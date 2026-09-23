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Muhammad Zaki و محمد سعيد
ترجمه

"هذه مباراة جودو وليست كرة قدم" .. رافينيا يتوسل إلى الحكم خلال فوز برشلونة على إشبيلية!

رافينيا
برشلونة
إشبيلية ضد برشلونة
إشبيلية
الدوري الإسباني

النجم البرازيلي يصرخ: "سيكسرون ظهورنا"

التقطت الكاميرات جناح برشلونة رافينيا وهو يطالب الحكم بتوفير حماية أفضل خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام إشبيلية في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2026-2027.

وحذّر الجناح البرازيلي، الحكم من أساليب المنافس العدوانية التي وصفها بأنها "جودو"، مؤكدًا أن الأخطاء المبكرة كان يجب معاقبتها لمنع تعرض زملائه للإصابة.

  • رافينيا يرفض عدوانية إشبيلية

    حقق برشلونة فوزًا مهمًا جديدًا في الدوري الإسباني على حساب إشبيلية بنتيجة (3-1)، لكن المباراة تميزت بطابعها البدني القوي، حيث عانى لاعبو النادي الكتالوني من تدخلات خشنة.

    والتقطت كاميرات منصة DAZN لقطات حصرية لرافينيا وهو يقترب من الحكم مارتينيز مونويرا طوال المباراة، حيث حرص المهاجم البرازيلي مرارًا على مطالبة الحكم بوضع حد لأسلوب أصحاب الأرض العنيف.

    وشعر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بإحباط خاص من الأساليب الدفاعية لإشبيلية، حيث طالب بشكل واضح بتدخل أكبر من مونويرا لضمان سلامة زملائه في الفريق.


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  • "هذا يُسمى جودو!"

    كشف تسجيل صوتي نشرته DAZN الطبيعة الدقيقة لشكاوى رافينيا إلى مونويرا، حيث نقل إلى الجناح الحكم تحذيرات من الأثر البدني الذي تسببه تكتيكات المنافس وتدخلاته الخشنة.

    وظهر رافينيا وهو يتحدث للحكم، قائلًا: "سوف يكسرون ظهورنا. حاول أن تكون حذرًا مع الحواجز والإمساك. سيأتي وقت يكسرون فيه ظهورنا. بمجرد أن تحتسب مخالفة أو اثنتين، سيتوقفون عن فعل ذلك".

    وبلغ التوتر ذروته خلال مواجهة بين رافينيا ويوسف فوفانا لاعب إشبيلية أثناء تنفيذ ركلة حرة، عندما دخل الثنائي في التحام بدني، ما دفع حكم المباراة إلى التدخل فورًا.

    وسارع مونويرا إلى توبيخ اللاعبين بسبب تشابكهما داخل منطقة الجزاء، وقال الحكم: "كلاكما، هو يمسك وأنت تفعل ذلك أيضًا. هذه ليست كرة قدم، هذا يُسمى جودو".

    ويؤكد استعداد رافينيا لمواجهة الحكام مكانته المتصاعدة في كتالونيا، بعد أن بات يحمل شارة القيادة بصفته القائد الأول، تبنّى المهاجم مسؤولياته القيادية بالكامل، إذ خاض هذا الموسم دقائق أكثر من أي لاعب ميداني آخر.

    ويمتد تأثيره إلى ما هو أبعد بكثير من حضوره الصوتي، فقد شكّل رافينيا ثلاثيًا هجوميًا فتاكًا إلى جانب لامين يامال وفيرمين لوبيز، حيث سجل البرازيلي بالفعل 14 هدفًا مذهلًا في 8 مباريات فقط، متفوقًا على الأرجح حتى على المستوى الرائع الذي أظهره خلال موسمه الأول.

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    واجبات دولية شاقة

    يدخل برشلونة فترة التوقف الدولي وهو على وقع زخم سبعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني. ومع ذلك، سيكون هانسي فليك قلقًا بشأن الجدول المرهق لقائده.

    يواجه رافينيا رحلة ذهاب وعودة شاقة تبلغ 34,000 كيلومتر إلى أستراليا من أجل سلسلة من المباريات الودية الدولية مع البرازيل.

    وسيكون العملاق الكتالوني متلهفًا لعودة نجمه الأول وهو في كامل الجاهزية وبأفضل حالة بدنية، بينما يتطلع إلى الحفاظ على مستواه المحلي المذهل.

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