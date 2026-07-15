Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
France_Zidane_Deschamps-GFX-Goal onlyGoal-GFX
محمد سعيد

من واقعية "الجنرال" إلى سحر "المايسترو" .. زيدان يستعد لتفكيك إرث ديشان وإعادة كتابة دستور منتخب فرنسا

فقرات ومقالات
فرنسا
إسبانيا
كأس العالم
زين الدين زيدان
ديدييه ديشامب

فجر جديد يلوح في أفق "الديوك" بتوقيع الأسطورة

في ليلة باريسية غائمة ودع المنتخب الفرنسي كأس العالم 2026 أمام نظيره الإسباني، فخيّم الصمت على الجماهير الفرنسية سواء بملعب "أرلينجتون" أو داخل حانات عاصمة النور، ولم يكن ذلك مجرد هدوء يعقب صافرة نهاية عادية، بل كان إعلانًا غير مكتوب عن نهاية حقبة "الجنرال" ديدييه ديشان؛ الرجل الذي ضبط إيقاع الكرة الفرنسية لسنوات بقبضة تكتيكية حديدية وعقلية واقعية صارمة.

وبينما كانت الجماهير تودع ذكريات المجد وتتحسس مرارة الوداع الأخير، كانت هناك خطى هادئة ومألوفة تقترب من العشب الأخضر من خلف الكواليس، فمن بين ظلال العزلة الاختيارية الطويلة، لاح وجه الأسطورة؛ زين الدين زيدان يعود مجددًا إلى وطنه الكروي، ليس ليداعب الكرة بسحره المعتاد كلاعب، بل كقائد فني يحمل على عاتقه إرثًا ثقيلًا وتحديات بحجم وطن بأسره.

إنها لحظة ولادة جديدة للديوك، حيث تلتقي الهيبة بالرغبة في إعادة صياغة التاريخ بنكهة فرنسية خالصة، ويناقش "Goal.com" في السطور التالية ملامح حقبة جديدة تلوح في الأفق: كيف يعيد زيدان صياغة هوية الديوك بعد إرث ديشان الثقيل؟


  • didier deschamps frankreich kadergetty

    انتهت ولاية ديشان وحان وقت التغيير

    طويت واحدة من أكثر الصفحات نجاحًا واستقرارًا في تاريخ كرة القدم الفرنسية، برحيل ديشان عن مقعد قيادة "الديوك" بعد 14 عامًا تقريبًا، فلا يمكن لأحد أن ينكر الإنجازات الاستثنائية التي صنعها ديدييه؛ فقد كان عظيمًا كلاعب رفع كأس العالم عام 1998، وقائدًا فذًا على مقاعد البدلاء عندما قاد بلاده للمجد العالمي في روسيا 2018، وصيفًا في قطر 2022.

    ديشان منح فرنسا شخصية تنافسية طاغية وصلابة تكتيكية يندر تكرارها، ومع ذلك، فإن سنة كرة القدم هي التطور، وقد بدا جليًا في الفترات الأخيرة أن الهوية التدريبية للديوك تحتاج إلى تغيير حتمي وضخ أفكار جديدة تخرج الفريق من النمطية التي فرضتها الفلسفة الواقعية الصارمة لديشان، والانتقال نحو كرة قدم تقدم متعة بصرية تليق بحجم المواهب المتاحة، رغم أنه أظهر ملامح لذلك في المونديال الأخير لكنها لم تكن كافية لتحقيق اللقب.


    • إعلان
  • Zinedine ZidaneGetty Images

    زيدان يعود إلى ساحة التدريب لقيادة فرنسا

    أخيرًا، يتحقق الحلم الذي طال انتظاره وتأجل لسنوات؛ الأسطورة زين الدين زيدان يعود من جديد إلى معشوقته كرة القدم، ليس لتدريب نادٍ أوروبي كبير، بل لتولي المهمة التي لطالما صرح بأنها حلمه الأكبر: تدريب منتخب فرنسا.

    منذ رحيله عن ولايته الثانية التاريخية مع ريال مدريد، ظل "زيزو" في عزلة اختيارية مبتعدًا عن الملاعب، منتظرًا هذه اللحظة تحديدًا، ويحظى زيدان برصيد وجداني هائل لدى الجماهير الفرنسية، وتاريخه التدريبي المرصع بثلاثية دوري أبطال أوروبا يمنحه هيبة لا تضاهى داخل غرف الملابس.

    ورغم هذا الرصيد الأسطوري، فإن انقطاع زيدان الطويل عن أجواء المنافسات اليومية والتدريب الفعلي لسنوات قد يكون بمثابة سلاح ذي حدين، وقد يترتب عليه بعض العواقب الفنية وصعوبات التأقلم في بداية مهمته المعقدة.


  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تركة ديشان ليست ثقيلة أبدًا

    الواضح تمامًا أن ديشان لا يترك خلفه رمادًا، بل يترك إرثًا غنيًا وقويًا للغاية يُحسد عليه أي مدرب في العالم، فقبل أسابيع قليلة، كان الجميع يرشح هذا الجيل ليكون بطلًا متوجًا بكأس العالم 2026 لما يملكه من جودة استثنائية.

    ورغم السقوط الأخير والخسارة أمام إسبانيا في مباراة لم تكن الأفضل للديوك، إلا أن تلك الهزيمة العابرة لا تعني مطلقًا أن الفريق يعاني من الضعف الفني؛ بل على العكس تمامًا، يمتلك المنتخب الفرنسي خط هجوم ناري وخط وسط متكامل، فضلًا عن أسماء لامعة في الخط الخلفي.

    التحدي الحقيقي الذي سيواجهه زيدان لا يكمن في جودة الأفراد، بل في معالجة بعض الثغرات المتعلقة بالتنظيم الدفاعي الجماعي، وصياغة مشروع تكتيكي متطور يمنح اللاعبين طموحات متجددة ودوافع تعطش للعودة إلى منصات التتويج مجددًا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    مشروع زيدان يحتاج إلى هؤلاء فقط

    ما يميز زين الدين زيدان كمدير فني هو قدرته الخارقة على إدارة الكبرياء واحتواء النجوم وتوجيه طاقاتهم نحو هدف جماعي مشترك، وهو ما برهن عليه بامتياز في فترته التاريخية مع ريال مدريد، وهذه الميزة ستكون المفتاح السحري لقيادة كوكبة النجوم في فرنسا.

    ولكي ينجح مشروع زيدان الجديد، سيتعين عليه بناء منظومته حول ركائز شابة ومبدعة قادرة على تطبيق فكره الهجومي المرن؛ ويأتي على رأس هؤلاء النجم كيليان مبابي كقائد للمشروع، وإلى جانبه المواهب الصاعدة والمبدعة مثل مايكل أوليسيه، عثمان ديمبيلي، ديزري دوي، والمايسترو ريان شرقي، بالإضافة إلى القوة الدفاعية الصلبة التي يمثلها ويليام ساليبا، والحيوية الهجومية لبرادلي باركولا، هذه الأسماء تمثل العصب الحقيقي للكرة الفرنسية الحديثة.

    في المقابل، تتطلب "الثورة الفنية" التي ينشدها الجمهور الفرنسي اتخاذ قرارات حاسمة وشجاعة من زيدان للاستغناء عن بعض الأسماء التي استهلكت فنيًا ولم تعد قادرة على تقديم الإضافة للمشروع المستقبلي.

    ولأسباب فنية بحتة تتعلق ببطء التحول وغياب الابتكار، يجب على زيدان إنهاء حقبة لاعبين مثل أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، والمخضرم نجولو كانتي، بالإضافة إلى الظهير ثيو هيرنانديز والمهاجم جان فيليب ماتيتا.

    هذه الأسماء، رغم قيمتها السابقة، لم تقدم أي جديد يذكر في البطولة الأخيرة وباتت تمثل عائقًا أمام سلاسة وحيوية الأداء الهجومي للديوك، مما يفرض على المدرب الجديد فك الارتباط بها والبحث عن حلول شابة قادرة على تلبية متطلبات كرة القدم الحديثة والسريعة التي يطمح "زيزو" لتقديمها.

كأس العالم
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
team-logo
يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا
كأس العالم
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
team-logo
يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا