيموفيتش يسخر من كريستيانو رونالدو بعد صرخته المثيرة للجدل!

افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة السادسة بضربة بقدمه اليمنى عقب عرضية من جواو كانسيلو، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد تمريرة من برونو فيرنانديش.
وبهذين الهدفين، أصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم عن عمر 41 عامًا، متخلفًا فقط عن روجيه ميلا مهاجم الكاميرون السابق، الذي سجل هدفًا في عام 1994 وهو في سن 42 عامًا.
وقد ضمنت هذه الأهداف أن يصبح رونالدو اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من البطولة، منذ ظهوره الأول في عام 2006.
وفي حين شارك منافسه اللدود ليونيل ميسي أيضاً في ست بطولات، إلا أن الأرجنتيني فشل في التسجيل في نسخة عام 2010، مما جعل رونالدو صاحب الرقم القياسي الوحيد في هذه المكانة الاستثنائية.
ومع ذلك، يتصدر ميسي حالياً قائمة هدافين المونديال على مر التاريخ برصيد 18 هدفاً مقارنة بـ 10 أهداف لرونالدو.