توقع رئيس الاتحاد الكويتي أن تشهد البلاد تدفقًا بشريًا هائلًا خلال فترة البطولة، حيث أشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى استقبال ما لا يقل عن 200 ألف زائر من خارج الكويت، مؤكدًا على جاهزية المرافق والبنية التحتية لاستيعاب هذا العدد.
وأوضح أن الفنادق والأسواق والمطاعم ستشهد انتعاشاً اقتصاديًا كبيرًا بالتزامن مع "العرس الكروي" الذي سيمتد من 17 إلى 24 ديسمبر المقبل، وهو ما يعيد للأذهان ذكريات استضافة كأس الخليج في نسختها السادسة والعشرين بكل ما تحمله من مودة بين الأشقاء.
ولتسهيل وصول المشجعين، أعلن اليوسف عن إجراءات ميسرة عبر المنافذ البرية والمطار، وحث الجماهير على سرعة اقتناء التذاكر فور طرحها إلكترونياً لتجنب نفاذها المبكر، قائلًا: "أُعلن قبل يومين عن تقديم تسهيلات كبيرة للجماهير عبر المنافذ الحدودية، ومطار الكويت، وأتمنى من الجميع المسارعة إلى شراء التذاكر فور طرحها إلكترونياً، حتى لا يفاجأوا بنفادها في الأيام الأخيرة".
كما كشف عن تخصيص مناطق مشجعين "فان زون" مجهزة بشاشات عملاقة لمن لم يسعفهم الحظ في دخول الملاعب، لضمان معايشة الأجواء من قبل الجميع.
وختم: "أغلب جماهير الكويت تشجع النصر، وتحديدًا جماهير القادسية الكويتي جميعهم يشجعون النصر بعد احتراف بدر المطوع بصفوف العالمي في وقت سابق، كما أن الجماهير ستحضر لمشاهدة الدون".