"هذه مباراة جودو وليست كرة قدم" .. رافينيا يتوسل إلى الحكم خلال فوز برشلونة على إشبيلية!

كشف تسجيل صوتي نشرته DAZN الطبيعة الدقيقة لشكاوى رافينيا إلى مونويرا، حيث نقل إلى الجناح الحكم تحذيرات من الأثر البدني الذي تسببه تكتيكات المنافس وتدخلاته الخشنة.

وظهر رافينيا وهو يتحدث للحكم، قائلًا: "سوف يكسرون ظهورنا. حاول أن تكون حذرًا مع الحواجز والإمساك. سيأتي وقت يكسرون فيه ظهورنا. بمجرد أن تحتسب مخالفة أو اثنتين، سيتوقفون عن فعل ذلك".

وبلغ التوتر ذروته خلال مواجهة بين رافينيا ويوسف فوفانا لاعب إشبيلية أثناء تنفيذ ركلة حرة، عندما دخل الثنائي في التحام بدني، ما دفع حكم المباراة إلى التدخل فورًا.

وسارع مونويرا إلى توبيخ اللاعبين بسبب تشابكهما داخل منطقة الجزاء، وقال الحكم: "كلاكما، هو يمسك وأنت تفعل ذلك أيضًا. هذه ليست كرة قدم، هذا يُسمى جودو".

ويؤكد استعداد رافينيا لمواجهة الحكام مكانته المتصاعدة في كتالونيا، بعد أن بات يحمل شارة القيادة بصفته القائد الأول، تبنّى المهاجم مسؤولياته القيادية بالكامل، إذ خاض هذا الموسم دقائق أكثر من أي لاعب ميداني آخر.

ويمتد تأثيره إلى ما هو أبعد بكثير من حضوره الصوتي، فقد شكّل رافينيا ثلاثيًا هجوميًا فتاكًا إلى جانب لامين يامال وفيرمين لوبيز، حيث سجل البرازيلي بالفعل 14 هدفًا مذهلًا في 8 مباريات فقط، متفوقًا على الأرجح حتى على المستوى الرائع الذي أظهره خلال موسمه الأول.