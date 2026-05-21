GOAL ONLY Hamza Abdelkarem GFXGoal AR
محمد سعيد

حمزة عبد الكريم ضد لاس بالماس | رد على المشككين وأنقذ رقبة "العميد" .. "الفرعون الصغير" يضع سادس بصماته ويحدث "ضجة مستحقة" في برشلونة

حمزة يجذب الأضواء في وقت يحتاج البارسا إلى مهاجم للمستقبل

يثبت المهاجم المصري الشاب، حمزة عبد الكريم، يومًا بعد يوم أنه يمتلك خامة النجوم الكبار، ويكتسب خبرات واسعة تظهر مدى تكيفه السريع والمذهل مع أسلوب لعب النادي الكتالوني.

وفي مواجهة حاسمة وقوية أمام فريق شباب لاس بالماس في نصف نهائي كأس الأبطال للشباب، كان حمزة في الموعد ليمنح فريقه بطاقة العبور الثمينة بالفوز 2-0.

وبفضل هذا الانتصار، وضع حمزة عبد الكريم فريقه برشلونة في مواجهة كلاسيكو مباشرة ومشتعلة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، وذلك بعدما نجح شباب النادي الملكي في إقصاء غرناطة في نصف النهائي الآخر.

  • الهدف السادس بقميص برشلونة

    قص حمزة شريط الأهداف في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول من المباراة التي حسمها البارسا بثنائية نظيفة، بعدما استغل تحركًا تكتيكيًا ذكيًا واخترق من خلاله دفاعات المنافس الصعبة، ليتلقى تمريرة بينية حريرية ومتقنة من زميله "جورين"، ومن لمسة واحدة حولها إلى الشباك بلمسة هداف فطرية خادعت حارس مرمى لاس بالماس واستقرت في المرمى من بين المدافعين الذين لم يجدوا حيلة لإيقافه.

    هذا الهدف أكد القدرات التهديفية العالية التي يمتلكها اللاعب المصري داخل صندوق العمليات، وهو السادس للنجم المصري الشاب منذ انضمامه إلى صفوف برشلونة في فبراير الماضي قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة.

    وسبق لحمزة أن سجل في شباك تينيريفي، وهدفًا أمام هويسكا، بالإضافة إلى "هاتريك" تاريخي وصاعق سجله في مرمى مونت كارلو خلال 15 دقيقة فقط.

    وبهذا التنوع التهديفي، رد حمزة بقوة على المشككين في قدراته، مبرهنًا على أنه مهاجم متكامل تتنوع أهدافه بين ضربات الرأس المتقنة والتسديدات القوية والتحركات الذكية.


    رد سريع يحمي "العميد" من الانتقادات

    جاء هدف اليوم الساحر بمثابة الرد العملي والسريع في أرضية الملعب ليؤكد للجميع أن حمزة عبد الكريم يستحق تمامًا الفرصة الذهبية والشرعية التي منحها له حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

    وكان حسام حسن قد فاجأ الشارع الرياضي بوضع اسم مهاجم شباب برشلونة في قائمة الفراعنة النهائية التي تستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    وما زاد من حجم الضغوطات على اللاعب والمدرب، هو أن انضمام حمزة جاء على حساب مهاجم محترف وصاحب خبرة كبيرة في الدوري الفرنسي بقيمة مصطفى محمد لاعب نانت. وتسبب هذا القرار الجريء في موجة من الانتقادات اللاذعة والهجوم الإعلامي الحاد ضد حسام حسن من الجماهير التي رأت في استدعاء لاعب شاب لم يشارك بعد في الفريق الأول مخاطرة كبيرة في بطولة بحجم المونديال.

    إلا أن حمزة، وبهذا الأداء التصاعدي والأهداف الحاسمة، أثبت للجميع أحقيته الكاملة بالوجود رفقة محمد صلاح وعمر مرموش في المحفل العالمي، مبرهنًا على نظرة حسام حسن الثاقبة في بناء جيل جديد للفراعنة.

  • مستقبل مبشر مع برشلونة

    مع استمراره في هز الشباك وتقديم مستويات مبهرة، بات من المتوقع والمنتظر رؤية حمزة عبد الكريم في أسرع وقت ممكن مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

    وكشف تقرير "موندو ديبورتيفو"، من مصادر داخل النادي الكتالوني عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بمستقبل المهاجم المصري الشاب؛ حيث أحدث استدعاؤه لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2026 ضجة وإعجابًا كبيرين داخل أروقة الإدارة الرياضية لبرشلونة، وهو ما رفع من أسهمه وقيمته السوقية بشكل ملحوظ.

    وصل حمزة إلى برشلونة في فبراير الماضي بناءً على عقد إعارة من الأهلي المصري مع وجود بند خيار الشراء نهائيًا مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات قد تصل إلى 5 ملايين يورو.

    ورغم أن النادي لم يعلن رسميًا حتى الآن عن تفعيل البند بشكل قاطع نظرًا لسياسات سقف الرواتب وقوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، إلا أن مصادر مقربة من النادي تؤكد أن المدير الرياضي لقطاع الشباب، خوسيه رامون أليكسانكو، يبدي تفاؤلًا كبيرًا بمستقبل اللاعب.

    ويرى مسؤولو "لاماسيا" أن اللاعب يمتلك مقومات بدنية وفنية ممتازة وتنتظره مسيرة احترافية واعدة للغاية في أوروبا، وهو ما يجعل قرار تفعيل بند الشراء نهائيًا مسألة وقت فقط قبل نهائيات المونديال.

    مستقبل هجوم برشلونة

    لا شك أن برشلونة يمر حاليًا بمرحلة انتقالية مهمة على الصعيد الهجومي، خاصة مع اقتراب رحيل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي أو التخطيط لمرحلة ما بعد مغادرته.

    وتفكر إدارة البلوجرانا في أكثر من خيار لتعزيز وتأمين خط هجوم النادي في الموسم الجديد؛ حيث تركز الإدارة على جلب عناصر شابة قادرة على قيادة الفريق لسنوات طويلة تماشياً مع الفلسفة الاقتصادية والفنية الحالية للنادي.

    هذه الوضعية التكتيكية داخل الفريق الأول قد تفتح بابًا ذهبيًا ومباشرًا أمام حمزة عبد الكريم من أجل تصعيده رسميًا للفريق الأول والتدرب تحت قيادة الجهاز الفني للألماني هانسي فليك، والمشاركة في مباريات الدوري الإسباني "لا ليجا".