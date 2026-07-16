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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمد سعيد

جمعت 50 ألف توقيع .. جماهير فرنسا تتقدم بعريضة لإعادة مباراة إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026!

فرنسا
إسبانيا
كأس العالم
ديدييه ديشامب

هل ينظر الفيفا في طلب "الديوك؟!

شهدت الأوساط الكروية في فرنسا، حالة من الغليان عقب خروج منتخب الديوك من الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 بعد خسارته على يد نظيره الإسباني بنتيجة "0-2"، في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ودشنت الجماهير الفرنسية الغاضبة عريضة رسمية تطالب بإعادة المواجهة، مدعية ارتكاب أخطاء تحكيمية فادحة أثرت على سير اللقاء الذي تأهل منه "لا روخا" لمواجهة الأرجنتين في النهائي.

  • عريضة جماهيرية تطالب بإعادة الموقعة

    لم يتقبل الجمهور الفرنسي بسهولة مرارة الإقصاء من المربع الذهبي للمونديال، حيث انطلقت حملة واسعة عبر الإنترنت وسرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم.

    وذكرت شبكة "RMC" الفرنسية، أن العريضة لاقت تفاعلًا ضخمًا حيث جمعت العريضة المتداولة أكثر من 49 ألف توقيع في وقت قياسي، حيث يصر الموقعون على أن قوانين اللعبة لم تُحترم خلال الأمسية التي شهدت وداع "الديوك" للبطولة.

    وركزت مطالب المشجعين بشكل أساسي على لقطة الهدف الأول لإسبانيا، حيث جاء في نص العريضة: "أثناء ركلة الجزاء التي مُنحت لإسبانيا، لمس لامين يامال الكرة بيده. لم يكن من المفترض أن تستقبل فرنسا هذا الهدف الأول الذي غير مجرى المباراة بالكامل. يجب أن تُلعب الرياضة وفقًا للقواعد، وهذا المساء لم يتم احترامها".

    وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه على الرغم من الزخم الكبير، إلا أن احتمالات استجابة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لهذه المطالب تظل شبه معدومة من الناحية القانونية واللوجستية.

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  • Didier DeschampsGetty

    ديشان يفتح النار على الحكم

    كان المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، قد أطلق شرارة غضب "الديوك" عندما أبدى استياءه الشديد من أداء الحكم السلفادوري إيفان بارتون خلال مواجهة الإسبان، مشككًا في كفاءته لإدارة مباراة بهذا الحجم.

    وصرح ديشان بلهجة حادة: "إذا قلت أي شيء، فسأبدو كخاسر لا يتقبل الهزيمة لأننا خسرنا. لكنني أسألكم: هل الحكم على مستوى مهمة إدارة مباراة نصف النهائي؟ هناك ركلة الجزاء، لكن هذا ليس كل شيء؛ فهي تضاف إلى كل ما حدث غير ذلك. ليس لدي أي شيء ضد الحكم الليلة، لكن اسألوا أنفسكم هذا السؤال".

    ولم يتأخر رد الفعل من جانب السلطات التحكيمية العليا، حيث دخل رئيس لجنة الحكام بييرلويجي كولينا على خط المواجهة مدافعًا عن طاقم التحكيم، وأكد الحكم الإيطالي الأسطوري أن موقف الفيفا واضح تماماً بشأن كفاءة الحكام المختارين، مشدداً على أن عملية الانتقاء تمت بمعايير صارمة للغاية وأن الطاقم الذي أدار المباراة يعتبر من الطراز العالمي، رافضاً بوضوح تلميحات المدرب الفرنسي.

  • مخاوف من تأجيل النهائي بين إسبانيا والأرجنتين

    وبعيدًا عن الجدل التحكيمي، تلوح في الأفق أزمة من نوع آخر قد تهدد إقامة المباراة النهائية في موعدها المحدد بملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، وتأتي هذه المخاوف بسبب تأثير حرائق غابات كندا على جودة الهواء في المنطقة، مما دفع السلطات المحلية لإصدار تحذيرات صحية.

    ورغم ذلك، طمأن خبراء الأرصاد الجوية الجماهير بأن التوقعات تشير إلى تحسن ملحوظ وانقشاع للدخان بحلول موعد انطلاق النهائي الكبير.

    المنتخب الإسباني يسعى لتحقيق لقبه العالمي الثاني، بينما يحلم رفاق ليونيل ميسي بالحفاظ على الكأس الذهبية للأرجنتين للمرة الثانية تواليًا والرابعة في تاريخهم.

    ويرى مراقبون أن الظروف الجوية، رغم قساوتها في الأيام الأخيرة، لن تكون عائقاً أمام إتمام البطولة بنجاح، خاصة مع التوقعات بهطول أمطار تساعد في تبديد ملوثات الهواء قبل صافرة البداية المرتقبة يوم الأحد.

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  • Yamal Messi Spain ArgentinaGetty/GOAL

    فرنسا تستعد لمواجهة إنجلترا على المركز الثالث

    في ظل هذه المطالبات بإعادة المباراة، يتعين على المنتخب الفرنسي نسيان ما حدث والتركيز على مواجهة "الأسود الثلاثة" .

    ستكون مباراة المركز الثالث فرصة للفرنسيين من أجل مداواة جراح الخسارة أمام إنجلترا التي سقطت هي الأخرى في نصف النهائي أمام الأرجنتين، ورغم أن ديشان وصف المباراة بأنها لن تغير حياة اللاعبين، إلا أنه شدد على "الواجب" في تقديم أداء يليق بقميص المنتخب الفرنسي لإنهاء المونديال الأمريكي بمنصة تتويج معنوية، في ظل الأجواء المشحونة التي أعقبت موقعة "لا روخا".

    جماهير فرنسا تطلق عريضة لإعادة مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد إسبانيا بسبب أخطاء الحكم إيفان بارتون وغضب ديدييه ديشان.

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