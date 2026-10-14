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FBL-KUWAIT-SAUDI-SUPER CUPAFP
محمد سعيد

"جماهيرنا ستدعم هذا الفريق" .. رئيس الاتحاد الكويتي يتغنى بالسوبر السعودي ويتوقع النهائي بين الأهلي والنصر

النصر
السوبر السعودي
الأهلي

أعلن استضافة بلاده للبطولة في العام التالي

كشف الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن تطلعاته الكبيرة لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي 2026-2027، واصفًا إياها بالحدث العالمي الذي تخطى حدود التنافس المحلي.

وأكد اليوسف في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب حفل إعلان نتيجة قرعة كأس السوبر، أن دولة الكويت استعدت بشكل كامل لاستقبال الجماهير السعودية والخليجية في عرس كروي مرتقب خلال شهر ديسمبر المقبل.

  • توقعات فنية مثيرة لمواجهات السوبر

    أعرب الشيخ أحمد اليوسف الصباح، عن حماسه الشديد للنسخة المرتقبة من بطولة كأس السوبر السعودي التي ستحتضنها الأراضي الكويتية، حيث أدلى بتوقعات فنية جريئة حول هوية طرفي المباراة النهائية.

    وذكر اليوسف في حديثه أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث صدام قوي في الختام، حيث قال: "أتوقع أن يجمع النهائي النصر والأهلي، لكن لا أستطيع توقع البطل، وأعتقد أن جميع المباريات ستكون جميلة، وجماهيرية".

    ولم يكتفِ رئيس الاتحاد الكويتي بالحديث عن الجوانب الفنية، بل شدد على أن وجود أسماء بحجم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يمنح البطولة صبغة عالمية فريدة، مؤكدًا أن الجماهير ستحضر لمشاهدة كريستيانو رونالدو بشكل خاص، مما سيضمن امتلاء المدرجات عن آخرها.

    وأشار إلى أن القاعدة الجماهيرية العريضة لنادي النصر في الكويت، والتي تعززت تاريخيًا بارتباط الجماهير الكويتية ببعض النجوم الذين احترفوا في صفوفه، ستكون عنصرًا حاسمًا في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينتظره الجميع بشغف في المنطقة العربية.

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    البعد العالمي لاستضافة الكويت للبطولة

    في إطار تقييمه لمكانة البطولة، أكد اليوسف أن كأس السوبر السعودي لم تعد مجرد مسابقة محلية عابرة، بل تحولت إلى منتج رياضي يجذب الأنظار من مختلف دول العالم.

    وصرح اليوسف لوسائل الإعلام، قائلًا: "أنا في غاية السعادة باستضافة الكويت للسوبر السعودي، وأعتبره سوبر عالميًا، وليس سعوديًا فقط، وأكبر دليل على ذلك أن البطولة أُقيمت في أبوظبي، وهونج كونج، وإنجلترا، وشهدت مدرجات ممتلئة بالجماهير، فما بالك بوجود لاعب مثل كريستيانو رونالدو في النسخة المقبلة".

    كما أوضح اليوسف أن التخطيط للاستضافة يتجاوز النسخة الحالية، حيث كشف عن وجود اتفاقية طويلة الأمد مع الجانب السعودي، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة أيضاً قد تكون في الكويت ضمن عقد يمتد لعامين.

    وأضاف في هذا السياق: "لن نتوقف عن استضافة الفعاليات العالمية؛ فقد نظمنا السوبر الفرنسي، والآن نستضيف السوبر السعودي لمدة سنتين، وقد تكون النسخة المقبلة أيضًا في الكويت، لكن موعدها لم يتحدد بعد، وإذا لم تُقم البطولة، فسيكون هناك حدث آخر بإذن الله".

  • استعدادات لوجستية وتسهيلات للجماهير

    توقع رئيس الاتحاد الكويتي أن تشهد البلاد تدفقًا بشريًا هائلًا خلال فترة البطولة، حيث أشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى استقبال ما لا يقل عن 200 ألف زائر من خارج الكويت، مؤكدًا على جاهزية المرافق والبنية التحتية لاستيعاب هذا العدد.

    وأوضح أن الفنادق والأسواق والمطاعم ستشهد انتعاشاً اقتصاديًا كبيرًا بالتزامن مع "العرس الكروي" الذي سيمتد من 17 إلى 24 ديسمبر المقبل، وهو ما يعيد للأذهان ذكريات استضافة كأس الخليج في نسختها السادسة والعشرين بكل ما تحمله من مودة بين الأشقاء.

    ولتسهيل وصول المشجعين، أعلن اليوسف عن إجراءات ميسرة عبر المنافذ البرية والمطار، وحث الجماهير على سرعة اقتناء التذاكر فور طرحها إلكترونياً لتجنب نفاذها المبكر، قائلًا: "أُعلن قبل يومين عن تقديم تسهيلات كبيرة للجماهير عبر المنافذ الحدودية، ومطار الكويت، وأتمنى من الجميع المسارعة إلى شراء التذاكر فور طرحها إلكترونياً، حتى لا يفاجأوا بنفادها في الأيام الأخيرة".

    كما كشف عن تخصيص مناطق مشجعين "فان زون" مجهزة بشاشات عملاقة لمن لم يسعفهم الحظ في دخول الملاعب، لضمان معايشة الأجواء من قبل الجميع.

    وختم: "أغلب جماهير الكويت تشجع النصر، وتحديدًا جماهير القادسية الكويتي جميعهم يشجعون النصر بعد احتراف بدر المطوع بصفوف العالمي في وقت سابق، كما أن الجماهير ستحضر لمشاهدة الدون".

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  • FBL-KUWAIT-SAUDI-SUPER CUPAFP

    الأهلي حامل اللقب وغياب الهلال

    يعتبر النادي الأهلي هو حامل لقب كأس السوبر السعودي، بعدما توج باللقب في نسخته الماضية عام 2025 والتي أقيمت في هونج كونج، وذلك بعد فوزه المثير على نظيره النصر بركلات الترجيح (5-3)، إثر تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لمثلهما (2-2).

    وكان الأهلي قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي بنتيجة (5-1)، بينما صعد النصر إلى النهائي بفوز مثير على الاتحاد بنتيجة (2-1).

    يذكر أن الأهلي لم يكن مشاركًا في البطولة، إلا أنه تمت دعوته للمشاركة بعد اعتذار الهلال (البطل التاريخي للسوبر بـ5 ألقاب) عن عدم المشاركة في البطولة بسبب ضغط المباريات ومشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

    وبناء على ذلك أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بعقاب الهلال بحرمانه من المشاركة في نسخة 2026-2027، وتغريم الزعيم 500 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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