أشعلت تصريحات فرناندو هييرو أسطورة ريال مدريد، الجدل حول مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول بعدما أكد أن "كل شيء ممكن" فيما يتعلق بانضمامه إلى النادي الملكي.

هييرو، الذي يُعد من أبرز رموز "البلانكوس"، أوضح أن صلاح سيكون إضافة مثالية للفريق، مشيرًا إلى أن أي نادٍ كبير سيكون محظوظًا بضم لاعب بهذه القيمة والخبرة.

صلاح، الذي يقترب من نهاية عقده مع ليفربول، يستعد لمغادرة النادي الإنجليزي كلاعب حر هذا الصيف، بعد مسيرة أسطورية امتدت لسنوات، حقق خلالها أرقامًا بارزة وألقابًا مهمة، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع اقتراب هذه المرحلة من نهايتها، تتزايد التكهنات حول وجهته المقبلة، حيث يرى كثيرون أن ريال مدريد قد يكون محطة جديدة للنجم المصري، في ظل بحث النادي عن تعزيز خطه الهجومي بلاعبين من الطراز العالمي.