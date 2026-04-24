قد تصل إلى 2 مليون يورو ..الجنون يضرب سعر تذكرة حضور مباراة نهائي كأس العالم 2026!

تواصل أسعار تذاكر كأس العالم 2026 إثارة موجة من الانتقادات والجدل، خصوصًا بعد أن وصل سعر تذكرة المباراة النهائية المعروضة على الموقع الرسمي لإعادة البيع إلى 2 مليون يورو.

ورغم أن هذا الرقم لا يمثل متوسط الأسعار، إلا أن بعض التذاكر بالفعل طُرحت بهذا المبلغ الباهظ، مما أثار استياء الجماهير والمتابعين.

في ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك (إيست رذرفورد – نيوجيرسي)، تبدأ أسعار التذاكر من 10 آلاف يورو، وتصل في كثير من الأحيان إلى 120 ألف يورو، لكن المفاجأة أن بعضها تجاوز حاجز الستة أصفار (أكثر من مليون يورو)، مع وجود 4 تذاكر معروضة حاليًا بسعر مليوني يورو.

هذا الأمر يعني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيجني نحو 600 ألف يورو عن كل تذكرة، نظرًا للعمولة المطبقة على موقع إعادة البيع المرخص، والتي تبلغ 15% من المشتري و15% من البائع، أي ما مجموعه 30%.

ورغم أن الفيفا بقيادة السويسري جياني إنفانتينو لا تتحكم مباشرة في الأسعار على الموقع، فإنها ضمنت لنفسها نسبة مئوية كبيرة من كل عملية بيع.

وفي الأيام الأخيرة، دافع إنفانتينو عن تكاليف التذاكر، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بـ"سوق خاص جدًا"، ومؤكدًا أن منظمته تعمل كهيئة غير ربحية.

هذا الجدل يعكس التناقض بين شعارات الفيفا حول خدمة كرة القدم للجماهير، وبين الواقع الذي يشهد أسعاراً فلكية قد تحرم الكثيرين من حضور أهم حدث كروي عالمي.