أعرب الشيخ أحمد اليوسف الصباح، عن حماسه الشديد للنسخة المرتقبة من بطولة كأس السوبر السعودي التي ستحتضنها الأراضي الكويتية، حيث أدلى بتوقعات فنية جريئة حول هوية طرفي المباراة النهائية.

وذكر اليوسف في حديثه أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث صدام قوي في الختام، حيث قال: "أتوقع أن يجمع النهائي النصر والأهلي، لكن لا أستطيع توقع البطل، وأعتقد أن جميع المباريات ستكون جميلة، وجماهيرية".

ولم يكتفِ رئيس الاتحاد الكويتي بالحديث عن الجوانب الفنية، بل شدد على أن وجود أسماء بحجم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يمنح البطولة صبغة عالمية فريدة، مؤكدًا أن الجماهير ستحضر لمشاهدة كريستيانو رونالدو بشكل خاص، مما سيضمن امتلاء المدرجات عن آخرها.

وأشار إلى أن القاعدة الجماهيرية العريضة لنادي النصر في الكويت، والتي تعززت تاريخيًا بارتباط الجماهير الكويتية ببعض النجوم الذين احترفوا في صفوفه، ستكون عنصرًا حاسمًا في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينتظره الجميع بشغف في المنطقة العربية.